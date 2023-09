”Mă mir că nu i-a dat Colțescu și două palme lui Hagi!” Reacție hilară după Farul – FCSB 0-1

Vicecampioana României s-a impus la Ovidiu după un transformat de Darius Olaru. ”Centralul” a dictat lovitură de la 11 metri după un contact în careu între Tudor Băluță și Adrian Șut.

Indignare pentru atitudinea lui Colțescu față de Hagi la Farul – FCSB 0-1

Modul în care arbitrul Sebastian Colțescu l-a tratat pe Gică Hagi la partida Farul – FCSB 0-1, după ce tehnicianul ”marinarilor” i-a cerut să revadă faza penalty-ului la VAR, i-a deranjat teribil pe analiștii .

”Ați văzut pe mimica și pe buzele lui Gică Hagi? ‘La mine acasă’, îi spune lui Colțescu. ‘Explică-mi de ce ai dat’, i-a mai zis. Și nu vrea el să se ducă la VAR. Eu înnebunesc când ei sunt conștienți că fac niște greșeli, le pot repara, dar au tupeul ăsta, nu că e Hagi, poate să fie oricine, să gesticuleze ei, să facă din mâini: ‘Te trimit afară, gata’. Toți ăștia ai noștri zici că sunt isterici. Ăla afară se duce calm, îi explică.

Am fost pe Giulești la un meci, cu Petrolul când a luat Rapidul bătaie, și arbitrul de rezervă îi spunea antrenorului secund al oaspeților care se ridicase de bancă: ‘Vezi că pleci. Pleci. La următoarea pleci’. Îi făcea cu degetul, ăla ziceai că e Grivei. Mai avea să se întoarcă spre bancă și să zică: ‘Culcat. Șezi acolo’”, a declarat Robert Niță.

Amintiri cu Robert Niță și Alexandru Tudor

Fostul internațional Adrian Ilie a fost de acord cu toată expunerea făcută de fostul atacant al Rapidului: ”Mă mir cum Colțescu nu i-a dat două palme lui Hagi aseară. Nu știu de ce nu i-a dat două palme când i-a zis să se ducă la VAR”.

Iar Robert Niță a continuat pe același ton și și-a amintit cum se vorbea pe teren când era el jucător: ”Sau să-l ia de urechi și să-l așeze pe scaun. Așa cum făceau profesorii cu noi și ne spuneau să trecem în bancă. Trebuia să-i mai dea și una după ceafă.

Pe vremea noastră arbitrii ni se adresau cu domnule jucător. Păi când venea Tudor (n.r. – Alexandru Tudor) cu fața aia de ziceai că e stană de piatră, serios și îți spunea domnule jucător și tu să-i zici: ‘Băi, Tudore…’”, a spus Niță, la FANATIK SUPERLIGA.

Cum a trăit Marica momentul dictării penalty-ului

Ciprian Marica, unul dintre acționarii de Farul, a mărturisit că se simte frustrat pentru că echipa sa a pierdut meciul după o astfel de decizie de arbitraj și a povestit cum s-a trăit din tribună momentul acordării penalty-ului.

”Am fost supărat, dar am dormit. Am experiență și am mai văzut situații de genul ăsta. Suntem supărați pentru că meciul a fost decis de o decizie de arbitraj. Șut nu cade clar din contact. Șut este atins și ulterior simulează.

E frustrat pentru că nu cred că FCSB ne-a fost superioară și mă refer pe toată durata partidei. Ba, din contră, cred că am avut ocaziile mai mari de gol și nu că nu am fie meritat să pierdem, ba chiar ar fi trebuit să câștigăm partida.

Nu îmi venea să cred când am văzut că se dă penalty. Am crezut că VAR-ul va întoarce faza și că va corecta o eroare de arbitraj. Și tot așteptam, tot așteptam, mi se părea că… și ziceam ‘Nu se poate, nu poate fi penalty la așa ceva’.

Asta a fost senzația, mai ales că aveam televizor, vedeam faza în timp real și mă gândeam că VAR-ul va întoarce faza. E clar că acolo în tribună suntem subiectivi pentru că toți suntem cu Farul și nimeni nu a zis că e penalty, dar uitându-mă ulterior și la televizor e clar că Șut nu cade din contact. Nu cade că l-a atins Băluță, el cade să scoată maxim la o atingere”, a afirmat el.

Toate tunurile pe arbitrii VAR

Fostul internațional a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că îi găsește circumstanțe atenuante lui Sebastian Colțescu, însă nu înțelege de ce cei din camera VAR nu au intervenit pentru a corecta eroarea.

”Mie Sebi Colțescu nu-mi displace, aș minți să spun că e un arbitru care nu-mi place. Toți oamenii greșesc, e posibil să faci o astfel de greșeală, dar ce mă deranjează este că el a văzut o fracțiune de secundă, pe moment, cei din camera VAR au mai multă responsabilitate că au avut posibilitatea să se uite la nșpe mii de reluări și să vadă.

Îmi aduc aminte că Anglia a primit la Campionatul European un penalty asemănător, se întâmplă și la case mai mari. Nu sunt de acord cu decizii drastice, gen excluderi din arbitraj. M-am uitat la fază de 100 de ori, nu e penalty. Colțescu vede o fracțiune de secundă că îl atinge, mai departe indignarea mea este către cei din camera VAR care puteau să analizeze, să vadă mai bine faza, de 100 de ori dacă este nevoie.

S-a luat atât de rapid decizia asta, de multe ori se mai așteaptă, se mai uită din toate unghiurile, acum nu, au fost atât de siguri pe ei că au pus-o la punctul cu var. Suntem frustrați pentru că dacă am fi fost inferiori, dacă FCSB ne-ar fi dominat, decizia ar fi venit pe un joc excelent al adversarului, atunci asta e, nici noi n-am jucat”, a încheiat Marica.

