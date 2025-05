„M-am înșelat!”. Marius Șumudică își face mea culpa după sezonul sub așteptări al Rapidului. Ce le lipsește giuleștenilor pentru a deveni o forță

Întreaga suflare rapidistă este dezamăgită după un nou sezon modest făcut de echipa lor favorită. Marius Șumudică, a avut un discurs amplu prin care a enumerat greșelile făcute și care au dus Rapidul în situația de față.

Marius Șumudică a dat cărțile pe față. Unde consideră antrenorul că a greșit

Marius Șumudică trăiește, la propriu, pentru Rapid. Antrenorul și-a manifestat de fiecare dată dragostea față de club, indiferent că a făcut-o din exterior sau interior. Însă rezultatele din acest sezon

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Horia Ivanovici a precizat că oricine ar venit antrenor din vară la Rapid va avea o misiune extrem de dificilă. Marius Șumudică a luat cuvântul apoi și a explicat ce greșeli a comis astfel încât să se ajungă în acest punct la echipă.

„Oricine va veni antrenor din vară, o să o aibă grea de tot!”

„Oricine va veni antrenor din vară, o să o aibă grea de tot. Nu contează că rămâi tu până la urmă sau vine altcineva. Că ți-am mai spus, dacă prindeți cupele europene, știi cum e.

ADVERTISEMENT

La bucurie se mai schimbă percepția. Ce a fost, s-a fost și așa mai departe. Pentru că eu cred și un mică, nu știu acum, cu două, trei întăriri, eu cred că ai echipă de cupe europene de primele trei. Asta e părerea mea pentru la anul”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici.

„Atunci am făcut niște afirmații gratuite. M-am înșelat!”

„Știi ce am făcut eu? Eu am făcut o greșeală și mi-o asum. Eu în momentul când eram analist la FANATIK, la tine, am făcut o greșeală. Eu mă uitam din afară și… Așa îmi dădea impresia, nu neapărat dorința, și dorința mea de a ajunge la Rapid, îndeplinindu-mi un vis, voiam să antrenez la Rapid, știți foarte bine ce înseamnă Rapidul pentru mine.

ADVERTISEMENT

Și atunci am făcut niște afirmații gratuite la momentul respectiv, crezând foarte mult într-un proiect și ce se întâmplă acolo. Din păcate m-am înșelat. M-am înșelat, din păcate. Din păcate m-am înșelat și l-am pierdut pe Săpunaru. N-a mai fost liderul din vestiar, în sensul că el n-a mai jucat. Pe cât posibil m-a ajutat, dar din altă postură, fiind pe bancă, fiind neimplicat exact în primul 11, înțelegi? Să fie în teren, să-i dirijeze, să vorbească.

ADVERTISEMENT

„Este ca și când te duci în mijlocul deșertului și n-ai busolă!”

Cu toate că m-a ajutat. A fost lângă mine, tot timpul, în cabina, m-a ajutat ceea ce a făcut. E, Rapidul momentul de față, cu tot respectul pentru grupul care este, nu are un lider. Iar ca lider, ca lider, o echipă fără lider este ca și când te duci în mijlocul deșertului și n-ai busolă. Deci în momentul în care Rapidul nu are lider, liderul nu se face peste noapte. Liderul nu se fabrică. Liderul se naște. Te naști lider să conduci.

Noi în momentul de față și revin la faza respectivă, noi nu avem un lider. Cu tot respectul, sunt jucători buni. Eu ți-am mai zis, liderul se naște. Nu se face. Nu pot să fac un jucător, să-l fac lider peste noapte.

Încă o dată, repet, un lider și nu de Braun e vorba, că nu vreau să dau nume și nu dau nume niciodată. Eu în fața dumneavoastră nu vin și niciodată la flash-uri și peste tot eu n-am dat nume și nu o să dau nume niciodată.

„În ultimul timp este o campanie numai împotriva lui Șumudică!”

Dar atâta timp că suntem o echipă, trebuie să ne asumăm toată lumea ceea ce se întâmplă la Rapid. Fiindcă în ultimul timp este o campanie numai împotriva lui Șumudică. Ok. Eu plătesc. Plătesc, nu-i nicio problemă.

Dar revin, în momentul în care tu ai un penalty, clar, și tu nu vezi o reacție din partea jucătorilor tăi să se ducă măcar unul spre arbitru și să pună presiune, să zică, bă, frate, du-te la VAR sau nu știu ce, atunci, ce să mai… Înseamnă că ceva îmi dă cu virgulă. Păi este finala ta.

Tu băteai, veneai la un punct de U Cluj și rămâneai la mâna ta până la sfârșit. Dacă tu nu faci lucrul ăsta, dacă tu te duci la Hermannstad și faci 4 sau 5 faulturi tot meciul, în analele fotbalului nu există așa ceva. Atunci eu, Șumudică, ce să fac? Ce să fac? Să fac antrenamente și să vă văd să faceți cu talpa în gât? Asta mă deranjează pe mine. Momentele astea!”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.