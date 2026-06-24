„M-am trezit plângând, nu pot să cred…!“ Dezvăluirea emoționantă a lui Vasile Mogoș după despărțirea de Universitatea Craiova

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Despărțirea de Universitatea Craiova nu a însemnat, pentru Vasile Mogoș, o ruptură de suflet, ci mai degrabă închiderea unui capitol trăit la intensitate maximă. După un sezon în care a cucerit campionatul și Cupa României alături de olteni, fostul fundaș al Universității privește în urmă cu emoție și recunoștință, dar și cu sentimentul că a făcut parte dintr-un grup special, unit și greu de uitat. La câteva săptămâni distanță de la plecarea din Bănie, Mogoș a vorbit deschis despre trăirile sale, despre visul care i-a marcat sezonul și despre legătura care rămâne vie cu suporterii Craiovei.

Viața după event. Vasile Mogoș, între familie, vacanță și emoțiile despărțirii de Craiova

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, Vasile Mogoș a rememorat unul dintre cele mai emoționante momente ale carierei sale și a vorbit deschis despre sezonul de excepție trăit în tricoul Universității Craiova. Fostul jucător al oltenilor a povestit cu sinceritate despre visul care i-a anticipat performanțele echipei, dar și despre legătura puternică rămasă cu foștii colegi și suporterii din Bănie.

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Salutări, Vasile. Cum ești, s-a încheiat vacanța?

– Gata Vacanța, s-a terminat. Am fost în Sicilia, o călătorie frumoasă. Am vrut să vizităm partea de sud a Siciliei, Catania, Palermo, să trecem și la rudele soției mele, că sunt tot acolo, în Sicilia. Fetița s-a bucurat mult de vacanța asta, a fost o relaxare totală.

Ai revenit, acum, în Italia. Ce ai regăsit acolo și ce ți-a lipsit cel mai mult în primele zile după despărțirea de Craiova?

– Eu nu sunt robot, sunt natural, de aceea unii mă plac, alții nu. Țin la echipă, îmi lipsesc băieții și aș face orice pentru echipă. Mă bucur foarte mult că a ieșit așa cum ne doream. Acum am altă bucurie, că m-am întors aici, la părinții mei, la familia mea, învingător. Am făcut o petrecere incredibilă cu toată lumea care mi-a stat aproape. Am adus medaliile să le vadă și ei, pentru că sunt momente unice, iar aceste medalii sunt și ale lor. Ei m-au ajutat, m-au susținut indiferent de ce spuneau unii sau alții. Nu am jucat extrem de mult, dar să știți că e greu și din afara terenului.

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Mă bucur că am avut grupul ăsta sănătos. Am tras toți împreună, n-a fost unul care să se dea la o parte sau care să se supere. Bineînțeles, cine nu dorește să joace? Dacă nu dorești să joci, nu ești fotbalist. Noi suntem plătiți pentru a ne antrena și a fi mai buni, nu scrie niciunde că trebuie să joci 100%. Și când era Mirel Rădoi, am spus o vorbă. Noi suntem 25-26 de titulari, indiferent cine se duce chiar și în poartă. Putea juca oricine, toți am fost o familie și mă bucur din suflet că am bifat o asemenea fericire.

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Visul care i-a schimbat sezonul lui Vasile Mogoș la Universitatea Craiova: „M-am trezit plângând”

Vasile, au trecut câteva săptămâni de când ai plecat de la Universitatea Craiova. Care este primul sentiment care îți vine în minte când te gândești la perioada petrecută în Bănie?

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– Simt în continuare o bucurie mare, multă bucurie. Au fost momente frumoase. A fost și greu să realizez tot ce s-a întâmplat. Poate acum, când m-am întors din vacanță, că nu am avut presiunea de a mă întoarce în cantonament. Am timpul necesar la dispoziție să mă bucur de familie, să realizez cu adevărat ceea ce am făcut cu toții la Craiova.

Ai plecat după un sezon în care ai câștigat campionatul și Cupa României. Simți că ai închis un capitol exact așa cum ai fi visat sau mai există ceva ce ai fi vrut să trăiești în tricoul Craiovei?

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– Da, pot spune că am trăit momente unice. Am vorbit cu băieții. Cu o lună înainte de finalul campionatului, când se putea întâmpla orice în fiecare competiție, am visat tot ceea ce s-a întâmplat acum, că am câștigat campionatul, că toată lumea din oraș și de la club era fericită. Când m-am trezit, plângeam. Nu pot să cred, ziceam. Știi visurile acelea care par total reale? Exact așa a fost, extrem de emoționant. M-am trezit plângând și m-am motivat și mai mult atunci că vreau să câștig campionatul și Cupa, ambele. Mereu ziceau băieții că mai sunt 7-8 meciuri, eu le spuneam că nu, mai sunt 10, pentru că trebuie să luăm și Cupa, dar și campionatul.

Mogoș, impresionat de Peluza Nord Craiova: „M-au uns pe suflet!“ Ce a spus despre momentul Atena

Există un moment pe care îl vei păstra toată viața din perioada petrecută la Craiova? Un gest, o victorie, o amintire…

– Sincer vorbind, toate meciurile au fost speciale sezonul acesta. Totuși, personal vorbind, în momentul în care am jucat în Conference League și am obținut victoria cu Mainz, m-am simțit, cu adevărat, jucător. Mă simțeam jucător cu adevărat mare, a fost unic. Nimeni nu credea că putem câștiga un asemenea joc. Acel joc a fost, pentru mine, special, de care-mi voi aduce aminte toată viața.

Suporterii Craiovei te-au plăcut din primul minut și până în ultima ta clipă la echipă, ai avut o mulțime de mesaje speciale din partea lor. Tu cum descri relația ta cu fanii Craiovei și ce mesaj le-ai transmite acum?

– Eu mă scol dimineața, mă spăl pe față și mă uit în oglindă, iar în momentul acela sunt împăcat cu mine pentru că știu că am dat totul. Știu că Mogoș Vasile a dat totul, așa că nu aș putea permite vreodată cuiva să spună contrariul. Ce aș vrea să le spun fanilor noștri este mai mult o dorință: să susțină echipa indiferent de rezultat! E foarte ușor să fii aproape de echipă când câștigă, dar cel mai important este să fii alături în momentele critice. Cel mai mult mi-a plăcut când a venit Peluza Nord la noi, după meciul cu Dinamo și ne-au spus așa: „Băieți, luați-vă ochii de la cei de la alte tribune și ce vă strigă, uitați-vă în permanență la noi, la Peluză. Noi avem mereu încredere în voi, nu contează dacă câștigați sau nu. Important este să dați totul pentru această echipă“. M-au uns pe suflet, sincer spun!

Ai vreun regret din perioada petrecută la Craiova?

– Eu vreau să fiu în permanență pozitiv și să mă gândesc la lucrurile frumoase. ! Îmi pare rău pentru acel eșec, dar face parte din fotbal. Ăsta e fotbalul. Voiam să mergem și noi mai departe în Conference, am fost la câteva clipe distanță. Totuși, am făcut o figură frumoasă, am ieșit bine, cu 7 puncte, prima dată în istorie pentru Universitatea Craiova. Nu a fost nimic întâmplător.

„M-am îndrăgostit de ei”. Mogoș va trăi din Italia aventura Craiovei în Champions League

Ai urmărit tragerea la sorți din Champions League. Cum ai primit vestea că Universitatea Craiova va juca împotriva lui ML Vitebsk?

– Da, și le-am și scris băieților. Se poate câștiga, normal, dar important este să fie toți uniți și să creadă în ei. Trebuie să continue să fie un grup unit, pentru că așa am câștigat până acum, prin unicitate.

Vei urmări meciurile Craiovei și din Italia? Vei fi unul dintre cei care vor trăi emoțiile din fața televizorului?

– Da, categoric, urmăresc mereu. Stau în continuu cu telefonul în mână, să vorbesc cu băieții, să văd cum e în cantonament, dacă e cald, e frig, dacă au mâncat. Chiar dacă sunt departe, mereu țin legătura cu ei, pentru că m-am îndrăgostit de ei (n.r. râde). Suntem o familie care și-a îndeplinit visul.

Cât de departe crezi că poate ajunge Craiova în Champions League?

– Ei pot să ajungă unde vor ei, că valoare au. Important e să fie uniți. E o competiție grea, dar am arătat că se poate bate oricine aici. Mă rog pentru ei și le țin pumnii.