Sport

”M-aș mulțumi și cu locul 3!”. Fostul mare fotbalist al lui Dinamo o vrea pe FCSB la barajul pentru Conference League

Un fost mare fotbalist al lui Dinamo a vorbit despre bătălia care se va da în play-off-ul SuperLigii și a mărturisit că își dorește un derby cu FCSB în barajul pentru Conference League.
Traian Terzian
05.03.2026 | 20:42
Mas multumi si cu locul 3 Fostul mare fotbalist al lui Dinamo o vrea pe FCSB la barajul pentru Conference League
EXCLUSIV FANATIK
Un fost mare fundaș vrea Dinamo - FCSB la barajul pentru cupele europene. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Invitat special la ”FANATIK Dinamo”, fostul mare fundaș Gică Mihali a mărturisit că s-ar mulțumi și cu o clasare pe ultima treaptă a podiumului pentru ”câini”, chiar dacă asta ar duce la un baraj cu FCSB.

Gloria lui Dinamo vrea baraj cu FCSB pentru Conference League

Fost jucător la Dinamo în două rânduri și de mai multe ori antrenor secund, Gică Mihali ar fi încântat de un duel cu FCSB în barajul pentru Conference League și a explicat ce le lipsește în acest moment ”roș-albilor”.

ADVERTISEMENT

”La Dinamo m-aș mulțumi și cu locul 3 și să joace într-o cupă europeană. (n.r. – Locul 3 ar însemna cel mai probabil un baraj cu FCSB pentru Conference League) Foarte frumos. Să joace și să meargă cel mai bun.

Chiar dacă o iei așa, tu ți-ai câștigat locul 3 într-un campionat de cursă lungă și ajungi la un baraj unde cotează forma de moment. Când joacă FCSB cu Dinamo nu mai există favorită, că tu ești pe locul 1 și noi pe 8. E un derby și contează foarte mult ambiția și determinarea.

Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Digi24.ro
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
ADVERTISEMENT

Aici trebuie să mai lucreze puțin jucătorii lui Dinamo, iar Florentin Petre este cam singurul care să le insufle chestia asta. Nu sunt mulți care să aibă experiența asta a derby-urilor cu Rapid, cu FCSB, să trăiască săptămâna aia, să se gândească”, a declarat Mihali, la emisiunea ”FANATIK Dinamo”.

ADVERTISEMENT
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul...
Digisport.ro
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii

Cum se trăiau derby-urile pe vremuri

Fostul internațional a povestit cum se trăiau în perioada sa meciurile cu marea rivală Steaua și și-a amintit de primul său derby în tricoul lui Dinamo, unul câștigat cu golul marcat de albanezul Sulejman Demollari.

”Noi, cu o seară înainte venea Lupescu și ne strângea și vorbeam în vestiar. Nu o să uit niciodată primul meu derby după ce am venit de la Sibiu. I-am bătut cu 1-0, a dat Demollari gol. Și când am câștigat campionatul în fața lor după ce i-am bătut cu 3-2. Sunt momente pe care nu poți să le uiți”, a spus el.

ADVERTISEMENT

Echipa care l-a surprins cel mai mult pe Mihali

Gică Mihali a explicat la ”FANATIK Dinamo” că se așteaptă la un play-off extrem de echilibrat, deoarece distanța de puncte dintre echipe este mică, și s-a arătat surprins de parcursul avut de CFR Cluj.

”Când ai intrat în primele 6 se înjumătățesc puncte, sunt aproape la 2-3-4 puncte, bătălia este acerbă. E de ajuns să pierzi un meci, ceilalți să câștige și ești acolo. Nu mai spun dacă ai 2-3 victorii la rând, dar problema e să poți că sunt numai echipe bune.

Uitați-vă ce s-a întâmplat cu CFR Cluj, nu credeam în viața mea. Erau condamnați săracii să se bată prin spate, mai aveau puțin și cădeau din clasament, și uite că au ajuns să se califice fără emoții. Dacă merg în ritmul ăsta se pot gândi și la titlu”, a afirmat Mihali.

Gică Mihali vrea baraj Dinamo - FCSB pentru cupele europene

Slovacia – România 26-32, live video în EHF Euro Cup. „Tricolorele” se impun...
Fanatik
Slovacia – România 26-32, live video în EHF Euro Cup. „Tricolorele” se impun clar, în ciuda emoțiilor din ultimul sfert de oră
Preşedintele CS Universitatea Craiova vrea eventul la vară: “Echipa este la potenţial maxim!”....
Fanatik
Preşedintele CS Universitatea Craiova vrea eventul la vară: “Echipa este la potenţial maxim!”. Culisele plecării lui Rădoi. Exclusiv
Valentin Mihăilă, dat de gol de colegul din Turcia! Ce a putut să...
Fanatik
Valentin Mihăilă, dat de gol de colegul din Turcia! Ce a putut să spună în vestiarul lui Rizespor înaintea barajului: „Știu că ți-e frică!”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Fostul căpitan al lui Dinamo a vrut să revină la club, dar a...
iamsport.ro
Fostul căpitan al lui Dinamo a vrut să revină la club, dar a fost refuzat de Andrei Nicolescu: 'I-am spus să readucem spiritul. Și a murit'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!