Sport

”Mă indignează să văd nesiguranță în ochii familiei”. Antony rupe tăcerea după ce casa sa a fost jefuită

Gabriel Neagu
16.10.2026 | 05:04
Ma indigneaza sa vad nesiguranta in ochii familiei Antony rupe tacerea dupa ce casa sa a fost jefuita
ULTIMA ORĂ
Hoții au jefuit casa lui Antony în timpul meciului Real Betis - Porto 3-2. sursa foto: hepta
Valul de spargeri din Spania continuă. Noua victimă a hoților a fost fotbalistul lui Real Betis, Antony. Casa brazilianului a fost jefuită în timpul meciului din Liga Campionilor.
ADVERTISEMENT

Real Betis a învins pe Porto, pe stadionul Benito Villamarin, în etapa 2 din faza principală a Ligii Campionilor, 3-2. Antony (26 de ani) a jucat 89 de minute și a oferit o pasă de gol, la reușita lui Cucho Hernandez, din minutul 74. Totuși, bucuria brazilianului a fost umbrită când a ajuns acasă.

Casa lui Antony a fost spartă în timpul meciului

Reședința din Sevilla a extremei lui Real Betis a fost jefuită în timpul partidei. Incidentul vine la doar câteva zile după ce portarul lui Villareal, Peter Gulacsi, a trecut printr-un incident asemănător. Brazilianul și-a exprimat indignarea pe rețelele de socializare, acolo unde a vorbit și despre teama resimțită de familia sa. Antony a fost mai afectat de trauma pe care au trăit-o apropiații săi, decât de pierderea obiectelor furate.

ADVERTISEMENT

”Astăzi vin să vă împărtășesc o situație foarte tristă și revoltătoare. O noapte care trebuia să fie minunată s-a încheiat cu indignare și frustrare. MI-AU JEFUT CASA! Ceea ce mă indignează cel mai mult nu este doar pierderea materială, ci sentimentul de nesiguranță în locul unde ar trebui să ne simțim cel mai protejați; să văd acea nesiguranță reflectată în ochii familiei mele.

Mai presus de toate acestea, un lucru devine și mai clar pentru mine: nu există niciun obiect în lume care să fie mai valoros decât viața și bunăstarea familiei mele”, a scris Antony, pe Instagram.

ADVERTISEMENT
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei...
Digi24.ro
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi

Peter Gulacsi a trecut printr-un moment asemănător

Portarul maghiar al lui Villareal a trăit, în urmă cu două zile, același incident ca Antony. Patru indivizi mascați au intrat în casa goalkeeper-ului, în timp ce acesta dormea. Peter Gulacsi și soția sa au fost treziți de gălăgia din casă, iar atacatorii nu au stat pe gânduri. Cei patru indivizi l-au amenințat pe portar cu arma timp de o oră. Peter Gulacsi a deschis seiful din casă și le-a oferit hoților mai multe bunuri de valoare. Aceștia au plecat de la domiciliul fotbalistului cu două mașini de lux.

ADVERTISEMENT
Erling Haaland pleacă de la Manchester City, iar agenții au început discuțiile cu...
Digisport.ro
Erling Haaland pleacă de la Manchester City, iar agenții au început discuțiile cu singurul club la care vrea norvegianul

După incidentul suferit de maghiar, Villareal a decis să îl scoată din lot pentru partida cu Napoli, din Liga Campionilor. Fără Peter Gulacsi între buturi, ”submarinul galben” s-a impus fără probleme, 3-1, grație reușitelor semnate de Mikautadze, Mourino și Oluwaseyi. Până la acest incident, goalkeeperul a fost titular timp de 5 partide consecutive.

ADVERTISEMENT
Ce nu s-a văzut la TV în U Craiova – Getafe 1-1. Golgheterul...
Fanatik
Ce nu s-a văzut la TV în U Craiova – Getafe 1-1. Golgheterul Al Hamlawi a fost asaltat de fani la vestiare. Foto și Video
Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după U Craiova – Getafe 1-1. Cât ajută...
Fanatik
Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după U Craiova – Getafe 1-1. Cât ajută punctul oltenilor. Update
„Getafe nu e Auda! Când atacă spre Peluza Nord, Craiova este la nivelul locului...
Fanatik
„Getafe nu e Auda! Când atacă spre Peluza Nord, Craiova este la nivelul locului 7 din La Liga”. Editorial din tribuna oltenească
Tags:
Parteneri
Sorin Cârțu, conflict direct cu fostul fotbalist al echipei lui Adrian Mititelu: 'I-am...
iamsport.ro
Sorin Cârțu, conflict direct cu fostul fotbalist al echipei lui Adrian Mititelu: 'I-am dat o palmă și ne-am înjurat! Jandarmii s-au băgat între noi'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!