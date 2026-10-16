”Mă indignează să văd nesiguranță în ochii familiei”. Antony rupe tăcerea după ce casa sa a fost jefuită

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, pe stadionul Benito Villamarin, în etapa 2 din faza principală a Ligii Campionilor, 3-2. Antony (26 de ani) a jucat 89 de minute și a oferit o pasă de gol, la reușita lui Cucho Hernandez, din minutul 74. Totuși, bucuria brazilianului a fost umbrită când a ajuns acasă.

Casa lui Antony a fost spartă în timpul meciului

Reședința din Sevilla a extremei lui Real Betis a fost jefuită în timpul partidei. Incidentul vine la doar câteva zile după ce portarul lui Villareal, . Brazilianul și-a exprimat indignarea pe rețelele de socializare, acolo unde a vorbit și despre teama resimțită de familia sa. Antony a fost mai afectat de trauma pe care au trăit-o apropiații săi, decât de pierderea obiectelor furate.

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”Astăzi vin să vă împărtășesc o situație foarte tristă și revoltătoare. O noapte care trebuia să fie minunată s-a încheiat cu indignare și frustrare. MI-AU JEFUT CASA! Ceea ce mă indignează cel mai mult nu este doar pierderea materială, ci sentimentul de nesiguranță în locul unde ar trebui să ne simțim cel mai protejați; să văd acea nesiguranță reflectată în ochii familiei mele.

Mai presus de toate acestea, un lucru devine și mai clar pentru mine: nu există niciun obiect în lume care să fie mai valoros decât viața și bunăstarea familiei mele”, a scris Antony, pe .

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Peter Gulacsi a trecut printr-un moment asemănător

Portarul maghiar al lui Villareal a trăit, în urmă cu două zile, același incident ca Antony. Patru indivizi mascați au intrat în casa goalkeeper-ului, în timp ce acesta dormea. Peter Gulacsi și soția sa au fost treziți de gălăgia din casă, iar atacatorii nu au stat pe gânduri. Cei patru indivizi l-au amenințat pe portar cu arma timp de o oră. Peter Gulacsi a deschis seiful din casă și le-a oferit hoților mai multe bunuri de valoare. Aceștia au plecat de la domiciliul fotbalistului cu două mașini de lux.

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După incidentul suferit de maghiar, Villareal a decis să îl scoată din lot pentru partida cu Napoli, din Liga Campionilor. Fără Peter Gulacsi între buturi, ”submarinul galben” s-a impus fără probleme, 3-1, grație reușitelor semnate de Mikautadze, Mourino și Oluwaseyi. Până la acest incident, goalkeeperul a fost titular timp de 5 partide consecutive.