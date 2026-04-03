„Mă doare să spun asta”. Jucătorii de la FCSB, prăbușiți după 2-3 cu FC Botoșani. „Nu am avut curaj”

FCSB s-a văzut învinsă în deplasarea de la Botoșani. Campioana României a făcut un meci mult sub așteptări, pe un teren ce-i drept complicat. Jucătorii formației din Capitală au recunoscut la finalul partidei că au prestat un joc slab și sperau să plece cu cele 3 puncte, însă își doresc ca până la finalul sezonului să își revină în sfârșit.

Darius Olaru, cu moralul la pământ după Botoșani – FCSB 3-2

Campioana României a condus în două rânduri, însă la finalul celor 90 de minute s-a văzut învinsă cu scorul de 2-3. Darius Olaru a ajuns la 250 de partide jucate pentru campioana României, însă nu a avut motive să sărbătorească, deși a înscris un gol superb din afara careului.

„O seară ploioasă. A fost dificil. Un meci pe care, zic eu, l-am început bine. Am reușit să marcăm destul de repede. Din păcate, nu am jucat bine în repriza a doua. Nu am reușit să facem o parte secundă la fel de bună. Din păcate, nu am reușit să obținem nici măcar un punct. Fix ce am vorbit să nu facem, asta am făcut. Ei au marcat din greșelile noastre. Am pierdut în această seară. Trebuie să ne ridicăm și să câștigăm următoarea partidă. Terenul a fost cum a fost. Nici marii jucători nu și-au arătat valoarea azi. Ei au dorit mai mult decât noi în această seară. Mă doare să spun asta. Nu știam că este meciul 250 al meu la FCSB. Mă bucur că am marcat. Degeaba am făcut-o dacă nu am reușit să obținem ceva”, a declarat Darius Olaru la flash-interviu.

Prima reacție a lui Florin Tănase după ce FCSB a suferit prima înfrângere din play-out

Florin Tănase, colegul său, a avut un discurs similar. a înscris și el un gol din penalty, dar la flash-interviu a recunoscut că se aștepta la altceva din acest joc. Fotbalistul speră ca această partidă să fie un șoc, iar începând din următoarea rundă rezultatele pozitive să înceapă să apară.

„Am început jocul bine, am condus. După aceea s-a întâmplat ce s-a întâmplat. De foarte multe ori în acest sezon am condus și am pierdut meciuri. E păcat. Vorbeam înainte de joc, ne doream cele 3 puncte. În seara asta am făcut un joc slab. Nu am avut curaj. Asta e. Trebuie să o luăm de la capăt. Au fost grele condițiile. Poate și starea terenului ne-a încurcat. Trebuie să uităm acest meci. Trebuie să ne gândim la următorul și să-l câștigăm. E extrem de puțin. Sper să fie o învățătură de minte”, a precizat Florin Tănase.