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„M-a spart Vlăduț cu 78 de meciuri și tu doar 6!”. Dialog uluitor în direct între Marcel Pușcaș și Sandu Boc despre Chiricheș

Flaviu Popa
22.10.2026 | 06:50
Ma spart Vladut cu 78 de meciuri si tu doar 6 Dialog uluitor in direct intre Marcel Puscas si Sandu Boc despre Chiriches
EXCLUSIV FANATIK
„M-a spart Vlăduț cu 78 de meciuri și tu doar 6!. Dialog uluitor în direct între Marcel Pușcaș și Sandu Boc pe tema selecțiilor la națională
Marcel Pușcaș a scos cartea „Cei 33 – Regii, prinții și minunile fotbalului românesc”, o lectură de neratat pentru iubitorii fotbalului din România. Printre protagoniști, marele fundaș Sandu Boc.
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Marcel Pușcaș a remarcat într-un dialog cu Sandu Boc, în direct la FANATIK SUPERLIGA, cum fostul mare fundaș a bifat doar șase meciuri la echipa națională, din cauza faptului că a ajuns la închisoare. În schimb, Vlad Chiricheș a avut 78 de selecții la națională, o cifră pe care Marcel Pușcaș o consideră ridicolă.

Marcel Pușcaș a făcut o comparație șocantă între fundașul legendar Sandu Boc și Vlad Chiricheș

„Am scos cartea, ești nominalizat în carte. Văd că ai două campionate, ai fost cine ai fost, ești cine ești. Ai șase meciuri la echipa națională. Vine nea’ Chiricheș, are 78. M-a spart Vlăduț! Penibil, doar șase meciuri la echipa națională, iar Chiricheș are 78. Ai jucat și pe Wembley, mi se pare”, a remarcat Pușcaș. Elegant, Sandu Boc a încercat să dea greutate celor șase meciuri jucate, fără să se considere mai bun ca și Chiricheș sau alți fundași „moderni”: „Da, dar au fost și meciuri de calificare la Campionatul Mondial din Mexic.”

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Sandu Boc (Alexandru Boc) s-a născut pe 3 iunie 1946 în Vașcău, județul Bihor. Unul dintre cei mai apreciați fundași ai generației sale, renumit pentru procedura sa botezată „procedura Oxford”. Aceasta presupunea ca Boc să lase mingea să treacă pe lângă el, iar atunci când atacantul advers era pe punctul să preia mingea, o recupera cu exteriorul piciorului.

Boc a debutat în Divizia A pe 11 octombrie 1964, jucând pentru Petrolul Ploiești într-o victorie 3-0 contra CSMS Iași, având ulterior o contribuție esențială la câștigarea titlului de către „lupi”. Conform presei vremii, Sandu Boc a fost jucătorul cu cele mai mari note în întreg sezonul respectiv.

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Sandu Boc are doar 6 selecții la echipa națională pentru că a bătut un securist și a ajuns la închisoare

Sandu Boc a jucat inclusiv în cele trei meciuri pe care Petrolul le-a disputat contra lui Liverpool, marcând și un gol în victoria 3-1 contra „cormoranilor”. A ajuns în cele din urmă la Dinamo, însă cariera sa a avut de suferit după ce a fost condamnat la închisoare și a fost interzis inclusiv la echipa națională. Sandu Boc a făcut închisoare după ce s-a bătut cu un ofițer de securitate în iulie 1969, la barul Hotelului Athenee Palace din București.

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Cele 6 meciuri la echipa națională au fost bifate începând cu debutul din 4 ianuarie 1967, într-un meci amical contra naționalei din Uruguay, terminat la egalitate 1-1. A ratat prezența la Campionatul Mondial tocmai pentru că a fost la închisoare, chiar dacă jurnalistul Eugen Barbu remarca în revista Flacăra: „Dacă Nicolae Ceaușescu i-ar permite lui Boc să joace în Europa și să-l vândă, ar putea construi un oraș cu banii obținuți!”.

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„M-a spart Vlăduț cu 78 de meciuri și tu doar 6!"

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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