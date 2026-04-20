“M-aș întoarce oricând la Rapid!” Adrian Mutu, mesaj ferm pentru Dan Șucu: “Fără atacant, ai zero șanse la titlu!”

Rapid a ajuns la a treia înfrângere în cinci meciuri din play-off-ul Superligii României. Giuleștenii au cedat cu 0-1 în Bănie, împotriva Universității Craiova, iar șansele la cupele europene s-au diminuat. Adrian Mutu a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a spus care este marea problemă a echipei lui Costel Gâlcă. Acesta a precizat că, dacă s-ar ivi oportunitatea, ar reveni în Giulești.

Adi Mutu, revenire de senzație pe banca Rapidului!? „Oricând m-aș întoarce”

Cu Adrian Mutu pe banca tehnică, Rapidul a terminat pe locul 5 în play-off-ul Superligii României. Pe vremea aceea, echipa din Giulești practica un fotbal mult mai ofensiv, iar rezultatele erau entuziasmante. Fostul atacant al echipei naționale a precizat că, dacă ar avea din nou șansa să pregătească echipa de sub Podul Grant, ar accepta fără vreo ezitare.

„La Rapid ori se câștigă, ori se retrogradează. Nu poți altfel. Eu văd o creștere. E mereu în primele 3-4-5 echipe. E un proces. Rapid vrea să domine fotbalul românesc. Tot aici te întorci. Vezi ce presiune e. Când am fost eu, am cerut jucători. Dacă spui că sunt scumpi, spune public că te mulțumești cu locul 3. Eu, când am fost, am avut atacant, însă nu aveam bancă de rezervă. Atacanții dădeau goluri. Orice antrenor vine acum la Rapid știe ce îl așteaptă. Sunt patru ani de play-off foarte similari. Vedem cum se termină acesta. Eu am terminat pe 5. Nimeni nu a terminat mai sus. Nu a fost niciun progres din punctul ăsta de vedere. Am fost eu, a fost Bergodi, a fost Șumudică. Normal. Oricând m-aș întoarce. M-am simțit foarte bine în Giulești. Am crescut lângă clubul ăsta. E una dintre cele mai profesioniste echipe. Ai libertate totală”, a spus Adi Mutu.

Marea problemă de la Rapid. Analiza lui Adrian Mutu după 0-1 cu U. Craiova

De câteva săptămâni încoace, Rapidul nu mai produce rezultate. Mai grav este însă felul în care arată jocul giuleștenilor. Echipa lui Costel Gâlcă are un singur gol marcat în ultimele patru partide. Atacul nu funcționează, iar Adrian Mutu consideră că Dan Șucu era obligat să aducă în acest sezon un atacant de careu care să rezolve meciurile.

„Rapid chiar are nevoie de un atacant. Serios vorbind. Poți să spui orice, dar eu de mult am tras un semnal de alarmă. Poți să fii pragmatic, poți să câștigi meciuri, dar dacă nu ai un atacant nu te poți bate la campionat. La revedere. S-a văzut și aseară. Meciul a fost unul echilibrat. Craiova, ușor temătoare, dar a fost o echipă matură. Rapidul a trebuit să împingă mai tare, iar Craiova a gestionat bine situația. În schimb, Rapidul, foarte ciudat. A stat acolo și a așteptat contraatacul.

Dobre a avut o ocazie importantă. Putea să facă totuși mai multe. Atitudinea a fost bună. Au jucat bine până au ajuns în careu. Acolo nu mai ai ce să faci. Nu e vina antrenorului. Jucătorii trebuie să ia acțiunile pe cont propriu și să fie concentrați. Sunt meciuri tari, unul după altul. Mai sunt cinci meciuri. Se poate întâmpla orice. Trebuie să fim corecți. Vina nu e a lui Gâlcă. Rapid nu are un lot pentru titlu”, a declarat Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Mutu, dezamăgit total de atacanții Rapidului. Unde a greșit Dan Șucu

Fostul fotbalist român este de părere că După părerea lui Adrian Mutu, Rapidul nu a crescut ca lot în ultimele sezoane și nu este o formație care se putea bate cu șanse reale la titlu, tocmai din cauza valorii individuale a jucătorilor. Vina, în opinia sa, nu este a lui Costel Gâlcă.

„Au trecut ani de zile. Mi se pare echipa actuală sub ceea ce avea Bergodi. Ne uităm doar la antrenor și la jocul echipei. Tu, ca și conducător, nu îți dai seama că trebuie să faci o echipă mai puternică? Un număr nouă adevărat trebuie. Fă o echipă de campionat. Apărarea e una bună. Mijlocul și atacul… Moruțan, Dobre și Petrila. Atât. Eu cred că punctele vorbesc de la sine.

Rapidul, dacă intră într-o astfel de vrie, nu se mai oprește. Aici e pericolul. Rapidul nu are forța să se bată la campionat. Am spus asta de mult. S-au zgârcit unde nu trebuie. Trebuiau să aducă jucători mult mai puternici. De asta au adus director sportiv străin. Trebuie și o bancă lungă. Nici în Cupă nu au reușit.

Eu nu am înțeles transferul lui Koljić, nici al lui Paraschiv. Să te bazezi pe ei să dea 20 de goluri? E presiune în Giulești la fiecare meci. E greu să fii șmecher la o echipă de top. Cine a jucat fotbal înțelege ce vreau să spun. Koljić nu avea ce să caute la Rapid. Vrei să iei campionatul, dai salarii de 30.000 de euro. Rapid trebuie să ia un atacant de trei sezoane. Sunt pretenții mari”, a mai spus Adrian Mutu.

A greșit Costel Gâlcă în scandalul cu Alex Dobre!? Ce crede Adi Mutu

Pe finalul intervenției, Adrian Mutu a comentat și s Acesta consideră că era datoria clubului să aplaneze conflictul, întrucât s-a ajuns la o situație care face rău echipei. Fotbalistul a pierdut banderola de căpitan și a fost lăsat pe banca de rezerve la ultimul joc, după ce a avut o ieșire nervoasă.

„Rapid nu a putut să facă față acestui tam-tam. Nu pot să comentez cum gestionează un antrenor un astfel de caz. Eu aș fi avut o discuție cu Dobre. Era imperativ. Nu știu dacă s-a încheiat scandalul. Poate au mai fost și alte discuții. Îl tragi de urechi, îi dai o amendă, dai un exemplu, dar atât. Au fost milioane de cazuri ca acesta. Antrenorii mari se fac că nu văd. Clubul trebuie să dea o amendă. E decizia lui Costel Gâlcă că nu l-a băgat titular. Rapidul trebuie să se baricadeze și să nu lase cazul să ia amploare. Lupta la titlu nu se duce doar pe teren. E normal să se bage bățul prin gard. Așa destabilizezi. Nu lași adversarii să fie în liniște”, a conchis Adrian Mutu.