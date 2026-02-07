„M-au chemat în birou și mi-au spus că trebuie să plec”. Adi Ilie a dezvăluit cum s-a făcut transferul bombă la Galatasaray. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Adi Ilie, unul dintre cei mai mari atacanți pe care i-a dat fotbalul românesc după Revoluție, a dezvăluit, la FANATIK, cum s-a făcut transferul său bombă de la Steaua la Galatasaray.

Cum s-a făcut transferul spectaculos al lui Adi Ilie la Galatasaray: „M-au chemat în birou și mi-au spus că trebuie să plec”

Emisiunea FANATIK SUPERLIGA de luni, 2 februarie 2026, a avut invitați unul și unul. Printre aceștia s-au aflat Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, fost antrenor la Steaua în anii ’90, și fostul component al roș-albaștrilor și membru de seamă al „Generației de Aur”, Adrian Ilie.

mai mulți ani în Ghencea, la Steaua, a dezvăluit cum a decurs mutarea sa de la „militari” în Turcia, la granzii de la Galatasaray. Totul s-a întâmplat în 1996 și a fost pe „nepusă masă”. Rapiditatea transferului lui Ilie a fost confirmată chiar de fostul mare atacant.

„Nu am vrut să plec (n.r. de la Steaua). M-au chemat. Era și nea Mihai (n.r. Mihai Stoichiță) sus la șefi în cabine. Mi-au zis: ‘trebuie să pleci / ‘Unde să plec?’ Avem o ofertă foarte bună, privind sumele de bani. (n.r. de unde era oferta?) De la Galatasaray”, dezvăluie Cobra, la FANATIK.

Ce salariu uriaș a avut Adrian Ilie la Galatasaray, în anii 90

În primă fază, după cum a recunoscut și el, Adi Ilie nu a vrut să plece de la Steaua. Fostul mare vârf recunoaște cu sinceritate că, după ce a văzut oferta salarială, a vrut să plece în secunda 2.

„Eu am întrebat: ‘mie ce salariu îmi dau?’ / ‘Atât!’ Păi, plec de acum, nu mai stau trei săptămâni. (n.r. cât îți dădeau salariu?) Mai mult de un milion pe an (n.r. azi echivalentul a 3 milioane de euro minim).

Le-am zis din nou: ‘de ce să mai stau trei săptămâni?’ / ‘Păi, nu, stai că avem meciuri. Cred că mi-au dat și mie cartonaș roșu cu FCM Bacău, atunci. Și mi-au dat vreo 14 etape de suspendare. Și a trebuit să plec (n.r. la Galatasaray)”, mai spune „Cobra” Ilie.

Cât a plătit Galatasaray celor de la Steaua pentru transferul lui Adi Ilie

a achitat suma de 2 milioane de euro, una uriașă la acea vreme în Europa. În tricoul lui „Cim Bom”, Adi Ilie a jucat în 38 de meciuri, a dat 17 goluri și 17 pase decisive. Alături de echipa din Istanbul, acesta a câștigat titlul în sezonul 1996 – 1997.

55 de selecții și 13 goluri a adunat Adi Ilie în tricoul echipei naționale a României

Adrian Ilie a pus ghetele în cui în anul 2006, după un sezon petrecut la Germinal Beerschot. Fostul atacant a trecut de-a lungul carierei pe la Electroputere Craiova, Steaua, Galatasaray, Valencia, Alaves, Besiktas și Zurich.