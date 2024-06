„Mă înjură unii acum!”. Mitică Dragomir își pune cenușă-n cap după eroarea în privința lui Florinel Coman: „Am greșit grav!

Mitică Dragomir își pune cenușă-n cap după eroarea în privința lui și jucătorul care a avut printre cele mai solide prestații în partidele de la EURO 2024.

„Mă înjură unii acum!”/ „Am greșit grav!

Florinel Coman a fost revelația echipei naționale la acest turneu final. Criticat în trecut pentru faptul că nu cobora facă defensivă și să ajute apărarea, golgheterul Superligii a închis gura mai multor contestatari după meciurile cu Ucraina și Slovacia.

Printre contestatarii lui Florinel Coman se numără și Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. În cadrul emisiunii MAX Profețiile lui Mitică, omul de afaceri a recunoscut că a greșit când l-a criticat pe fotbalist.

„Și eu vă spun. Mă înjură unii acum! Revelație pentru mine a fost Coman. Nu am avut încredere în el și îmi pare rău. Am greșit grav! Are o inteligență pe faza de apărare. Ambii jucători care pleacă, pe amândoi îi anihilează.

Are capacitate mare de efort. Nu poți să faci asta. Este un jucător destul de inteligent. D-aia și face faza defensivă. Dacă nu ești inteligent, nu poți să o faci.

Pentru că daca vii în doi, pe Bancu îl fac varză. Și nu doar pe Bancu, pe oricine din lumea asta”, a declarat Dumitru Dragomir în cadrul emisiunii MAX Profețiile lui Mitică.

Dumitru Dragomir: „Florinel Coman se vindea cu 15 milioane”

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal este de părere că Gigi Becali ar fi putut să-l vând pe Coman cu cel puțin 15 milioane .

„Coman dacă nu avea clauza aia, Gigi îl dădea cu 15 milioane. Dacă Man se vinde cu 30 de milioane, Coman se vindea cu 15. Au plătit ăia clauza repede. Dar a luat el salariu mare, e de ajuns”, a declarat Dumitru Dragomir.

Întrebat pe cine vede în locul lui Nicușor Bancu, fundașul Universității Craiova, care va rata meciul din optimi, cu Olanda, pentru că a primit al doilea cartonaș galben de la această ediție de EURO, în partida cu Slovacia, Dumitru Dragomir a dat răspunsul.

„Jucăm cu Sorescu în locul lu Bancu. Cu el trebuie jucat, e jucător de viteză. Bagă jucătorii de viteză, care fug. Jucători care au zvâc și pot să alerge mult”, a mai spus fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.

