“M-am urcat în tramvaiul 41”. Fostul căpitan al lui Dinamo povesteşte cum a ajuns la “sportul rege”. Salariu ridicol pentru Liga 1: “M-a pus să semnez direct!”

În direct la FANATIK DINAMO, emisiune realizată de Cristi Coste, fostul căpitan al „câinilor” și-a adus aminte de începuturile sale în fotbal
Gabriel-Alexandru Ioniță
22.09.2025 | 10:39
Răzvan Patriche în perioada Sportul Studențesc, alături de Vasile Șiman. Foto: colaj Fanatik

Răzvan Patriche, retras din activitate la finalul sezonului trecut, în prezent antrenor la echipa a doua a lui Dinamo, din Liga 3, a explicat cum a ajuns să înceapă fotbalul în Regie, la Sportul Studențesc, deși el locuia în Drumul Taberei, cartier situat mult mai aproape de Ghencea, casa Stelei.

Cum a ajuns Răzvan Patriche să facă fotbal la Sportul Studențesc

De asemenea, cu aceeași ocazie, fostul fundaș central a dezvăluit și ce salariu a avut prima dată când a jucat la nivel de Liga 1, tot la echipa patronată în acea perioadă de Vasile Șiman.

„M-am urcat în 41 (n.r. tramvaiul, pentru a ajunge din cartierul Drumul Taberei în Regie) și m-am dus la fotbal, m-am dus și eu să văd. Era mai aproape Ghencea, dar… Profesorul nostru de la școală ne ducea mereu pe la fotbal, la competiții, la alergat, la aruncatul cu oina, la atletism, tot ce se întâmpla, baschet.

La un moment dat ajunsesem și pe la Sportul Studențesc și am jucat pe acolo și cunoșteam zona oarecum. Și așa a fost, să mă duc acolo. Mai jucasem acolo cu ceva echipe de la Sportul Studențesc, nu mai țin minte exact. M-am urcat, știam drumul și am ajuns acolo.

(Cristi Coste: Ți-ai dorit fotbal de la început?) Da, păi cam aia, toată lumea în fața blocului, bolovani, care avea minge era cel mai bun. Toată ziua aia făceam, ieșeam dimineață și ne întorceam seara acasă. Nu aveam alte activități, nu aveam telefoane, nu aveam calculatoare.

Ce salariu a avut Răzvan Patriche prima dată la nivel de Liga 1

(n.r. Despre perioada sa de la Sportul Studențesc) Un grup frumos, nebun. La început a fost ok, mă rog nu erau nici salarii mari, au fost salarii decente, adică noi aveam salarii mici față de ce era în Liga 1 atunci. Dar ne doream să jucăm cât mai bine, să demonstrăm și să ajungem și noi la alte echipe, unde se plătesc salarii bune. Unii am reușit, unii mai puțin. Foarte mulți am reușit. Părerea mea e că erau echipe mult mai puternice atunci, era altfel fotbalul, era mai puternic.

(n.r. Care era salariul său din perioada junioratului) Prima oară cred că am avut 10 lei. Așa era grila aia. Aia era, cred că am prins de vreo două ori, ne dădeau o dată la șapte luni, să înțelegi ceva. După mi-au făcut 70 de lei, când eram mai mare. (n.r. Primul salariu avut la nivel profesionist) 250 de dolari pe lună.

Cred că un an jumătate, doi ani am avut așa. Și eram în Liga 1. (Cristi Coste: Era așa pentru că domnul Șiman era mai atent cu banii?) Așa a fost, terminând junioratul, m-au pus să semnez direct pe cinci ani. După un an jumătate mi-au dublat, mamă, eram… Îți dai seama, s-a dublat, tot pe cinci an aveam contract, și tot așa, l-au dublat, l-au dublat…”, a spus Răzvan Patriche la emisiunea FANATIK DINAMO. 

Răzvan Patriche, dezvăluiri despre începuturile sale în fotbal

Gabriel-Alexandru Ioniță
