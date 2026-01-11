Sport

“Mă îngraș șase kilograme în două săptămâni” Dezvăluire șocantă a celei mai bune jucătoare de tenis din lume

Liderul mondial WTA a dezvăluit ce face în vacanțele competiționale, atunci când nu pune mâna pe racheta de tenis, preferând să se rupă total de sport
Catalin Oprea
11.01.2026 | 06:30
Ma ingras sase kilograme in doua saptamani Dezvaluire socanta a celei mai bune jucatoare de tenis din lume
Aryna Sabalenka se îngrașî serios în vacanțe FOTO X
Aryna Sabalenka, numărul 1 mondial și cea mai bună jucătoare de tenis a lumii în 2024 și 2025, s-a calificat în prima finală a anului 2026. Ea a trecut de Karolina Muchova, scor  6-3, 6-4 în 89 de minute.

Aryna Sabalenka s-a calificat în prima finală a anului

Ea va juca, pentru trofeul pe care l-a câștigat la precedentele două ediții, în compania ucrainencei Marta Kostyuk, care a eliminat-o pe americanca Jesica Pegula, scor 6-0, 6-3. Sabalenka, care în optimi a trecut de Sorana Cîrstea, pornește ca mare favorită în finala de duminică.

Jucătoarea din Belarus a făcut dezvăluiri neașteptate, în privința modului în care își petrece vacanțele. Ea a mărturisit că nu ține cont de nimic și nu pune mâna pe rachetă în pauzele competiționale.

În vacanță, bielorusa se îngrașă șase kilograme

„De obicei iau doar câteva săptămâni libere, atât, apoi mă întorc la antrenament. În acele două săptămâni nu fac sport, apoi mă întorc cu șase kilograme în plus, dar nu-mi pasă, știu cum funcționează mintea mea.

Știu că atunci voi face mult exerciții și voi pierde rapid surplusul, dar este esențial să nu faci niciun sport în acele săptămâni. Singurul lucru pe care îl fac este să merg la sală, dar doar ca să merg pe bandă. În ceea ce privește tenisul, nu pun mâna pe rachetă, e important să te deconectezi ca să-ți reîncarci bateriile și să o iei de la capăt”, a punctat Sabalenka.

N-a pierdut niciun set în 2026

Ea a ajuns în finala turneului de la Brisbane, turneu din categoria WTA 500, fără set pierdut. Le-a luat la rând pe Cristina Bucșa, Sorana Cîrstea, Madison Keys și Jesica Pegula, cedând doar 20 de gameuri.

Cu siguranță simt unele diferențe față de primul meci pe care l-am avut săptămâna aceasta, văd că joc din ce în ce mai bine. Acesta este un turneu cu adevărat important pentru mine, înainte de Australian Open, de la Melbourne.

Totuși, pentru a construi acel nivel pe care vreau să-l ating, mai am nevoie de timp. Sunt foarte mulțumită de performanța pe care am arătat-o până acum, abia aștept să joc ultimul meu meci aici”, a mai declarant Sabalenka, care poate începe anul cu un cec în valoare de 214.530 dolari.

Aryna Sabalenka are câștiguri impresionante până la 27 de ani. Ea a câștigat 45.175.621 dolari în toată cariera ei, doar din tenis. Sportiva face însă bani frumoși și din contractele de publicitate, fiind una dintre cele mai căutate jucătoare din circuit.

