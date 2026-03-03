„M-a impresionat bucuria oamenilor”. Dezvăluiri din interior după calificarea Argeșului în play-off și ce prime iau jucătorii. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Dani Coman și-a prezentat pe larg considerațiile după ce FC Argeș a dat marea lovitură și, din poziție de nou-promovată, a reușit să se califice în play-off-ul din SuperLiga.

Dani Coman, reacție exuberantă după ce FC Argeș s-a calificat în play-off-ul din SuperLiga

Președintele clubului piteștean a ținut să spună în primul rând că se bucură foarte mult pentru jucători și pentru oamenii din staff-ul tehnic, dar și pentru suporteri și pentru oraș în general.

ADVERTISEMENT

„Este o mare realizare pentru noi. O echipă nou-promovată să câștige de două ori împotriva FCSB-ului, de două ori împotriva CFR-ului și să-i ia 4 puncte lui Dinamo. Înseamnă mult pentru noi. Am demonstrat că nu suntem întâmplător pe locul pe care suntem, un loc care ne permite accederea în play-off.

Eu mă bucur tare mult pentru întreg parcursul nostru de la venirea mea la FC Argeș. Mă bucur pentru jucători, pentru staff, pentru întreg orașul. Cel mai mult m-a emoționat așa bucuria oamenilor care au venit la meci, care vin la antrenamente zi de zi. Iar asta nu arată decât că suntem pe drumul cel bun și că ne propunem, așa cum am spus, obiective mărețe.

ADVERTISEMENT

Ce presiune și uitați-vă și cu câte puncte se intră în play-off anul ăsta. Au fost ani în care s-a intrat cu 37, 38 de puncte, acum cu 49 de puncte nu se intră. Asta înseamnă mult pentru noi. Suntem angrenați în două competiții, avem Cupa României miercuri.

ADVERTISEMENT

Nu va fi ușor pentru că există o stare acută de oboseală, este final de an. Acum trebuie să recunoaștem. Știm ce înseamnă meciurile de cupă, subconștientul lucrează, există o stare probabil de relaxare. Cu siguranță va fi greu, dar încercăm să gestionăm cum am făcut în multe momente în acest an. Sper totuși să conștientizeze jucătorii, am avut și o discuție ieri după meci. Sper să dea dovadă de caracter, așa cum îi cunosc eu. Să intre și să câștige meciul de miercuri. Pentru meciul de duminică mai avem timp să discutăm.

Este extraordinar pentru o echipă nou-promovată să fie în play-off și să joace semifinală de Cupa României, ar fi extraordinar. Parcursul ne permite să visăm la o finală. Iar finalele, știm cu toții, nu se joacă, se câștigă”, a spus Dani Coman

ADVERTISEMENT

Care este obiectivul în play-off și ce prime au jucătorii de la FC Argeș

De asemenea, cu aceeași ocazie, a transmis că vizează obiective îndrăznețe și de acum în acest sezon, respectiv o posibilă clasare în primele patru echipe din SuperLiga la finalul campionatului. În plus, fostul portar a vorbit și despre primele pe care jucătorii de la FC Argeș le au stipulate în contracte:

„Nu mi-am fixat un obiectiv. Am vrut aseară doar să ne bucurăm de succes. Vrem să trecem neapărat de meciul din Cupa României, după care împreună cu staff-ul tehnic ne vom propune un obiectiv și în acest play-off. Nu mi-a plăcut niciodată să fiu perdant. Nu o să fim nici în acest play-off.

(n.r. Despre o eventuală clasare în primele 4 locuri) Ar fi extraordinară și dacă tu spui asta, asta o să le propun și jucătorilor. Ar fi un lucru extraordinar. O să le spun că mi-a sugerat Horia Ivanovici și a zis că dacă vom fi acolo el promite și o primă (n.r. râde). Ne oprim doar la locul 4, nu?

Ar fi frumos, dar trebuie să înțelegem totuși că suntem o echipă nou-promovată, care va mai și pierde. Până la urmă este fotbal și putem pierde, dar ne vom lupta cu fiecare adversar, indiferent de nume, indiferent de valoare, indiferent de buget. Până la vară nu va mai pleca nimeni, chiar dacă sunt discuții pentru anumiți jucători. Până la vară nu va mai pleca nimeni. Trebuie să realizăm lucruri importante aici.

Nu am discutat cu ei. O să discut mâine-poimâine, probabil după meciul de Cupă. Băieții au prime în funcție de minutele jucate. (n.r. Ar fi vorba despre câteva mii de euro per jucător, undeva la 5000 de euro maxim) Sub nicio formă nu putem oferi mai mult, dar băieții sunt mulțumiți. Știu că se fac sacrificii pentru ca ei să aibă banii relativ la zi. Au prime de joc, avem o situație bună din toate punctele de vedere”.