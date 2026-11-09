„Mă întreabă dacă mă transfer la FCSB. Zi-le tu, frate!” Moment genial cu Florinel Coman la națională

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Florinel Coman (28 de ani) mai e legat de Al Gharafa din Qatar până la finalul sezonului. Devine apoi liber să semneze cu orice club care-l convinge. . Coman câștigă, însă, enorm la Doha, două milioane de euro pe sezon, astfel că revenirea la FCSB în ianuarie pare improbabilă. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, superagentul italian Federico Pastorello a recunoscut că termenul realist de luat în calcul pentru întoarcerea lui „Mbappe” în România .

Coman, pus pe glume cu fostul fotograf al FCSB: „Zi-le tu, frate, dacă merg!”

Chestionat de mai mulți jurnaliști pe subiectul FCSB în timpul conferinței de presă pe care a susținut-o luni la prânz la Mogoșoaia, Coman n-a făcut nicio dezvăluire. S-a limitat doar să spună că nu a avut timp să se gândească la viitor, având în vedere perioada agitată prin care a trecut. La plecarea din sala media de la Mogoșoaia, Coman l-a recunoscut pe fotograful FANATIK Renato Anghelescu, pe care îl știa bine din perioada în care ambii au fost la FCSB.

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N-a ratat prilejul de a glumi pe seama întrebărilor pe care tocmai le primise. În momentul în care a ajuns în dreptul fotografului, Coman i s-a adresat cu zâmbetul pe buze. „Mă întreabă dacă mă transfer la FCSB. Zi-le tu, frate!”, a spus atacantul, apoi s-a retras în zona rezervată fotbaliștilor.

Coman a marcat în ultima etapă din Qatar pentru Al Gharafa

După un start dificil de campionat, Coman a redevenit titular la Al Gharafa. A început din primul minut în teren ultimele două meciuri ale echipei sale. Coman a jucat atacant central contra lui Qatar SC (2-0) și a lui Al Dubail (1-2). În ultima confruntare, a reușit să și marcheze. A fost primul său gol în Qatar Stars League din actualul sezon. Florinel mai are un gol în Champions League, iar în campionat a oferit și două assist-uri. În total, a fost implicat în 11 jocuri în toate competițiile, însă doar de 6 ori a fost titular.

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Coman a lipsit de la echipa națională în fereastra din septembrie/octombrie din cauza unei accidentări. Pentru tricolori are 22 de meciuri și 3 goluri marcate. Cota sa de piață, conform portalului Transfermarkt, este de 3 milioane de euro. FCSB s-a ales cu 6 milioane de pe urma transferului său, în vara lui 2024. Becali a acceptat să primească 5 milioane de euro, dar qatarezii nu au făcut plata la timp și FCSB a mai încasat un milion după ce TAS i-a dat dreptate.

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