„M-am dus la vot să nu-i dau legitimitate acestui dement!” Reacția dură a unui influencer cu milioane de afișări pe YouTube

Duminică, 1 decembrie 2024, este ziua alegerilor parlamentare. Poporul are de ales cea mai bună variantă, iar mersul la vot este primordial în această perioadă. Nici persoanele publice nu se dezic de la această responsabilitate. Reacția unui influencer a strâns mii de aprecieri.

Influencer, reacție dură despre alegerile 2024

Radu Țibulcă, căci despre el este vorba, a postat pe contul său de TikTok un videoclip controversat, în care face referire la unul dintre candidații la prezidențiale.

De Ziua Națională a României, poporul iese în număr masiv la vot pentru a schimba viitorul țării. În această zi atât de importantă cetățenii trebuie să aleagă cu înțelepciune partidul ce va trona în .

Radu Țibulcă l-a ironizat pe Călin Georgescu

Așa cum menționam în rândurile de mai sus, Radu Țibulcă și-a exprimat liber părerea despre ceea ce întâmplă în această perioadă în România. Peste doar o săptămână va avea loc turul 2 al alegerilor prezidențiale, însă până atunci românii ies la vot pentru parlamentare.

Ei bine, tânărul l-a ironizat pe candidatul cu referire la afirmațiile acestuia despre H2O. Influencerul ce are mii de abonați pe YouTube a specificat că a ieșit astăzi la vot pentru a nu îi da „legitimitate în parlament acestui dement”, spune el.

„Bună dimineața. Astăzi m-am trezit, am dat cu informație pe la ochi, am dat cu informație pe corp. Nu în ultimul rând, am dat cu informație la birou.

M-am îmbrăcat și m-am întrupat în Hristos pentru că aceasta este lucrarea noastră cu noi înșine și a noastră cu Hristos.

Și am plecat la Iași ca să votez și să nu îi dau legitimitate în parlament acestui dement. Așa să ne ajute Dumnezeu”, a spus Radu Țăbulcă pe contul său personal de TikTok.

Videoclipul a strâns aproape 3.000 de aprecieri și peste 200 de comentarii. În secțiunea de comentarii au existat voci care îl aclamau pe Țibulcă, însă nu au lipsit nici cei care îl contracarau.