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Graham Potter și Tudor Băluță se vor reîntâlni din postura de adversari în Suedia – România, într-o zi cu o semnificație aparte pentru relația dintre cei doi. Pe 25 septembrie 2019, exact cu șapte ani înaintea duelului de azi de la Stockholm, actualul selecționer al Suediei îi oferea mijlocașului român debutul oficial la Brighton. Acum, înaintea meciului de la Strawberry Arena, Potter și-a amintit de perioada dificilă traversată de Băluță și a transmis un mesaj puternic despre fostul său jucător.

„Mă bucur să-l văd!” Graham Potter și-a amintit de perioada dificilă a lui Băluță

La conferința de presă premergătoare , Graham Potter a fost întrebat despre Tudor Băluță. Selecționerul Suediei și-a amintit imediat de perioada în care cei doi au lucrat împreună la Brighton și a recunoscut că situația mijlocașului român i-a creat motive serioase de îngrijorare.

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Potter a vorbit inclusiv despre problemele traversate de Băluță și despre momentul în care oamenii din cadrul clubului se întrebau dacă românul va mai putea continua la nivel înalt. Antrenorul englez a avut însă și cuvinte frumoase despre caracterul fostului său jucător.

„Pe Tudor Băluță mi-l amintesc de la Brighton. Sunt bucuros să-l văd. Din păcate, la Brighton a avut o perioadă groaznică. Chiar ne îngrijoram în privința a ceea ce se va întâmpla cu el, cu cariera lui. Dacă va mai putea continua. E un băiat extraordinar și mă bucur că-l reîntâlnesc. El reprezintă un pericol atunci când joacă”, a spus Graham Potter.

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Graham Potter i-a oferit lui Tudor Băluță debutul oficial la Brighton

Povestea dintre Graham Potter și Tudor Băluță a început în vara lui 2019. Românul revenea la Brighton după un Campionat European U21 excelent, în care naționala României ajunsese până în semifinale, iar pe banca echipei engleze se afla un antrenor care avea reputația de a le acorda șanse jucătorilor tineri. Băluță avea să primească oportunitatea într-o competiție oficială câteva luni mai târziu. Pe 25 septembrie 2019, Brighton o întâlnea pe Aston Villa în turul 3 al Cupei Ligii Angliei, iar Potter l-a trimis pe mijlocașul român din primul minut.

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Băluță a rămas pe teren pe toată durata partidei de pe Amex Stadium. Brighton a pierdut cu 1-3, însă pentru internaționalul român era momentul debutului oficial la prima echipă. Avea să fie, din păcate, și singura sa apariție oficială pentru Brighton. Tudor Băluță nu a mai apucat să debuteze în Premier League pentru formația engleză.

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În momentul în care Băluță ajungea la Brighton, colaborarea cu Graham Potter părea să poată reprezenta o oportunitate importantă pentru mijlocașul român. Antrenorul englez era cunoscut pentru faptul că le acorda minute fotbaliștilor tineri, iar Băluță vorbea la rândul său cu încredere despre noul său tehnician.

Graham Potter, cuvinte mari despre Gică Hagi: „Când eram copil îl urmăream și eram uimit”

. Potter a dezvăluit că l-a urmărit pe „Rege” încă din copilărie și că a fost impresionat de calitățile fostului mare internațional român.

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„Hagi este unul dintre cei pe care i-am văzut jucând. Este foarte important pentru jucătorii săi prin ceea ce le transmite. Au jucători tineri, talentați. Când eram copil, îl urmăream pe Hagi și eram uimit. «Wow!» Am fost foarte impresionat de el”, a mai spus Graham Potter.