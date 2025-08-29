Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

“M-a nenorocit! Lucescu e blat cu Rotaru” Gigi Becali şi-a pus mâinile în cap când a văzut convocările selecţionerului pentru meciurile cu Canada şi Cipru

Gigi Becali, reacție de milioane după ce a văzut convocările la națională. A pus totul pe seama lui Mircea Lucescu și nu a ezitat să glumească
Alex Bodnariu
29.08.2025 | 13:44
Ma nenorocit Lucescu e blat cu Rotaru Gigi Becali sia pus mainile in cap cand a vazut convocarile selectionerului pentru meciurile cu Canada si Cipru
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali, REACTIE SPUMOASA dupa ce A AFLAT cati jucatori ia Lucescu de la FCSB la nationala

Mircea Lucescu a anunțat lista jucătorilor convocați pentru meciurile din septembrie cu Canada și Cipru, iar campioana României trimite nu mai puțin de șapte jucători la prima reprezentativă. Gigi Becali, patronul clubului, și-a pus mâinile în cap când a auzit vestea.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, prima reacție după convocările lui Mircea Lucescu

Gigi Becali nu e prea bucuros de convocările lui Mircea Lucescu pentru duelurile cu Canada și Cipru. Jucătorii care merg la națională vor rata pregătirea alături de restul colegilor de la FCSB, și, mai mult ca sigur, se va acumula din nou oboseală, iar în septembrie urmează meciurile tari din Europa League.

Omul de afaceri chiar a glumit în direct și a spus că Mircea Lucescu, selecționerul naționalei de seniori, ar fi pe mâna lui Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova. Oltenii trimit mult mai puțini jucători la prima reprezentativă.

ADVERTISEMENT

„Iar a luat prea mulți? Iar m-am nenorocit. (N.r. Lucescu cred că e pe mâna lui Rotaru. 7 aveți convocați). Da! E clar! (N.r. rade). E gata, mă. E blat cu Rotaru. Să știe lumea că e glumă. Să nu zică. Dobre la Rapid e cel mai bun.Lasă să se bucure jucătorii. Miculescu e jucător de meciuri cu miză mare. Câștigă dueluri, e luptător”, a declarat Gigi Becali, patronul de la FCSB, după ce a văzut convocările lui Mircea Lucescu, în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Câți jucători de la FCSB a convocat Mircea Lucescu la națională

FCSB trimite nu mai puțin de șapte jucători la naționala de seniori. Târnovanu, Mihai Popescu, Lixandru, Adrian Șut, Tănase, Miculescu și Bîrligea au prins lotul. În plus, Ngezana a fost convocat la naționala Africii de Sud.

ADVERTISEMENT
Copil de 3 ani, ucis în bătaie de tatăl vitreg. Bărbatul s-a baricadat...
Digi24.ro
Copil de 3 ani, ucis în bătaie de tatăl vitreg. Bărbatul s-a baricadat în casă și amenința că-și va ucide și celălalt fiu

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru dubla cu Canada și Cipru:

  • Portari: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
  • Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);
  • Mijlocași: Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);
  • Atacanți: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).
ADVERTISEMENT
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au...
Digisport.ro
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul

Când joacă România cu Cipru și Canada – date oficiale

România va juca pe data de 5 septembrie un amical tare cu naționala Canadei, la București. Se anunță un duel extrem de interesant. În lotul canadienilor se regăsesc jucători de la echipe de top din Europa de Vest, precum Davies de la Bayern și Jonathan David de la Juventus.

Patru zile mai târziu, România își va relua drumul către Cupa Mondială. Naționala de seniori merge cu gândul la trei puncte în Cipru, pe data de 9 septembrie. Mircea Lucescu are neapărat nevoie de o victorie pentru a rămâne cu șanse cel puțin matematice la primul loc în grupa preliminară.

ADVERTISEMENT
  • 5 septembrie: România – Canada, ora 21:00
  • 9 septembrie: România – Cipru, ora 21:45

Jucători convocați de la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova trimite și ea trei jucători la echipa națională a României. Mircea Lucescu a rămas impresionat de prestația oltenilor în ultima perioadă și a decis să îi cheme în lot pe Nicușor Bancu, Vladimir Screciu și Ștefan Baiaram.

Gigi Becali, REACTIE SPUMOASA dupa ce A AFLAT cati jucatori ia Lucescu de la FCSB la nationala

Marius Șumudică, replică de milioane după ce a fost ironizat de Mihai Rotaru:...
Fanatik
Marius Șumudică, replică de milioane după ce a fost ironizat de Mihai Rotaru: “Ca să le meargă bine, o să spun că nu ies din grupă”
Pleacă Tavi Popescu de la FCSB?! Gigi Becali, anunţ clar: “Nu vine fotbalistul...
Fanatik
Pleacă Tavi Popescu de la FCSB?! Gigi Becali, anunţ clar: “Nu vine fotbalistul la mine, că nu e debandadă!”
Fanatik SuperLiga, vineri, 29 august, ora 12:00. Horia Ivanovici, invitați de top într-o...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, vineri, 29 august, ora 12:00. Horia Ivanovici, invitați de top într-o ediție specială dedicată cupelor europene
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Incredibil! Antrenorul lui Basaksehir a discreditat-o pe Universitatea Craiova. Declarațiile care au apărut...
iamsport.ro
Incredibil! Antrenorul lui Basaksehir a discreditat-o pe Universitatea Craiova. Declarațiile care au apărut în Turcia
“Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată, chiar și de...
viva.ro
“Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată, chiar și de trei ori pe zi. Ne-am luat și jucării…”. Dezvăluirile vedetei nu se termină aici. Cătălin Măruță a făcut ochii mari. A spus totul ÎN DIRECT
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili”...
Jurnalul.ro
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili” trimiși la stat
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu...
adevarul.ro
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la...
unica.ro
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând, iar rezultatele regimului pe care l-a ținut se văd cu ochiul liber! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să...
Observatornews.ro
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre Zeiţa de la Montreal, cu...
as.ro
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre Zeiţa de la Montreal, cu care e căsătorit de 29 de ani
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este...
stiripesurse.ro
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu...
Libertatea.ro
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
Sinteza știrilor din sport / ultimele 24 de ore - România are două...
informat.ro
Sinteza știrilor din sport / ultimele 24 de ore - România are două echipe în grupele cupelor euro...
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion...
RTV.NET
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!