„M-am luptat să părăsesc România”. Sacrificiile neștiute ale Anastasiei Soare, afacerista care a cucerit SUA. Cum a ajuns în grațiile lui Michelle Obama

Anastasia Soare a devenit un brand american, povestea ”reginei sprâncenelor” impresionând pe toată lumea mai ales după ce pe mâna ei au ajuns de la staruri ale politicii internaționale până la celebrități de la Hollywood.

Anastasia Soare: „M-am luptat să părăsesc România”

Antreprenoarea care și-a lansat de curând, în România, autobiografia, intitulată „Conturul unui vis”, unde a avut întâlnire nu doar cu publicul ei, ci și cu președintele României, Nicușor Dan, a visat dintotdeauna la realizări mărețe, deși pe vremea comunismului nu avea să știe când urma să se încheie perioada de tristă amintire și nici unde urma să o poarte destinul.

Considerată o adevărată ambasadoare a românilor în Statele Unite, Anastasia Soare povestește în cartea ei că, deși s-a stabilit în America și a vrut cu tot dinadinsul să plece din țara noastră, o parte din inima ei rămâne, totuși, aici. Etapa comunistă i-a dat, însă, forța și ambiția cu care și-a clădit un imperiu în industria cosmetică. A pornit cu pensatul de sprâncene, ajungând pe mâinile sale nume sonore precum Oprah Winfrey sau Naomi Campbell, continuând spre punctul culminant de azi, căci afacerista a dat lovitura cu produsele sale de make-up.

Perioada comunistă a marcat-o profund pe ”regina sprâncenelor”: „Era o luptă zilnică pentru supraviețuire”

„Indiferent de unde provii, îți poți schimba cursul vieții. Dacă nu crezi această afirmație, eu sunt dovada vie. De când mă știu, mi-am dorit să fac ceva cu viața mea, ceva care să conteze. În perioada comunistă din România, viața era grea. Hrana era puțină, iar oamenii stăteau la cozi ore în șir, în frig, doar pentru a putea cumpăra niște pui sau poate doar câțiva cartofi cu care să-și hrănească familia. Era o luptă zilnică pentru supraviețuire.

Oamenii trăiau la limita subzistenței. Eu aveam alte planuri pentru viața mea. Aveam o imaginație bogată și o viziune largă asupra lumii și simțeam în adâncul sufletului că viața trebuie să însemne mai mult decât a supraviețui de pe o zi pe alta. Mă uitam la copii piratate ale filmelor Frumușica și Polițistul din Beverly Hills și visam să mă mut în America – țara tuturor posibilităților. Mă imaginam mergând pe Rodeo Drive și simțind soarele Californiei pe piele”, relatează Anastasia Soare în volumul ei.

Soare nu a avut un plan concret când a ajuns în State, ci doar încrederea că va reuși: „Banca a refuzat să-mi acorde un împrumut”

Anastasia scrie în cartea sa că atunci când crezi cu adevărat în visul tău, dacă faci tot ce poți îl poți transforma în realitate. „După mulți ani în care m-am luptat să părăsesc România, am reușit să o iau de la început. Eram o imigrantă într-o țară nouă și știam că trebuie să alerg ca să-i ajung din urmă pe cei care erau deja acolo; să alerg spre visul meu american. Nu știam ce voi face cu viața mea, dar întotdeauna a existat ceva în interiorul meu care mă impulsiona să merg înainte.

Chiar și atunci când oamenii mă considerau nebună pentru că voiam să deschid un salon și proprietarul a râs la ideea că se poate construi o afacere pe conturarea sprâncenelor, chiar și atunci când banca a refuzat să-mi acorde un împrumut sau când conduceam vechiul Ford ruginit, mare cât dormitorul meu, din locul în care îmi permiteam să locuiesc până la salonul meu din Beverly Hills, câte două ore, pe un drum pustiu de munte. Mașina era atât de veche și de uzată încât valeții de la parcare refuzau să-i ia cheile”, își amintește Soare.

”Regina sprâncenelor” a trăit două vieți: una în România, cealaltă în America. În State, Anastasia a învățat cu adevărat să aibă încredere în propriile ei forțe, perfecționându-și abilitățile. Întrebată care e secretul succesului ei, femeia de afaceri spune mereu același lucru: munca și cultivarea unor relații autentice în sfera business-ului plus căutarea excelenței și ambiția de a merge mai departe chiar și la șuturile pe care, inevitabil, oricine le primește pe parcurs din partea vieții.

Anastasia Soare a petrecut un Crăciun cu Michelle Obama: „Una din cele mai frumoase zile din viața mea”

Unul din cele mai importante momente din cariera ei a fost acela când i s-au deschis porțile . A legat repede o relație specială cu fosta primă doamnă, Michelle Obama: „Am primit o invitație personală din partea Primei Doamne să particip la petrecerea anuală de Crăciun de la Casa Albă. Invitația aceea mi-a demonstrat cât de departe ajunsesem și a marcat un moment important din viața mea profesională. A fost cu adevărat una dintre cele mai frumoase zile din viața mea. Am avut onoarea să conturez sprâncenele Primei Doamne pentru o perioadă, ceea ce a făcut experiența și mai specială.

Faptul că am putut lucrat cu o personalitate atât de remarcabilă a adăugat profunzime unui eveniment deja memorabil. În seara petrecerii, lângă câțiva brazi de Crăciun parfumați și frumos împodobiți, sub o arcadă decorată cu ghirlande, am stat sub stema prezidențială, iar fiica mea, Claudia, mi-a făcut o fotografie. Este una dintre cele mai prețioase fotografii ale mele”.

Cea mai mare piedică în calea către reușită, în viziunea Anastasiei, este propria mentalitate. Chiar dacă nu avea un masterat în administrarea afacerilor și nu vorbea fluent limba engleză, asta nu a dat-o la o parte din a-și urma visul, ci au fost resursele care i-au dat și mai multă putere să dovedească faptul că o imigrantă din România poate ajunge sus într-o țară unde nimic nu e ușor, dar orice e posibil.