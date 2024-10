Dezvăluiri uluitoare ale lui Adrian Mutu: „Totti plătea un milion de euro din salariul lui ca să mă transfer la AS Roma!”. Exclusiv

Legenda fotbalului italian, Francesco Totti, a fost la un pas de a plăti 1 milion de euro pentru ca Adrian Mutu să meargă la Roma, însă șefii de la Fiorentina s-au opus înainte ca românul să plece.

Clubul din capitala Italiei a fost de acord să achite 19 de milioane de euro, iar căpitanul formației din Serie A, Francesco Totti, era pregătit să dea încă 1 milion de euro de la el, pentru ca mutarea să aibă loc.

“Am mai avut o ocazie să merg la Roma în 2009. Ofereau 19 milioane de euro, iar Fiorentina a cerut 20 de milioane de euro. Eu știam foarte bine despre această negociere. Îmi surâdea ideea de a mă duce la Roma, dar nu neapărat pentru forța echipei.

Cel mai mult mă atrăgea să joc cu Totti în aceeași echipă, el fiind unul dintre fotbaliștii mei preferați din toate timpurile. Era geniu.

M-a sunat fata lui Francesco Sensi (n.r. Rosella), pentru că el era bolnav și mi-a zis că ‘S-au împotmolit lucrurile, suntem foarte aproape, dar mai lipsește un milion. Sperăm să o rezolvăm’. Eu am zis că vreau să merg la Roma.

Eram în pregătirea de vară înaintea unui meci de Champions League cu Slavia Praga. Deja se scria în ziare despre transfer și că mi-am dat acordul ca să plec, lucruri care nu le conveneau suporterilor.

“M-a sunat Totti și mi-a zis că plătește el 1 milion de euro din salariu să joace cu mine!”

După antrenament, mă sună Totti. ‘Știu că vrei să jucăm împreună și eu vreau să joc cu tine. Am sunat la club și am spus că milionul acela îl dau eu din salariul meu’. Am rămas perplex. Când am auzit mi-am făcut bagajul, pentru că trebuia să plec la Roma să semnez contractul.

Știa toată lumea despre acest lucru, mai puțin Prandelli. Nu pot să plec așa la Roma după 5 ani de lucrat împreună la Fiorentina și un an la Parma, fără să salut și așa. I-am salutat pe băieți, toți erau dezamăgiți. Sunt alegeri care se fac în fotbal și nu e ceva ieșit din comun.

Cu Fiorentina am discutat și am pierdut șansa de a negocia puțin, au fost mai rigizi. Voiau și ei să mă vândă. Am trecut și pe la Prandelli, i-am zis că plec și că am venit să îmi iau la revedere. M-a întrebat că unde plec, că nu știa. Toate erau aranjate deja. El mi-a zis să stau puțin, eu plecam din cantonament. Am văzut că era dezamăgit, iar peste 4 zile era meciul în Champions League.

“Patronul mi-a zis că s-a răzgândit”

Am plecat din cantonament. Am aflat după că Prandelli i-a sunat pe Andrea și Diego Della Valle și le-a spus că își dă demisia dacă plec eu. Era supărat că înainte cu 4 zile de Champions League a plecat cel mai bun jucător al Fiorentinei la Roma și nu îi plăcea că lucrurile s-au făcut așa.

Eu ieșisem din casă și mă îndreptam spre autostradă să plec la Roma. Mă sună președintele și patronul Andrea Della Valle și mi-a zis că nu mai plec nicăieri. Mi-a zis că s-a răzgândit.

Îmi părea rău, dar îmi era și indiferent, pentru că mă simțeam foarte bine la Fiorentina. Mi-a zis că o să mai corectăm puțin contractul și că o să fie bine. A mai fost un an în plus, bani în plus și a fost bine”, a povestit “Il Fenomeno”, în cadrul show-ului DON MUTU.

Cum i-a împăcat Mutu pe fanii Fiorentinei

“Eu când puneam piciorul pe teren la Fiorentina, lumea începea cu ‘Il Fenomeno’ și aveau un cântec special pentru mine. Eu intram mereu ultimul, aveam o superstiție, intram pe teren cu șireturile descheiate și mi le legam acolo și apoi salutam galeria.

Când am intrat pe teren, după treaba asta cu Roma, era liniște. Când făceam încălzirea auzeam din tribună ‘ai vrut să pleci, trădătorule’. Am zis că e groasă. Imediat după ce a început meciul, am greșit o pasă și au început să fluiere.

Mi-am zis că după ce că nu am plecat la Roma, mi-am mai și stricat relația cu fanii care era una specială, este și acum. Am zis că trebuie să joc, să îi recuceresc, o să le explic ce s-a întâmplat într-un interviu și aie e. În minutul 3 aveam lovitură liberă de la 29 de metri, specialitatea casei.

M-am gândit că e șansa mea să îi recâștig. Dar era distanța foarte mare și aveau un portar pe la vreo 2 metri, ajungea până dădeam eu mingea peste zid la vinclu. Mi-am luat 2-3 pași, șutez, se duce mingea în vinclu, dau gol. Mă bucur și explodează stadionul. După câteva secunde începe și corul din nou cu cântecul meu. Și este un final fericit, iar fericirea asta a mai continuat câțiva ani”, a mai spus Adrian Mutu.

