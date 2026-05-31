„Mă, fraților! Nu putem trece peste?” Florin Lovin, replică dură în direct după ce a fost la țintă de suporterii Rapidului: „Frustrare”

ADVERTISEMENT

Recent s-au împlinit 20 de ani de la acel sfert de finală istoric pentru fotbalul românesc din Cupa UEFA dintre FCSB (Steaua la acea vreme) și Rapid. Cele două rivale bucureștene au marcat această bornă prin disputarea unui meci joi seară, pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală. Florin Lovin a fost acuzat de suporterii giuleșteni că a folosit acest eveniment drept propriul meci de retragere, dar fostul fotbalist a venit cu un răspuns pe măsură.

Florin Lovin a spus ce l-a dezamăgit la reeditarea sfertului UEFAntastic

O parte din fani au considerat că Florin Lovin a fost, de fapt, în spatele evenimentului și că l-a folosit pentru a marca meciul său de retragere din fotbal. Fostul jucător a oferit a doua zi în direct la FANATIK SUPERLIGA un răspuns amplu, explicând ce l-a deranjat, în special la atitudinea suporterilor. „Nu sunt eu capo di tutti capi, nu știu cum s-a propagat ideea asta. Este incredibil. Au ajuns colegi de-ai mei ieri să mă întrebe, bă, dar ai vreo treabă, e meciul tău de retragere… Le-am zis că meci de retragere își fac fotbaliștii care au reprezentat ceva pentru România, sau au jucat la un anumit nivel. Doi, dacă îmi făceam meci de retragere vreodată, mi-l făceam cu prietenii mei la Bacău, de unde sunt eu. Și cam asta e ideea.

ADVERTISEMENT

Dar ce m-a dezamăgit cel mai tare, a fost în momentul în care suporterii, nu contează de ce culoare, că de-ai noștri, că de la Rapid, să spună că nu se identifică cu acest eveniment, în condițiile în care cred că erau acolo foști jucători cu sute, mii de meciuri în cupele europene și pentru echipa națională. În momentul în care Rapidul, ultimele trofee pe care le-au luat, Supercupa și Cupa României, le-au obținut cu acești jucători care erau pe teren… Adică jucătorii ăștia care au obținut performanțele alea nu reprezintă, nu se identifică cu ele!? Păi, dacă nici cu cu Viorel Moldovan, , cu Măldărășanu nu ne identificăm!?… Este dezamăgitor că oamenii gândesc așa și cred că ăsta a fost singurul minus la evenimentul de ieri, că oamenii nu au venit la stadion. În rest, a fost un eveniment senzațional”.

Florin Lovin le-a dat replica suporterilor Rapidului

Fostul fotbalist și-a continuat discursul și a spus că nu înțelege de unde a devenit ținta fanilor Rapidului. „Asta m-a deranjat în primul rând. Fraților, vorbim de un eveniment care s-a întâmplat acum 20 de ani. Vorbim de un eveniment în care ok, la momentul respectiv am pus presiune pe arbitri, am făcut ce-am făcut, dar vorbim de acum 20 de ani. Oare nu putem trece peste niște lucruri care s-au întâmplat acum 20 de ani? Nu văd de ce mi se dă așa multă importanță din partea suporterilor rapidiști. Nu înțeleg de unde.

ADVERTISEMENT

Mie îmi place să cred despre mine că sunt băiat modest, liniștit și astea și nu știu ce fac suporterii de la Rapid de nu mă scot pe mine. Asta arată frustrarea și că nu înțeleg, adică tu pui mai mult ura față de un jucător în fața respectului pe care îl ai pentru clubul tău? Cum să fie meci de retragere dacă eu n-am jucat titular? Dacă era meciul meu de retragere trebuia să fiu titular, vioara întâi acolo”.

ADVERTISEMENT

De ce au lipsit o parte din foștii jucători ai „roș-albaștrilor”

Chestionat și despre absența de la eveniment a unor foști jucători importanți din acea perioadă, Florin Lovin a spus ce răspunsuri a primit din partea fiecăruia. „De Baciu nu am dat. Eu nu mai știu de mult timp de Baciu. El a fost coleg cu mine de cameră vreo opt ani de zile și la Bacău, trei ani, și la Steaua, cinci. S-a pierdut total legătura cu el. Știu ceva că e prin Anglia. La un moment dat era profesor de sport la un liceu bun din București.

ADVERTISEMENT

Cristocea la fel, n-a răspuns la telefon. Cernea a avut ceva probleme în familie, nu a explicat exact, e ceva cu probleme complicate și nu vrea să dea detalii. El voia să vină, dar nu știu, probabil ceva legat de sănătate. Rică Neaga, din păcate, a avut și el niște chestii personale și a zis că nu poate veni. Mihai Neșu, care săracul voia să vină să fie cu noi, dar are și niște probleme medicale care nu-i permit deplasarea să meargă foarte mult cu mașina”.

Florin Lovin a explicat ce rol a avut, de fapt, la eveniment

Florin Lovin a mai spus pe final și care a fost aportul său în evenimentul realizat pe „Arcul de Triumf”, mărturisind că el s-a ocupat doar de aprovizionarea cu echipamente sportive și cu furnizarea unor contacte ale unor sponsori. „Încă o dată punctez, eu nu m-am ocupat de organizarea acestui eveniment în niciun fel, doar prin firma mea care vinde echipament sportiv, am pus la dispoziție echipamentul. M-am ocupat de organizarea a ceea ce înseamnă echipament sportiv, atât. Și ajutor, nu știu, le-am dat niște contacte, sponsori, dar atât, eu n-am avut nicio implicare legată de eveniment”, a spus Florin Lovin la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT