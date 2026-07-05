„M-a enervat rau de tot”. Kylian Mbappe, în război cu eroul Paraguayului la CM 2026

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Kylian Mbappe (27 de ani) a marcat, din penalty, golul victoriei în Paraguay – Franța 0-1. Căpitanul naționalei „Cocoșului Galic” a fost în prim plan și în comportamentul său de la finalul meciului, când a provocat un conflict cu goalkeeperul Orlando Gil (26 de ani).

Război total între Kylian Mbappe și Orlando Gil

După ultimul fluier al uzbecului Ilgiz Tantashev, Kylian Mbappe a ales să îl ignore pe Orlando Gil, în semn de protest la s-a dus să dea mâna cu Mbappe, dar golgheterul francez i-a întors spatele și și-a continuat bucuria în fața suporterilor. Gil a reacționat pe moment, când l-a lovit cu mingea în spate pe Kylian Mbappe, dar și la declarații.

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Eroul Paraguayului din meciul cu Germania, acolo unde sud-americanii au obținut calificarea în optimi la loviturile de departajare, a comentat în termeni duri gestul fotbalistului de la Real Madrid. „Kylian Mbappe m-a enervat rău de tot! I-am întins mâna pentru a îl felicita, dar m-a ignorat. Sunt nervos!”, a transmis Orlando Gil.

A reação do Orlando Gil, goleiro do Paraguai, após Kylian Mbappé não cumprimentá-lo — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre)

Mbappe a mai făcut un gest provocator în Paraguay – Franța 0-1

Sud-americanii sunt supărați pe Mbappe nu doar pentru gestul de la finalul meciului din Philadelphia, ci și pentru ce s-a întâmplat în minutul 70, atunci când fotbalistul lui Real Madrid a marcat singurul gol al meciului. Atacantul francez l-a observat pe Junior Alonso (33 de ani), fundașul dreapta al adversarilor, și s-a îndreptat direct către el după care a sărbătorit reușita cu numărul 7 la CM 2026 chiar în fața lui. Momentul a atras imediat atenția celor prezenți și a stârnit reacții pe teren, gestul lui Kylian fiind considerat de mulți drept o încercare de a-și provoca adversarul.

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O Kylian Mbappe viu o Júnior Alonso e foi comemorar NA CARA DELE kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk — DataFut (@DataFutebol)

După Paraguay – Franța 0-1, Kylian Mbappe a răbufnit și la microfon. Căpitanul naționalei Franței a dat de pământ cu jucătorii din America de Sud. Deși au comis 13 faulturi, paraguayenii nu au primit niciun cartonaș galbem de la arbitrul din Uzbekistan. În schimb, „cocoșii” au faultat de 11 ori și au au primit trei avertismente: Barcola (19), Manu Kone (81) și Olise (90+7). „Dacă va trebui să ne murdărim mâinile, o vom face. Ei au crezut că vom veni în smoking să jucăm, dar știm și noi să jucăm un fotbal dur. Am demonstrat că nu suntem doar o echipă care știe să joace fotbal ofensiv. Paraguay nu a vrut să joace fotbal, iar noi le-am arătat că știm și noi să jucăm după regulile lor. Am câștigat și am fost mai buni decât ei”, a declarat Mbappe.