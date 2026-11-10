„Mă înclin în fața lui!” Suma uriașă plătită de Ion Țiriac lui Gigi Becali pentru 4 icoane la capela greco-catolică din Poiana Brașov

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În urmă cu câțiva ani, Fundația „Ion Țiriac” a finanțat construcția unei capele greco-catolice în stațiunea Poiana Brașov. Miliardarul a avut acum nevoie de icoane pentru lăcașul de cult, care urmează să fie sfințit în decembrie. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali (68 de ani) a dezvăluit ce sumă de bani a plătit Ion Țiriac pentru a cumpăra 4 icoane la capela greco-catolică din stațiunea montană.

Gigi Becali, cuvinte mari despre Ion Țiriac: „E singurul român în fața căruia mă înclin”

În intervenția sa de la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a fost întrebat dacă e afectat să vadă Universitatea Craiova defilând în fotbalul românesc și pe rivalul său din fotbal, Mihai Rotaru, cum câștigă la foc automat. Patronul FCSB a spus că durerea sa cea mare este că el se face de râs. Apoi, referindu-se la Rotaru, a subliniat că nu-l vede pe acesta ca un competitor.

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Becali spune că există un singur om în România în fața căruia se înclină: Ion Țiriac (87 de ani). Patronul celor de la FCSB are numai cuvinte mari la adresa unuia dintre cei mai bogați români. este, înainte de a fi foarte bogat, un om de „mare calitate, smerit”. „(n.r. Vă doare când vedeți Craiova cum defilează? Sau când îl vedeți pe Rotaru cum câștigă?) Orgoliu nu mai am cu cine să am în România.

Singurul om în fața căruia mă pot înclina, singurul român din țară, e unul singur. El se numește (Ion) Țiriac. Eu mă înclin în fața lui… În rest, nu există niciun român cu care să am eu orgoliu. Țiriac e singurul om în fața căruia mă înclin. Adică e un om de prea mare calitate, prea super om de calitate. Și nu mă refer numai la bogăție. Mă refer la calitate. E om bun, smerit!”, afirmă Becali.

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Ce sumă uriașă a plătit de Ion Țiriac pentru 4 icoane la capela greco-catolică din Poiana Brașov

Tot în cadrul emisiunii de la FANATIK, că a fost sunat de Ion Țiriac. Patronul FCSB a descris în detaliu dialogul pe care l-a avut cu omul de afaceri. „Am vorbit cu el și zice: ‘Hai, că vin eu la matale’. Păi zic ‘nu, că vin eu, că eu sunt mai mic. Cel mai mic vine la cel mai mare’. El a zis: ‘Hai, bre, că eu sunt mai mare doar la ani’. Eu i-am zis: ‘Nu, tu ești și mai bogat și ești mai mare și la ani și ești și mai deștept’. Numai că eu am eu una la care sunt mai tare: înțelepciunea. Înțelepciunea nu vine din inteligență. Vine din inteligență combinată cu har. Numai prin harul lui Dumnezeu ești înțelept. Dar el e un om smerit, un om bun cum n-am întâlnit. Cunoaște toate meseriile de pe globul pământesc”.

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Becali a dezvăluit apoi și motivul pentru care Ion Țiriac l-a sunat. Miliardarul voia câteva icoane pentru capela sa din Poiana Brașov. A comandat 4 astfel de obiecte pentru care va plăti peste 100.000 de euro. Lăcașul lui Țiriac urmează să fie sfințit în decembrie acest an. „Voia patru icoane. I-am comandat zece. I-am comandat 30, a ales 10. Au costat, în primă fază, 124.000 de euro. Eu i-am zis: ‘Stai, domne, să negociez’. Le-am scos la 107.000. Și acuma i le plătesc eu azi (n.r. luni, 9 noiembrie) și după aia, când vine el să le aducă. Am dat comandă la un grec să le aducă”, a dezvăluit Becali.