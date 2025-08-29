“M-a nenorocit! Lucescu e blat cu Rotaru” Gigi Becali şi-a pus mâinile în cap când a văzut convocările selecţionerului pentru meciurile cu Canada şi Cipru

Mircea Lucescu a anunțat lista jucătorilor convocați pentru meciurile din septembrie cu Canada și Cipru, iar campioana României trimite nu mai puțin de șapte jucători la prima reprezentativă. , și-a pus mâinile în cap când a auzit vestea.

Gigi Becali, prima reacție după convocările lui Mircea Lucescu

Gigi Becali nu e prea bucuros de convocările lui Mircea Lucescu pentru duelurile cu Canada și Cipru. Jucătorii care merg la națională vor rata pregătirea alături de restul colegilor de la FCSB, și, mai mult ca sigur, se va acumula din nou oboseală, iar în septembrie urmează meciurile tari din Europa League.

Omul de afaceri chiar a glumit în direct și a spus că Mircea Lucescu, selecționerul naționalei de seniori, ar fi pe mâna lui Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova. Oltenii trimit mult mai puțini jucători la prima reprezentativă.

„Iar a luat prea mulți? Iar m-am nenorocit. (N.r. Lucescu cred că e pe mâna lui Rotaru. 7 aveți convocați). Da! E clar! (N.r. rade). E gata, mă. E blat cu Rotaru. Să știe lumea că e glumă. Să nu zică. Dobre la Rapid e cel mai bun.Lasă să se bucure jucătorii. Miculescu e jucător de meciuri cu miză mare. Câștigă dueluri, e luptător”, a declarat Gigi Becali, patronul de la FCSB, după ce a văzut convocările lui Mircea Lucescu, în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Câți jucători de la FCSB a convocat Mircea Lucescu la națională

. Târnovanu, Mihai Popescu, Lixandru, Adrian Șut, Tănase, Miculescu și Bîrligea au prins lotul. În plus, Ngezana a fost convocat la naționala Africii de Sud.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru dubla cu Canada și Cipru:

Portari : Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0); Fundași : Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0); Mijlocași : Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

: (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), (FCSB, 26/0), (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0); Atacanți : Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

Când joacă România cu Cipru și Canada – date oficiale

România va juca pe data de 5 septembrie un amical tare cu naționala Canadei, la București. Se anunță un duel extrem de interesant. În lotul canadienilor se regăsesc jucători de la echipe de top din Europa de Vest, precum Davies de la Bayern și Jonathan David de la Juventus.

Patru zile mai târziu, România își va relua drumul către Cupa Mondială. Naționala de seniori merge cu gândul la trei puncte în Cipru, pe data de 9 septembrie. Mircea Lucescu are neapărat nevoie de o victorie pentru a rămâne cu șanse cel puțin matematice la primul loc în grupa preliminară.

5 septembrie: România – Canada, ora 21:00

9 septembrie: România – Cipru, ora 21:45

Jucători convocați de la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova trimite și ea trei jucători la echipa națională a României. Mircea Lucescu a rămas impresionat de prestația oltenilor în ultima perioadă și a decis să îi cheme în lot pe Nicușor Bancu, Vladimir Screciu și Ștefan Baiaram.