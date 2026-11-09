Sport

„Mă întreabă dacă mă transfer la FCSB. Zi-le tu, frate!” Moment genial cu Florinel Coman la națională

Emanuel Roșu
09.11.2026 | 22:10
Ma intreaba daca ma transfer la FCSB Zile tu frate Moment genial cu Florinel Coman la nationala
SPECIAL FANATIK
Florinel Coman devine liber de contract în vara lui 2027. FOTO: Colaj FANATIK
Florinel Coman e dorit de Gigi Becali înapoi la FCSB. "Mbappe" a fost întrebat în mai multe rânduri, în conferința de presă la care a participat astăzi în cantonamentul naționalei, dacă ia în calcul ideea întoarcerii.
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Florinel Coman (28 de ani) mai e legat de Al Gharafa din Qatar până la finalul sezonului. Devine apoi liber să semneze cu orice club care-l convinge. Gigi Becali îl are printre priorități. Coman câștigă, însă, enorm la Doha, două milioane de euro pe sezon, astfel că revenirea la FCSB în ianuarie pare improbabilă. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, superagentul italian Federico Pastorello a recunoscut că termenul realist de luat în calcul pentru întoarcerea lui „Mbappe” în România poate fi vara lui 2027.

Coman, pus pe glume cu fostul fotograf al FCSB: „Zi-le tu, frate, dacă merg!”

Chestionat de mai mulți jurnaliști pe subiectul FCSB în timpul conferinței de presă pe care a susținut-o luni la prânz la Mogoșoaia, Coman n-a făcut nicio dezvăluire. S-a limitat doar să spună că nu a avut timp să se gândească la viitor, având în vedere perioada agitată prin care a trecut. La plecarea din sala media de la Mogoșoaia, Coman l-a recunoscut pe fotograful FANATIK Renato Anghelescu, pe care îl știa bine din perioada în care ambii au fost la FCSB.

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N-a ratat prilejul de a glumi pe seama întrebărilor pe care tocmai le primise. În momentul în care a ajuns în dreptul fotografului, Coman i s-a adresat cu zâmbetul pe buze. „Mă întreabă dacă mă transfer la FCSB. Zi-le tu, frate!”, a spus atacantul, apoi s-a retras în zona rezervată fotbaliștilor.

Coman a marcat în ultima etapă din Qatar pentru Al Gharafa

După un start dificil de campionat, Coman a redevenit titular la Al Gharafa. A început din primul minut în teren ultimele două meciuri ale echipei sale. Coman a jucat atacant central contra lui Qatar SC (2-0) și a lui Al Dubail (1-2). În ultima confruntare, a reușit să și marcheze. A fost primul său gol în Qatar Stars League din actualul sezon. Florinel mai are un gol în Champions League, iar în campionat a oferit și două assist-uri. În total, a fost implicat în 11 jocuri în toate competițiile, însă doar de 6 ori a fost titular.

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Coman a lipsit de la echipa națională în fereastra din septembrie/octombrie din cauza unei accidentări. Pentru tricolori are 22 de meciuri și 3 goluri marcate. Cota sa de piață, conform portalului Transfermarkt, este de 3 milioane de euro. FCSB s-a ales cu 6 milioane de pe urma transferului său, în vara lui 2024. Becali a acceptat să primească 5 milioane de euro, dar qatarezii nu au făcut plata la timp și FCSB a mai încasat un milion după ce TAS i-a dat dreptate.

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  • 63 de goluri și 62 de assisturi are Florinel Coman la FCSB, în 233 de meciuri
  • 8 goluri și 11 pase decisive a strâns Coman la Al Gharafa, în 56 de partide
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Emanuel Roșu
Emanuel Roșu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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