„Mă așteptam ca Dinamo să câștige. La 2-0 mi-am dat seama și am mutat pe Voluntari – U Cluj”. Șumudică a comentat retrogradarea din SuperLiga

Poli Iași este prima echipă salvată direct de la retrogradare, Dinamo și FC Botoșani merg la baraj, iar FC U Craiova 1948 și FC Voluntari sunt echipele care vor juca în divizia B din sezonul viitor.

Cum a comentat Marius Șumudică lupta pentru evitarea retrogradării: „La 2-0 mi-am dat seama și am mutat la Voluntari – U Cluj”

Rămas liber de contract după despărțire de Gaziantep din luna martie, Marius Șumudică a fost invitat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, emisiune care este live în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul FANATIK.RO.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul a declarat că nu este surprins de , și că se aștepta la o altă atitudine a celor de la FC Voluntari, echipă care a retrogradat în liga secundă în urma eșecului cu U Cluj.

„Mă așteptam ca Dinamo să câștige. Toată săptămâna s-a discutat asta. Au fost fel și fel de discuții. Am văzut că de la UTA au lipsit vreo 5-6 jucători. La 2-0 mi-am dat seama și am mutat la Voluntari – U Cluj. Mi-am adus aminte când U Cluj a pierdut locul de baraj, la Voluntari, și eram convins că vor dori să-și ia revanșa.

ADVERTISEMENT

La ceea ce-am văzut ieri, Voluntari nu mi s-a părut o echipă disperată să rămână în prima divizie. Nu se poate să joci așa. Bine, n-au avut suportul fanilor. Dacă compari atmosfera de la Dinamo și cea de la Voluntari, este destul de clar cine are avantaj.

Voluntari au jucători bunicei, au un sistem de 3 decent, au calitate pe construcție, dar ieri i-am văzut fără disperarea aia de a rămâne în Superliga” a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică: „Nu ai cum să faci blaturi”

Înaintea partidei Dinamo – UTA Arad, partidă câștigată de „roș-albii” cu scorul de 2-0, s-au crea mai multe discuții pe baza unui presupus blat între cele două echipe, asta și din cauza trecutului lui Mircea Rednic, antrenorul celor de la UTA care a mai pregătit și clubul din Ștefan cel Mare în trecut.

Marius Șumudică a declarat la FANATIK SUPERLIGA că nu se pune problema ca între cele două echipe să fi fost vreo înțelegere, mai ales că Mircea Rednic are reputație ca fiind un antrenor corect.

ADVERTISEMENT

„Cum să faci blaturi? Îmi aduc aminte că eram jucător. Am jucat un meci pe vremea când a luat Steaua campionatul, că era Steaua pe vremea aia. Jucam la Craiova, împotriva Științei, și am pierdut titlul în ultima etapă. Atunci toți au zis că 5 jucători erau cu Rapid și 6 cu Steaua. Craiova dacă ne băteau pe noi, atunci, nu se mai calificau în grupele europene.

La 3 zile i-am bătut în Cupă, 3-0, au pierdut și grupele europene. Dar când îi aud p-ăștia că se fac blaturi. Păi ce să fac? Să intru eu în cabină și să le zic la jucători să se dea din fața lor? Nu există așa ceva! Nu cred așa ceva! Că vrei să odihnești 3-4 jucători, asta e altceva.

Sunt circumstanțe, dar Rednic nu face d-astea. Nu există ca Rednic să intre în vestiar și să le zică jucătorilor să-i ajute pe Dinamo. La 2-0 mi am dat seamă că Dinamo are dorință mai mare și am schimbat”, a mai declarat tehnicianul la FANATIK SUPERLIGA.

„Mă așteptam ca Dinamo să câștige. La 2-0 mi-am dat seama și am mutat pe Voluntari – U Cluj”