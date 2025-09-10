Sport

„M-aș ușchi imediat pentru că nu am șansă nici la baraj”. Reacție de ultimă oră despre Mircea Lucescu

Mitică Dragomir, verdict crunt despre echipa lui Mircea Lucescu. „Nu mai avem jucători tari la echipa națională”. Sfatul pe care i l-a dat selecționerului.
Alex Bodnariu
10.09.2025 | 20:30
Mas uschi imediat pentru ca nu am sansa nici la baraj Reactie de ultima ora despre Mircea Lucescu
EXCLUSIV FANATIK
„M-aș ușchi imediat pentru că nu am șansă nici la baraj”. Reacție de ultimă oră despre Mircea Lucescu

Naționala României e în criză. Tricolorii au remizat, 2-2, la Nicosia cu Cipru, iar singura șansă pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor rămâne barajul din luna martie. Mitică Dragomir, fostul șef de la LPF, a declarat că, dacă ar fi fost în pielea lui Mircea Lucescu, și-ar da demisia instant.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu nu găsește soluții la naționala României. Ce spune Mitică Dragomir după 2-2 cu Cipru

Jocul naționalei României suferă de câteva luni bune, iar Mircea Lucescu pare într-un moment dificil. Tricolorii trebuie acum să se gândească la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial, dar și acolo vor da peste nume mari din fotbalul european.

Mitică Dragomir, sfat pentru Mircea Lucescu. „Îți mănâncă sănătatea asta”

Mitică Dragomir își explică cu greu motivele pentru care Mircea Lucescu a acceptat propunerea federației și a decis să preia cârma reprezentativei de seniori la 79 de ani. Fostul președinte LPF e de părere că, în cazul în care selecționerul pierde barajul, cariera sa e compromisă.

ADVERTISEMENT

„Mă și gândesc… Eu îl apreciez mult pe Lucescu. Ce i-o fi trebuit lui acum… să-și scurteze viața? Îți mănâncă sănătatea asta. Eu nu o să îl înțeleg absolut deloc. (N.r.: Tu ai pleca acum?) Da! M-aș supăra și m-aș ușchi.

El nu pleacă. Aș pleca pentru că nu am nicio șansă la calificare. E greu și la baraj. Dacă nici pe acela nu îl ia, și-a stricat cariera definitiv și irevocabil. Chiar dacă ar fi să bată Austria sau Bosnia, tot nu s-ar apropia de ele. Mai câștigă și aia meciuri. Gata, șansele noastre s-au terminat.

ADVERTISEMENT
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat...
Digi24.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea lui a crescut brusc cu 100 de miliarde USD

Dom’le, încă o dată. Lucescu a venit într-o perioadă grea a fotbalului românesc, într-o cădere totală. Nu mai avem jucători tari la echipa națională”, a spus Mitică Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, în direct la emisiunea Don Giovanni.

ADVERTISEMENT
Ce a făcut după ce ”a bombardat” cu mesaje o femeie căsătorită! ”Poate...
Digisport.ro
Ce a făcut după ce ”a bombardat” cu mesaje o femeie căsătorită! ”Poate e disperat”. La 22 de ani, are 14.000.000 $ în cont

Dumitru Dragomir, analiză dură după Cipru - România 2-2

Live blog Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 1. Dinamo – Sporting se...
Fanatik
Live blog Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 1. Dinamo – Sporting se joacă acum
Ce studii are Mircea Lucescu. Deși fotbalul i-a dat totul, selecționerului României i-a...
Fanatik
Ce studii are Mircea Lucescu. Deși fotbalul i-a dat totul, selecționerului României i-a plăcut și școala
Fanii olteni, furioși pe Lucescu pentru că i-a ignorat pe Mitriță, Baiaram și...
Fanatik
Fanii olteni, furioși pe Lucescu pentru că i-a ignorat pe Mitriță, Baiaram și Screciu. Reacții acide la adresa selecționerului
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
BREAKING | Mircea Lucescu a mers la Răzvan Burleanu ca să demisioneze! Cum...
iamsport.ro
BREAKING | Mircea Lucescu a mers la Răzvan Burleanu ca să demisioneze! Cum a reacționat președintele FRF
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!