„M-am făcut de râs!”. Gigi Becali, primul atac la Reghecampf după FCSB – Corvinul 0-1: „Nu jucăm nimic! Nu pasează echipa!”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali crede că echipa are nevoie urgentă de 6 transferuri la iarnă, altfel FCSB e „echipă de locul 12” care nu are cum să prindă play-off. I-a criticat fără perdea inclusiv pe Laurențiu Reghecampf, pentru că echipa nu joacă nimic, dar și Mihai Stoica, pentru că nu face transferuri bune.

Gigi Becali e supărat după FCSB – Corvinul, 0-1. I-a atacat pe Mihai Stoica și Laurențiu Reghecampf

Becali recunoaște că a renunțat prea ușor la jucători indispensabili pentru echipă precum Darius Olariu sau Daniel Bîrligea, însă e mulțumit pentru că a adus bani mulți. L-a atacat apoi pe Mihai Stoica și a amenințat că se va ocupa personal de transferuri, evident nemulțumit de realitatea de la echipă.

ADVERTISEMENT

„Echipa asta o ținea probabil Olaru, nu mi-am dat seama, sau Bîrligea. Trebuia să fie dați, am luat bani. Dacă n-am nici oameni care să aducă jucători… Urmează să mă ocup eu personal, să aduc eu jucători sau să angajez eu oameni care să aducă jucători. Nu avem valoare, nu poți câștiga. Dacă nu bați Corvinul acasă, ce pretenții să ai?

Mai trebuie cinci jucători. Când am văzut cu Rapid că am pasat, am zis că nu mai iau cinci, că iau trei, dar acum iau șase. În România nu ai pe cine să iei. Doar străini din afară pot lua.

ADVERTISEMENT

Și lui Reghe… N-avem niciun fel de unghi de joc, nu se joacă nimic. Am zis că e meci mai ușor, n-am nicio problemă. Dar uite că am plecat rușinat de acasă, m-am făcut de râs”, a punctat Gigi Becali, imediat după meci.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali anunță că va aduce 6 jucători la iarnă și se va ocupa personal de transferuri

În consecință, Gigi Becali promite 6 transferuri la iarnă, pentru a evita o nouă rușine istorică: ratarea calificării în play-off. , să pot să intru în play-off, să iau patru, cinci, șase jucători.

ADVERTISEMENT

Pe mine mă interesează că noi nu avem valoare și că m-am făcut de râs. Dacă nu aduc jucători, cu siguranță pierd play-off-ul. Dacă te bate Corvinul, ești de locurile 11-12. Care play-off?”, a răbufnit Gigi Becali.