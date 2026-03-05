”M-aș mulțumi și cu locul 3!”. Fostul mare fotbalist al lui Dinamo o vrea pe FCSB la barajul pentru Conference League

ADVERTISEMENT

Invitat special la ”FANATIK Dinamo”, fostul mare fundaș Gică Mihali a mărturisit că s-ar mulțumi și cu o clasare pe ultima treaptă a podiumului pentru ”câini”, chiar dacă asta ar duce la un baraj cu FCSB.

Gloria lui Dinamo vrea baraj cu FCSB pentru Conference League

Fost jucător la Dinamo în două rânduri și de mai multe ori antrenor secund, Gică Mihali ar fi încântat de un duel cu FCSB în barajul pentru Conference League și a explicat ce le lipsește în acest moment ”roș-albilor”.

ADVERTISEMENT

”La Dinamo m-aș mulțumi și cu locul 3 și să joace într-o cupă europeană. (n.r. – Locul 3 ar însemna cel mai probabil un baraj cu FCSB pentru Conference League) Foarte frumos. Să joace și să meargă cel mai bun.

Chiar dacă o iei așa, tu ți-ai câștigat locul 3 într-un campionat de cursă lungă și ajungi la un baraj unde cotează forma de moment. Când joacă FCSB cu Dinamo nu mai există favorită, că tu ești pe locul 1 și noi pe 8. E un derby și contează foarte mult ambiția și determinarea.

ADVERTISEMENT

Aici trebuie să mai lucreze puțin jucătorii lui Dinamo, iar Florentin Petre este cam singurul care să le insufle chestia asta. Nu sunt mulți care să aibă experiența asta a derby-urilor cu Rapid, cu FCSB, să trăiască săptămâna aia, să se gândească”, a declarat Mihali, la .

ADVERTISEMENT

Cum se trăiau derby-urile pe vremuri

Fostul internațional a povestit cum se trăiau în perioada sa meciurile cu marea rivală Steaua și și-a amintit de primul său derby în tricoul lui Dinamo, unul câștigat cu golul marcat de albanezul Sulejman Demollari.

”Noi, cu o seară înainte venea Lupescu și ne strângea și vorbeam în vestiar. Nu o să uit niciodată primul meu derby după ce am venit de la Sibiu. I-am bătut cu 1-0, a dat Demollari gol. Și când am câștigat campionatul în fața lor după ce i-am bătut cu 3-2. Sunt momente pe care nu poți să le uiți”, a spus el.

ADVERTISEMENT

Echipa care l-a surprins cel mai mult pe Mihali

Gică Mihali a explicat la ”FANATIK Dinamo” că se așteaptă la un play-off extrem de echilibrat, deoarece distanța de puncte dintre echipe este mică, și .

”Când ai intrat în primele 6 se înjumătățesc puncte, sunt aproape la 2-3-4 puncte, bătălia este acerbă. E de ajuns să pierzi un meci, ceilalți să câștige și ești acolo. Nu mai spun dacă ai 2-3 victorii la rând, dar problema e să poți că sunt numai echipe bune.

Uitați-vă ce s-a întâmplat cu CFR Cluj, nu credeam în viața mea. Erau condamnați săracii să se bată prin spate, mai aveau puțin și cădeau din clasament, și uite că au ajuns să se califice fără emoții. Dacă merg în ritmul ăsta se pot gândi și la titlu”, a afirmat Mihali.