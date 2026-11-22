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În 1996, după ce își încheiase contractul cu Barcelona, Gică Hagi (61 de ani) era în căutarea unui nou angajament. În cărți a fost inclusiv o mutare peste ocean, în Mexic, la Tigres. Pe ultima sută de metri, Giovanni Becali (74 de ani) a rezolvat transferul lui Hagi la Galatasaray, club unde avea să scrie istorie. La mijloc au fost puse în joc sume uriașe de bani pentru acea perioadă.

Cum a ajuns Giovanni Becali un erou pentru Galatasaray. Sumele uriașe cerute de agent la transferul lui Hagi la Galatasaray

În activitatea sa care se întinde deja pe durata a decenii, Ioan Becali a dat unele dintre cele mai importante lovituri pe piața transferurilor. De numele său se leagă mutări care au intrat în istorie, precum cele ale unor fotbaliști uriași, ca Gică Popescu, Cristi Chivu sau Adrian Mutu. În emisiunea „Giovanni SHOW”, impresarul a dezvăluit care a fost momentul din carieră în care a avut cel mai mare curaj în realizarea unui transfer.

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Fără să ezite vreun moment, celebrul impresar s-a dus mult în spate în istorie și a ajuns în anul 1996, când a intermediat . Giovanni era la Istanbul atunci pentru a pune la punct ultimele detalii ale mutării lui Hagi la echipa CimBom. Lucrurile s-au complicat în momentul în care agentul a mărit miza, de la 2,5 la 3 milioane de euro pentru contractul „Regelui”. Turcii nu au fost de acord și au refuzat în primă fază.

„(n.r. Când crezi că ai avut cel mai mare tupeu din toată cariera? Care a fost faza numărul 1 din cariera ta prodigioasă?) Numărul 1? Când m-am dus la Galatasaray (n.r. cu discuții despre transferul lui Gică Hagi), au venit oamenii să-mi dea 2,5 milioane de dolari. Am ajuns acolo și din start, când am văzut că sunt atât de interesați (n.r. de transfer), am zis: ‘Păi, domnilor, eu am zis că în jur la 2,5 milioane, dar vreau 3’. Atunci președintele mi-a zis: ‘Nice to meet you. Bye bye. Thank you’. Și am plecat din birou”, dezvăluie Becali.

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Ce rol a jucat Fatih Terim în transferul lui Hagi la Galatasaray: „Cinci ani la rând i-a dat câte 500 de mii de dolari”

Cânt mutarea lui Gică Hagi în Turcia părea să fie picată, în scenă a intrat legendarul Fatih Terim (73 de ani). „Împăratul” l-a întâmpinat pe Giovanni înainte de a plecat din Istanbul și negocierile s-au reluat: „(…) Ne întâlnim cu Fatih Terim, pe care îl văzusem la televizor la Campionatul European din Anglia. Și zice: ‘Mister Becali, mă știi pe mine? / ‘Da, mister, te-am văzut la televizor! ‘Care e problema? / Problema e că am plecat cu o idee de două milioane jumate, cu toate că vicepreședintele spunea că la două, dar nu voiam la două, la două mă duc în limba pe care o vorbeam noi, spaniolă, în Mexic. ‘Dar stați puțin, că eu vreau 3, și președintele nu a vrut”.

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În acel moment, Terim a plusat: „Și Fatih Terim mi-a zis (n.r. că se rezolvă). Și 5 ani la rând i-a dat câte 500 de mii de dolari lui Hagi. Nu știu de unde. De la sponsori, treaba lui”. Tupeul lui Becali nu s-a oprit aici. Acesta a cerut și prime de performanță pentru fotbalist, dar și pentru el. „Regele” a avut stipulate în contract milioane de dolari, în timp ce impresarul se alegea și el „doar” cu câteva sute de mii. „După asta i-am zis așa: ‘Fatih, uite care e situația. Eu l-am adus pe Hagi aici nu să ia campionate în Turcia.

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Să ia cupe europene, că n-aveți o cupă, nici a Balcanilor n-ați câștigat-o’. Și am zis: ‘2 milioane o cupă europeană’. Și zic nu orice cupă. 4 milioane, Cupa Campionilor, 3 milioane a doua (Cupa UEFA) și 2 ultima (Cupa Cupelor). Și vreau și eu: 500 de mii, 750 de mii și 1 milion. A înnebunit președintele. Ăla era un om serios”.

Inspirația lui Giovanni avea să se vadă ulterior. , câștigând o mulțime de trofee, printre care și Cupa UEFA în sezonul 1999 – 2000. Astfel, fotbalistul a încasat niște prime de milioane, iar agentul, la rândul său, a luat 750 de dolari. Becali spune că turcii l-au adulat datorită acestor mișcări. „Când toate s-au adeverit, m-au făcut erou acolo! Apoi mi s-a deschis ușa și la Beșiktaș, la Fenerbahce”.

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