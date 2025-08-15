”Mă gândeam la săracul de Rotaru! E în fibrilații la meciurile astea”. Giovanni Becali s-a speriat la thrillerul Trnava – Craiova

Analizând meciul Universității Craiova de la Trnava, Ioan Becali a mărturisit că s-a speriat în momentul în care și primul gând a zburat la patronul Mihai Rotaru.

Sperietura trasă de Giovanni Becali la Trnava – Craiova

În cea mai recentă ediție a , impresarul Ioan Becali a spus că Universitatea Craiova a avut noroc cu căderea slovacilor în prelungiri și golul fantastic reușit de Tudor Băluță.

”Când am văzut 4-4, m-am speriat că ăștia erau cu public, cu tot. Culmea că ei în momentul ăla au căzut puțin fizic și a intrat Craiova pe fir. La 4-4 m-am gândit că e groasă rău. Mă gândeam la săracul Rotaru, el are emoții mari la meciurile astea. Când e 1-0, 2-0 și mai sunt 3 minute intră în fibrilații. Așa îmi zice Cârțu.

Un meci spectaculos. La 4-4 mi-a fost frică și de penalty-uri, și de prelungiri, și de o greșeală în apărare. Îți dai seama ce gol a dat Băluță. E cel mai tare gol din toată cariera lui. Din poziția aia e greu să dai, aproape imposibil”, a declarat Becali, la ”DON Giovanni”.

Cârțu, emoții uriașe în jocul de la Trnava

Imediat după jocul de la Trnava, în care Universitatea Craiova a obținut o calificare cu mari emoții în faza play-off-ului de Conference League, președintele de onoare al oltenilor, Sorin Cârțu, .

”Doamne ce meci. Am trecut prin toate stările. Nu mă apuc de analize, e treaba lui Mirel, dar avem o problemă. Au dat niște goluri imparabile, dar primim prea multe goluri. Noroc că și dăm multe. Au fost niște execuții de excepție. Au niște fotbaliști buni.

Mi-e greu să și vorbesc. M-am plimbat, dar te ia cu capul. A blocat bine Stevanovic la acea fază. Când am primit golurile… intra un cuțit în piept. Mi-a plăcut echipa asta și la Craiova cum a jucat. Scoteau așa niște combinații, îți făceau probleme. La un moment dat aveam 4-0, dar uite că fotbalul se întoarce”, a afirmat Cârțu.

