„Mă deranjează când se spune că eu am retrogradat Rapidul”. Nicolae Cristescu, dezvăluiri despre momentul când a luat echipa de la George Copos: „A fost un șoc!”

de joi, 26 august, la emisiunea „Suflet de Rapidist”. Fostul patron al formației din Giulești a povestit cum Rapid București a retrogradat în liga secundă a României.

a mărturisit la „Suflet de Rapidist” că este afectat de faptul că lumea consideră că din cauza sa Rapidul a retrogradat în liga secundă. Fostul patron al echipei a povestit cum a ajuns echipa din Giulești în eșalonul secund din România.

„Mă deranjează la maxim (n.r faptul că lumea spune că el a retrogradat Rapidul) pentru că este total neadevărat! Este o diferență uriașă între ce se vehiculează si ce e adevărat.

Când am preluat eu Rapidul de la domnul Copos, echipa terminase campionatul pe locul 7, dar a fost retrogradată pentru neplata datoriilor către stat. Echipa se afla în insolvență pentru neplata datoriilor către stat, așa că FRF a retrogradat Rapidul.

La un moment dat m-au sunat Mircea Sandu și Duru de la Federația Română de Fotbal ca să-mi transmită că există posibilitatea ca echipa să rămână în prima ligă, dacă Rapid va juca un baraj cu Chiajna. Deși Rapidul a terminat pe locul 7, iar Chiajna pe 18, s-a decis să se facă un meci de baraj, iar cine câștigă rămâne în prima ligă”, a povestit Nicolae Cristescu la „Suflet de Rapidist”.

„M-au sunat de la FRF și mi-au spus că suntem retrogradați”

Nicolae Cristescu a rememorat momentul în care Rapid București a disputat atât barajul de menținere în prima ligă, dar și două etape de campionat, ca mai apoi fostul patron să primească vestea că echipa sa a fost retrogradată în plin campionat.

„Eu atunci nu aveam niciun jucător, pentru că ei erau neplătiți de 6-8 luni și erau liberi de contract. Când am preluat eu Rapidul nu aveam practic niciun jucător. În acel moment am primit doar palmaresul și culorile echipei.

Atunci am pus mâna pe telefon și am apelat la Daniel Pancu si Emil Dică și le-am spus: ‘Haideți fraților să mă ajutați la baraj, sunteți rapidiști și Rapidul trebuie să rămână în prima ligă’. Meciul s-a jucat pe stadionul “Dinamo”, am câștigat cu 2-1 și am rămas în prima ligă.

Jucasem primele două etape cu Vaslui și cu Viitorul, iar apoi trebuia să jucăm cu FCSB pe Arena Națională, meci la care se vânduseră 47.000 de bilete. În acel moment m-a sunat Duru, de la FRF, și mi-a spus că nu vom mai juca sâmbătă pentru că am fost retrogradați

Am jucat meciul de baraj, pe care m-ai obligat să-l joc, am avut două meciuri de primă ligă, contractele cu jucătorii erau semnate, aveam sponsori. Cu sponsorii și cât mai puneam eu, aveam un buget de 4,5 milioane de euro. Retrogradând, echipa nu a mai avut niciun sponsor și a rămas în liga a doua cu niște salarii foarte mari”, a completat Nicolae Cristescu la „Suflet de Rapidist”.

