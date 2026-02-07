„M-a tuns unul în Zanzibar și mi-a stricat părul”. Cum poate să arate Laurențiu Reghecampf după 6 luni în Africa: „Diavolul cu chip de înger”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Schimbat total. Așa a apărut Laurențiu Reghecampf în emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Tehnicianul de 50 de ani care pregătește o echipă din Africa a explicat de unde i se „trage” noul look, unul care nu îi place deloc.

Cum arată Laurențiu Reghecampf după 6 luni în Africa: „M-a tuns unul în Zanzibar și mi-a stricat părul”

Laurențiu Reghecampf a fost un oaspete special la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Moderatorul Horia Ivanovici, dar și invitații săi, au remarcat la un moment dat faptul că antrenorul este schimbat. „Problema” a fost tunsoarea lui Reghe, iar de vină este un frizer din Tanzania.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Parcă ai albit mai tare decât acum 6 luni) Nu am albit, dar m-am tuns. Mi s-a întâmplat ceva… M-am tuns și m-am tuns în Tanzania, în Zanzibar, și mi-a stricat unul părul. Vorbesc foarte serios. Am vrut să mă tund pe chelie, chiar pe chelie. Acum a început să-mi crească, un pic, un pic. Dar, ce să mai, albim. Am 50 de ani. Nu întineresc. Încerc să mă țin tânăr. Fac sport. Suntem bine”, a spus antrenorul din Sudan.

Prezent în platoul emisiunii de la FANATIK, , a intrat și el în discuție. „Eu îi spuneam diavolul cu chip de înger”, a remarcat fostul antrenor. La finalul anilor 90′, Mihai Stoichiță a fost antrenor la Steaua. Pe atunci, Reghecampf era jucător al echipei „militare”.

ADVERTISEMENT

Cum se descurcă Laurențiu Reghecampf în Africa

În 2025, Laurențiu Reghecampf a surprins pe toată lumea prin decizia sa de a semna cu campioana Sudanului, țară africană aflată de mai bine de doi ani într-un război civil. Din punct de vedere profesional, alegerea antrenorului de 50 de ani a fost una excelentă.

ADVERTISEMENT

. Recent, clubul românului a avut o seară excelentă în Liga Campionilor Africii după meciul cu Mamelodi.

Vineri, 30 ianuarie, Al-Hilal Omdurman a învins-o pe Mamelodi Sundowns (2-1) în etapa a 4-a din grupele Ligii Campionilor Africii.

Anul trecut, Mamelodi Sundowns a ajuns până în finala competiției. În urmă cu o zi, echipa lui „Reghe” a pierdut cu MC Alger, scor 1-2 în cadrul aceleași competiții, însă a rămas pe prima poziție.

ADVERTISEMENT

Reamintim că Laurențiu Reghecampf și echipa sa ocupă locul 2 în clasamentul din Sudan. După 15 etape scurse din campionatul național, Al Hilal Omdurman a adunat 35 de puncte, însă are două meciuri în minus față de liderul APR (36 de puncte)