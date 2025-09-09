Sport

“Mă aşteptam să mai schimbe, dar e inspiraţia lui Lucescu” Reacţie promptă după ce “Il Luce” va folosi echipa din 0-3 cu Canada şi în Cipru – România

Victor Becali a rămas surprins, în direct la „FANATIK Dinamo” de faptul că Mircea Lucescu nu a efectuat nicio schimbare în Cipru - România.
Iulian Stoica
09.09.2025 | 14:20
Ma asteptam sa mai schimbe dar e inspiratia lui Lucescu Reactie prompta dupa ce Il Luce va folosi echipa din 03 cu Canada si in Cipru Romania
Victor Becali, prima reacție după ce s-a aflat primul 11 al României cu Cipru. Sursă foto: Colaj Fanatik

Victor Becali a fost invitatul lui Cristi Coste în ediția de marți, 9 septembrie, a emisiunii „FANATIK Dinamo”. Printre subiectele abordate de impresarul de jucători a fost și primul 11 pe care Mircea Lucescu îl trimite în teren cu Cipru.

Victor Becali, reacţie promptă după ce “Il Luce” va folosi aceeaşi echipă din 0-3 cu Canada în Cipru – România

Mircea Lucescu s-a decis și va trimite același prim 11 în meciul în fața Ciprului, asta în ciuda faptului că „tricolorii” au cedat în fața Canadei la scor de neprezentare cu aceeași garnitură de start.

În cadrul „FANATIK Dinamo”, Victor Becali s-a arătat surprins de faptul că selecționerul Mircea Lucescu nu a schimbat niciun jucător din formula de start. Impresarul de jucători mizează însă pe inspirația lui „Il Luce”, pentru că antrenorul știe ce a văzut la antrenamente.

Discuția a fost pornită de Victor Becali: „Una e când vezi când vezi ce se întâmplă de afară, iar alta este când antrenezi echipa națională. Sigur, poate a fost și o chestie a lui de ambiție. Poate vrea să demonstreze că a fost la națională în trecut, a făcut o treabă foarte bună și acum vrea să termine cu naționala. Nici nu avem un fond de jucători… La noi, dacă s-au accidentat doi jucători, e o mare problemă. Lucescu este un mare plus, are o mare experiență, dar nu e suficient”.

„Nu poate fi pus la îndoiala profesionalismul lui Lucescu”

Moderatorul Cristi Coste a prezentat ultima informație oferită de FANATIK: „O mică paranteză. Pentru meciul de diseară cu Cipru, la Nicosia, avem același prim 11. Vă surprinde? E o informație care ne-a venit acum o oră și puțin. A fost ședința de la prânz și a transmis că e același prim 11”.

Victor Becali nu pune la îndoială deciziile selecționerului: „Nu mă surprinde, pentru că el a spus că va juca Moldovan. A spus de atunci. Totuși mă așteptam să schimbe doi, trei jucători. Mi-e greu să pun la îndoială… Nici nu poate fi pus la îndoială profesionalismul lui Lucescu. Poate asta e inspirația lui, poate el știe mai bine, el i-a văzut la antrenamente. Nu poți să faci mari schimbări în echipă după un meci amical. Lucescu știe cel mai bine.

Nu este deloc ușor pentru selecționerul echipei naționale să facă și să reușească, indiferent de cine e el. Nu avem un fond mare de jucători, nu avem! La noi e tragedie națională când s-a accidentat unul”.

Victor Becali, prima reacție după ce a aflat echipa de start din Cipru - România

