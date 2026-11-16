„M-a sunat aseară Gigi Becali!” Meme Stoica, dezvăluiri pe față despre jucătorii FCSB: „Acum pot să spun tot!”

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Mihai Stoica (61 de ani) a făcut o serie de dezvăluiri spectaculoase despre perioada petrecută la FCSB și relația profesională cu Gigi Becali (68 de ani). Fostul președinte al C.A. de la roș-albaștri a explicat de ce nu era întotdeauna pe aceeași lungime de undă cu patronul.

Mihai Stoica a spus totul despre divergențele cu Gigi Becali

Fostul oficial al roș-albaștrilor a dezvăluit unde apăreau, de fapt, divergențele cu patronul Gigi Becali. „Gigi chiar crede că noi am rămas cumva vechi, primitivi. Eu nu mă apucam să îi spun în detaliu ce înseamna WyScout ș.a.m.d. Eu în continuare cred că nu se poate să evaluezi un jucător doar pe ecrane. Nu există așa ceva. Nu se poate să evaluezi un jucător doar dacă iei parametri în calcul. E bine să îi parcurgi, dar nu poți realiza cât e de bun, dacă nu îl vezi pe stadion.

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Pentru că un jucător pe ecrane apare doar când mingea e pe lângă el sau la el, ceea ce se întâmplă rar la un meci de fotbal.D-aia am avut emoții mari când a debutat Ngezana pentru că mi-am dat acceptul cu inima îndoită. Nu îți imaginezi ce emoții am avut când a început să joace. Poți avea șanse să nimerești un jucători, dar și să dai greș pentru că nu l-ai evaluat cum trebuie.

O să dau un exemplu care cumva este contra mea, pentru că nu a fost un jucător apreciat în România, dar a fost apreciat în vestiar de colegi și de antrenori și de noi care apreciam fotbalul diferit față de cei din tribună. Leandro Tatu. Eu l-am văzut în Portugalia și am văzut că e exact ce netrebuie. Atunci se discuta și de Sougou, de la CFR Cluj. El avea nevoie de spații și căuta profunzimea, gen Semeo. Tatu se descurca bine cu spatele la poartă, proteja senzațional și juca pentru ceilalți. Un alt asepct important era că Tatu defensiv era un monstru. Tatu parcă avea dronă. Chipciu, Dodel… ‘Joacă Tatu?’ ‘Da’. Pentru că juca pentru ei. Nu ieșea în evidență. Oamenii îl așteptau pe Ronaldinho. Nu era, dar era foarte important.

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(n.r. – Din actualul FCSB, care e jucătorul care joacă pentru alții?) Genul ăla nu e niciun jucător. Un jucător care joacă pentru alții trebuie să fie în zonă centrală. Din margine e greu să joci pentru alții”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK.

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Cisotti și Korenica, folosiți greșit la FCSB? Analiza lui Meme Stoica

Mihai Stoica a vorbit și despre doi dintre fotbaliștii săi preferați de la FCSB, despre care crede că sunt folosiți pe posturi eronate la echipa lui Laurențiu Reghecampf. „Există doi jucători la momentul ăsta care pot acoperi mai multe poziții și care sunt foarte altruiști: Cisotti și Korenica. Cred eu, că ei fiind folosiți în margine, atacanți laterali, li se ia din calități. Ei sunt 8-ari. Pot juca și acolo că sunt polivalenți. Nu au calitățile pe care le au extremele la o echipă ca FCSB. Pentru a juca în margine, trebuie să te descurci foarte bine în duelurile 1 la 1. Să ai o medie de driblinguri foarte bună. La momentul ăsta, dribleurii de la FCSB sunt Boutoutaou și Drăguș. Miculescu nu are asta. Poate să îți rezolve meciurile importante cu adversari superiori. Nu e jucător pentru adversari modești, unde 1 la 1 e cel mai important pentru atacant lateral să aibă driblingul în portofoliul. Acolo erau divergențe de opinie când vorbeam cu Gigi”, a mai spus Meme Stoica.

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Mihai Stoica, impresionat de Drăguș: „E peste Florinel Coman!”

Mihai Stoica a vorbit la superlativ despre noua vedetă de la FCSB, Denis Drăguș, fotbalist plătit de Gigi Becali cu 1.000.000 de euro pe sezon. În plus, fostul președinte al C.A. dezvăluit că Gigi Becali l-a sunat . „Singurul atacant din România unde ne întâlnim e Lukic. Gigi vrea un atacant puternic. Jucătorul lui preferat a fost mulți ani e Alibec. Jucătorul lui preferat e Drăguș. Are o forță inimaginabilă. Eu zic că Drăguș și în Premier League e top. Eu nu credeam că voi lucra cu un jucător care să aibă o plecare ca a lui Coman. Drăguș e peste. E ireal ce explozie are. Și are fizic impecabil. Drăguș are picioarele lui Adama Traore. Dar sus nu cară multe kilograme după el. E croit pentru fotbal. Când nu te prea întâlnești în atâtea situații, ajungi să ai probleme. Și eu am ajuns să am problema asta cu Gigi, să vedem total diferit fotbal.

Nu a plecat nimic de la Aymen! Și aici vedem diferit. D-aia am făcut lucrurile astea. Cu acceptul lui, dar fără să îl știe. Și aici sunt opinii care nu se apropie, dar ce să facem, asta e situația. Ne uitam la meciuri și zicea că vrea mijlocași puternic și mari. E ok și vrei, dar i-am zis că fotbalul se schimbă. I-am arătat PSG. Doi din trei mijlocași sunt Vitinha și Tiago Neves. Lui nu îi place fotbalul ăsta.

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Aseară, 2-0 pentru Anglia pe Metropolitano, mă sună Gigi: ‘Uite, asta vreau eu, forță, gabarit!’ Zic ‘Da, dar asta se întâmplă doar în seara asta. Ăștia sunt campioni mondiali’. Cică ‘Nu mă interesează, eu vreau ca acum’. Eu văd altfel. Noi când am câștigat 2-0 la Csikszereda și Toma a alergat peste 13 kilometri, i-am că Toma poate să fie un Joao Neves. Niciun jucător în România nu aleargă peste 13 kilometri. E foarte mult pentru un joc din SuperLiga”, a mai spus Meme Stoica.

MM Stoica a răspuns și la un alt subiect sensibil de la FCSB. În place sau nu Gigi Becali pe Ștefan Târnovanu? „Foarte rar a lăudat vreun portar. Pentru că în situația în care portarul e cel mai bun jucător de pe teren, asta presupune că echipa nu e bine. Din moment ce portarul iese în evidență. Iar asta e foarte greu de acceptat. Gigi nu l-a lăudat foarte tare nici pe Tătărușanu, nici pe Arlauskis, nici pe Niță. Iar când un portar greșește, se vede. A zis de el când a avut intervenții bune prin Europa. Dar lui Gigi nu îi place să laude portarii. Așa e construit”, a conchis Mihai Stoica.