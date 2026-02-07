Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„M-a tuns unul în Zanzibar și mi-a stricat părul”. Cum poate să arate Laurențiu Reghecampf după 6 luni în Africa: „Diavolul cu chip de înger”. Exclusiv

Laurențiu Reghecampf are un nou „look”. Antrenorul echipei din Sudan, Al Hilal Omdurman, a apărut și a explicat cine i-a stricat părul.
Adrian Baciu
07.02.2026 | 12:45
Ma tuns unul in Zanzibar si mia stricat parul Cum poate sa arate Laurentiu Reghecampf dupa 6 luni in Africa Diavolul cu chip de inger Exclusiv
Cum arată Laurențiu Reghecampf după 6 luni petrecute la echipa sa din Africa. Sursa foto: colaj Fanatik
Schimbat total. Așa a apărut Laurențiu Reghecampf în emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Tehnicianul de 50 de ani care pregătește o echipă din Africa a explicat de unde i se „trage” noul look, unul care nu îi place deloc.

Cum arată Laurențiu Reghecampf după 6 luni în Africa: „M-a tuns unul în Zanzibar și mi-a stricat părul”

Laurențiu Reghecampf a fost un oaspete special la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Moderatorul Horia Ivanovici, dar și invitații săi, au remarcat la un moment dat faptul că antrenorul este schimbat. „Problema” a fost tunsoarea lui Reghe, iar de vină este un frizer din Tanzania.

„(n.r. Parcă ai albit mai tare decât acum 6 luni) Nu am albit, dar m-am tuns. Mi s-a întâmplat ceva… M-am tuns și m-am tuns în Tanzania, în Zanzibar, și mi-a stricat unul părul. Vorbesc foarte serios. Am vrut să mă tund pe chelie, chiar pe chelie. Acum a început să-mi crească, un pic, un pic. Dar, ce să mai, albim. Am 50 de ani. Nu întineresc. Încerc să mă țin tânăr. Fac sport. Suntem bine”, a spus antrenorul din Sudan.

Prezent în platoul emisiunii de la FANATIK, Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a intrat și el în discuție. „Eu îi spuneam diavolul cu chip de înger”, a remarcat fostul antrenor. La finalul anilor 90′, Mihai Stoichiță a fost antrenor la Steaua. Pe atunci, Reghecampf era jucător al echipei „militare”.

Laurențiu Reghecampf cum arată look
Cum arată Laurențiu Reghecampf. Sursa foto: FANATIK SUPERLIGA

Cum se descurcă Laurențiu Reghecampf în Africa

În 2025, Laurențiu Reghecampf a surprins pe toată lumea prin decizia sa de a semna cu campioana Sudanului, țară africană aflată de mai bine de doi ani într-un război civil. Din punct de vedere profesional, alegerea antrenorului de 50 de ani a fost una excelentă.

Laurențiu Reghecampf și Al Hilal Omdurman înregistrează succese importante. Recent, clubul românului a avut o seară excelentă în Liga Campionilor Africii după meciul cu Mamelodi.

Vineri, 30 ianuarie, Al-Hilal Omdurman a învins-o pe Mamelodi Sundowns (2-1) în etapa a 4-a din grupele Ligii Campionilor Africii.
Anul trecut, Mamelodi Sundowns a ajuns până în finala competiției. În urmă cu o zi, echipa lui „Reghe” a pierdut cu MC Alger, scor 1-2 în cadrul aceleași competiții, însă a rămas pe prima poziție.

Reamintim că Laurențiu Reghecampf și echipa sa ocupă locul 2 în clasamentul din Sudan. După 15 etape scurse din campionatul național, Al Hilal Omdurman a adunat 35 de puncte, însă are două meciuri în minus față de liderul APR (36 de puncte)

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
