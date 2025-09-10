„M-aș ușchi imediat pentru că nu am șansă nici la baraj”. Reacție de ultimă oră despre Mircea Lucescu

Naționala României e în criză , iar singura șansă pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor rămâne barajul din luna martie. Mitică Dragomir, fostul șef de la LPF, a declarat că, dacă ar fi fost în pielea lui Mircea Lucescu, și-ar da demisia instant.

Mircea Lucescu nu găsește soluții la naționala României. Ce spune Mitică Dragomir după 2-2 cu Cipru

, iar Mircea Lucescu pare într-un moment dificil. Tricolorii trebuie acum să se gândească la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial, dar și acolo vor da peste nume mari din fotbalul european.

Mitică Dragomir, sfat pentru Mircea Lucescu. „Îți mănâncă sănătatea asta”

Mitică Dragomir își explică cu greu motivele pentru care Mircea Lucescu a acceptat propunerea federației și a decis să preia cârma reprezentativei de seniori la 79 de ani. Fostul președinte LPF e de părere că, în cazul în care selecționerul pierde barajul, cariera sa e compromisă.

„Mă și gândesc… Eu îl apreciez mult pe Lucescu. Ce i-o fi trebuit lui acum… să-și scurteze viața? Îți mănâncă sănătatea asta. Eu nu o să îl înțeleg absolut deloc. (N.r.: Tu ai pleca acum?) Da! M-aș supăra și m-aș ușchi.

El nu pleacă. Aș pleca pentru că nu am nicio șansă la calificare. E greu și la baraj. Dacă nici pe acela nu îl ia, și-a stricat cariera definitiv și irevocabil. Chiar dacă ar fi să bată Austria sau Bosnia, tot nu s-ar apropia de ele. Mai câștigă și aia meciuri. Gata, șansele noastre s-au terminat.

Dom’le, încă o dată. Lucescu a venit într-o perioadă grea a fotbalului românesc, într-o cădere totală. Nu mai avem jucători tari la echipa națională”, a spus Mitică Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, în direct la emisiunea Don Giovanni.

