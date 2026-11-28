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La mijlocul lunii noiembrie, după foarte mulți ani petrecuți alături de Gigi Becali (68 de ani) la cârma celor de la FCSB, Mihai Stoica (61 de ani) și-a dat demisia de la clubul din Capitală. Viața lui MM s-a schimbat acum total. Fostul președinte al roș-albaștrilor face mărturisiri sincere la FANATIK, unde dezvăluie că se simte ca și cum „s-a născut a doua oară”.

Cum arată viața lui MM Stoica post-FCSB

Meme profită din plin de „libertatea” de a nu mai fi implicat la FCSB, acolo unde avea destul de multe sarcini. În cadrul emisiunii „MM la FANATIK”, președinte al Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a făcut dezvăluiri despre modul în care decurge viața sa după aventura la cea mai iubită echipă din țară.

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de sincer și de direct și spune: „Am început și eu să trăiesc!”. Apoi, acesta explică faptul că emoțiile pe vremea când era activ la FCSB erau duble. El nu suferea doar la meciurile roș-albaștrilor, ci și la cele ale rivalilor. MM admite că va urmări partida de sâmbătă seara dintre FCSB și Csikszereda. „(n.r. La meciul FCSB cu Csikszereda te uiți?) Eh, normal că mă uit. Păi am de comentat partidele (n.r. ca analist). Eu îmi respect meseria. Dar nu mai am emoții la meciurile altora. Că aia era problema, când nu stăteai foarte bine aveai emoții când juca Craiova, când juca Rapid, când juca Dinamo și așa mai departe”.

Întrebat de moderatorul Horia Ivanovici dacă se simte eliberat de toată presiunea pe care o avea în perioada de la FCSB, MM Stoica răspunde: „Mă simt de parcă m-am născut a doua oară. Dorm, în medie, câte 8 ore pe noapte. Eu dormeam înainte 3 – 4 ore. (n.r. Așa e de grea presiunea asta în fotbal?) Pentru mine, da. Ăla a fost motivul principal pentru care am zis stop. Că simțeam că mă îmbolnăvesc. Da. Adică am tot zis: ‘Eh, odată cu vârsta…’, dar na, cât am fost foarte bine, duceam mai ușor emoțiile meciurilor, dar acum mi-a fost greu”.

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Mihai Stoica, mișcare multă în ultima perioadă: „Am avut 24 de km, în medie, pe zi parcurși prin Londra”

Profitând și de timpul liber, Mihai Stoica a revenit la o mai veche pasiune de-a sa: filmele. Meme spune că a început să revizioneze o serie de producții ecranizate după cărțile scrise de John Grisham. „Am reluat vizionarea filmelor făcute după cărțile scrise de John Grisham și am văzut Clientul, am văzut Firma. Sunt filme care trebuie văzute și revăzute”. Stoica dezvăluie apoi că, fiind plecat la Londra, a mers mult pe jos. Dezvăluie că a făcut, zilnic, zeci de kilometri. „Am făcut în medie, 24 de kilometri pe zi, parcurși pe jos, la Londra. Problema este că trebuie să mă țin după fiica mea, care merge mult prea tare, iar genunchiul meu, când se accelerează…”, adaugă Meme.

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Întrebat cum s-a simțit în cele 4 – 5 zile petrecute la Londra, : „Când singura problemă pe care o ai este: unde mâncăm și ce să mai vizităm?…Când ești cu cine trebuie și unde trebuie, atunci ai bifat tot. Și șmecheria care este: nu am mai ținut cont de nimic. Am suspendat postul. Acum mă reapuc. Era mult prea greu și cred că nu era ok. Oricât ai mânca, dacă mergi pe jos după ce mănânci, nu ai nicio problemă. Nu pui nici un miligram. Dimpotrivă. Am plecat cu 81 de kilograme și am venit cu 78,5, mâncând…”.

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