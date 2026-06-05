Sport

”M-ai convins. Ești cel mai bun din lume”. L-a acuzat pe Messi că i-a ”furat” Balonul de Aur, apoi a realizat cât de uriaș e argentinianul

Un fotbalist nigerian a dezvăluit o poveste mai puțin cunoscută care a emoționat întreaga lume a fotbalului. Acesta l-a acuzat pe Messi că i-a ”furat” Balonul de Aur. În final, s-a convins că argentinianul e uriaș.
Adrian Baciu
05.06.2026 | 05:45
Mai convins Esti cel mai bun din lume La acuzat pe Messi ca ia furat Balonul de Aur apoi a realizat cat de urias e argentinianul
Gestul uriaș de fair play prin care Messi l-a impresionat pe un fotbalist nigerian: ”M-ai convins. Ești cel mai bun din lume”. Sursa foto: X / colaj Fanatik
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Fotbalul mondial de cel mai înalt nivel are o serie de povești de-a dreptul impresionante, care sunt menite să demonstreze cât de importante sunt respectul și aprecierea față de adevăratele valori. Un fotbalist nigerian extrem de cunoscut, cu sute de meciuri la Chelsea, a dezvăluit o întâmplare care îl are în prim-plan pe el și pe Lionel Messi, probabil cel mai bun fotbalist din istorie.

Gestul uriaș prin care Lionel Messi l-a impresionat pe un fotbalist nigerian: ”Mi-ai furat trofeul!” / ”Ceea ce ai făcut pentru țara ta e incredibil”

Conform majorității specialiștilor, fanilor, jurnaliștilor, foștilor jucători și organizațiilor specializate, Lionel Messi, 38 de ani, este cel mai mare fotbalist din istorie. Cu 8 Baloane de Aur cucerite între 2009 și 2023, o Cupă Mondială cu Argentina, zeci de trofee cu Barcelona (interne și internaționale), cu sute de recorduri bătute și greu de egalat vreodată, sud-americanul nu are rival la nivel global.

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Leo Messi a explodat în fotbal încă de foarte tânăr. În 2005, pe când avea doar 18 ani, argentinianul și-a ajutat naționala de tineret să câștige Campionatul Mondial U20. În finala de la Utrecht contra Nigeriei, Argentina s-a impus cu 2-1. Messi a marcat ambele goluri și a adus titlul echipei antrenate de Francisco Ferraro. La Mondialul din Olanda de acum 21 de ani, sud-americanul a fost golgheterul competiției cu șase goluri. El a câștigat și Balonul de Aur, devansând doi nigerieni. E vorba de John Obi Mikel și Taye Taiwo.

Fostul internațional nigerian John Obi Mikel, 39 de ani, care a primit atunci Balonul de Argint, a dezvăluit o poveste emoționantă trăită după finală. Nimeni nu bănuia atunci ce legendă avea să devină Lionel Messi. Extrem de talentat, puștiul din Argentina nu l-a impresionat în primă fază pe Mikel.

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Nigerianul dezvăluie, într-un podcast, că la finalul ceremoniei în care el și Messi au fost premiați, s-a dus la fotbalistul argentinian și i-a spus, în spaniolă: ”Mi-ai furat Balonul de Aur. Îl meritam. Eu eram mai bun decât tine”. Mikel dezvăluie că Messi, deși extrem de tânăr, nu a fost afectat de aceste cuvinte. El a zâmbit și a replicat cu fair play: ”Nu am nimic de-a face cu asta. Comitetul este cel care judecă, dar ai ajuns în finală și ai realizat ceva incredibil pentru țara ta”.

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Comportamentul prin care Lionel Messi a demonstrat ce caracter uriaș este

Cuvintele frumoase spuse de Messi către un fotbalist care îi spuse acele cuvinte legate de ”furtul” Balonului de Aur nu s-au oprit aici. Din dorința de a-l face fericit pe Mikel, sud-americanul i-a oferit trofeul său, la vestiare. Judecând la rece, Obi Mikel a realizat că, de fapt, adevăratul MVP nu e el, ci Lionel Messi.

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Când ne-am întâlnit mai târziu lângă vestiare, mi-a propus să facem schimb de trofee: ‘Dacă vrei, ia Balonul meu de Aur și dă-mi-l pe al tău de Argint.’ Am râs și i-am spus că nu pot, că el îl merită. Eu doar eram frustrat atunci. I-am mulțumit pentru bunătate”, a mai povestit fostul jucător al lui Chelsea.

Ce i-a spus Mikel lui Messi când s-au întâlnit la Cupa Mondială din 2018

Viața a făcut ca, la 13 ani distanță de la momentul Utrecht 2005, Lionel Messi și Jon Obi Mikel să se întâlnească din nou la un Mondial. Era turneul final din 2018, găzduită de Rusia. Argentina a fost în aceeași grupă cu Nigeria.

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Messi nu l-a uitat pe ”contestatarul” său. ”M-a salutat zicând: ‘Salut, băiat de aur. Încă am poza de la ceremonia premiilor’”. În acel moment, Obi Mikel s-a întors și i-a spus: ”Astăzi știu că ai meritat acel trofeu. M-ai convins! Ești cel mai bun din lume, Leo”.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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