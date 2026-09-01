Sport

Dat dispărut de la CFR Cluj, Hendrick Klein a explicat unde a fost în tot acest timp: „Mă ocup de asta”. Când revine în România

Hendrick Klein este germanul cu cetățenie elvețiană căruia Neluțu Varga i-a pasat atributele de patron la CFR. „Dispărut” după derby-ul cu FCSB, omul de afaceri a explicat cu ce s-a ocupat între timp.
Mihai Dragomir
01.09.2026 | 07:14
Dat disparut de la CFR Cluj Hendrick Klein a explicat unde a fost in tot acest timp Ma ocup de asta Cand revine in Romania
SPECIAL FANATIK
Hendrick Klein a spus unde a fost în ultima vreme și ce pune la cale pentru CFR Cluj. Foto: Colaj FANATIK.
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Cu câteva zile înainte de intrarea clubului în insolvență, patronul Neluțu Varga a anunțat că a decis să facă pasul în spate și să delege în locul său pe Hendrick Klein. Afaceristul cu cetățenie elvețiană nu a mai fost văzut după derby-ul câștigat cu FCSB, iar acum a anunțat ce a pus la cale între timp.

Hendrick Klein a explicat de a pus la cale pentru CFR Cluj cât timp a lipsit

Hendrick Klein, reprezentantul unui consorțiu elvețian, este omul de afaceri elvețian care se implică la CFR Cluj din această vară. Pe 20 august 2026 CFR Cluj a intrat în insolvență, iar pe 23 august învingea FCSB în derby cu 1-0. Hendrick Klein a fost prezent în tribune, s-a bucurat alături de suporteri, dar de a doua zi nu a mai fost văzut.

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El a vorbit recent despre ceea ce a făcut, de fapt, de la ultima sa apariție publică în România și până în prezent, mărturisind că se află constant în căutarea de noi investitori și sponsori pentru echipă. „Nu am părăsit clubul. Mă ocup de căutarea de investitori și sponsori. Miercuri mă voi întoarce în România. Ca să muncesc este nevoie să călătoresc mult. Brandurile internaționale și investitorii nu vin tot timpul la Cluj. S-ar putea să fie nevoie să îi vizitez la sediile lor”, a declarat Hendrik Klein, pentru Prosport.

Ce a spus Hendrick Klein despre posibilitatea de a cumpăra pachetul majoritar de acţiuni la CFR Cluj

FANATIK a vorbit cu antreprenorul german cu cetățenie elvețiană, el dorind să-și expună planul pe care-l are în noua postură la CFR Cluj. Întrebat dacă are de gând în viitor să achiziționeze pachetul majoritar de acţiuni la echipa din Gruia, afaceristul a oferit un răspuns clar. „În afaceri nu spun niciodată „niciodată”.

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Însă cumpărarea de acțiuni doar pentru a spune că dețin un club de fotbal nu este obiectivul meu. Dacă colaborarea noastră funcționează, dacă putem consolida clubul din punct de vedere financiar și comercial, și dacă domnul Varga și acționarii consideră că un parteneriat mai profund are sens pe viitor, atunci putem discuta”, afirma Hendrick Klein în exclusivitate pentru FANATIK.

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CFR Cluj a reușit să mai obțină o victorie importantă după succesul cu FCSB. „Feroviarii” au luat 3 puncte mari din duelul cu Csikszereda, pe care au învins-o în deplasare cu 3-2 în etapa cu numărul 7.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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