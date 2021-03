“Mă omor în fața spitalului!” Aurel Pădureanu nu vrea să o înmormânteze pe Cornelia Catanga după regulile COVID-19

Aurel Pădureanu este în stare de șoc, după moartea Cornelei Catanga! FANATIK.RO a aflat ce se petrece, în aceste momente, în casa reginei muzicii lăutărești, la câteva ore după ce medicii au declarat decesul artistei, cauzat de complicațiile apărute în urma infectării cu COVID-19.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jale, țipete și revoltă acasă la Cornelia Catanga, după trecerea în neființă a artistei. Aurel Pădureanu, bărbatul alături de care Cornelia Catanga a trăit și bune și rele peste trei decenii, nu poate accepta că moartea celei supranumită “regina muzicii lăutărești” a fost cauzată de infecția COVIV-19.

Trupul neînsuflețit al Corneliei Catanga se află la morga Spitalului Universitar din Capitală și urmează să fie ridicat, în perioada următoare, de familie, care trebuie să respecte regulile impuse în cazul decesului cauzat de infecția cu coronavirus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Aurel Pădureanu nu vrea să o înmormânteze pe Cornelia Catanga după regulile COVID-19

Conform surselor noastre, Aurel Pădureanu, partenerul de viață al Corneliei Catanga, nu vrea să audă de restricțiile impuse de pandemie și își dorește ca artista să fie condusă pe ultimul drum de toți cei care au iubit-o și i-au ascultat muzica.

“Mă omor în fața spitalului! Cornelia mea nu pleacă într-un sac! Ea trebuie să fie văzută, pupată de cei care au iubit-o”, ar fi strigat, plin de durere, Aurel Pădureanu, în momentul în care a fost anunțat de apropiați că înmormântarea Corneliei Catanga va fi una care trebuie să respecte regulile impuse pentru împiedicarea răspândirii infecției cu coronavirus. (Vezi și: Focar de COVID-19 în familia lui Aurel Pădureanu și a Corneliei Catanga. Dezvăluiri exclusive după moartea cântăreței)

ADVERTISEMENT

Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu s-au tratat acasă, deși aveau simptome specifice COVID-19

Moartea Corneliei Catanga a fost anunțată, azi dimineață, de jurnalista Mara Bănică, iar primele informații scot la iveală o realitate dureroasă. Artista și soțul ei au refuzat să se testeze pentru COVID-19 și , după mai multe zile în care s-au tratat acasă, cântăreața a ajuns în stare critică la Spitalul Universitar din Capitală. Medicii au încercat să o intubeze, în zadar. Starea Corneliei Catanga era atât de gravă, încât artista a murit în doar câteva ore, în urma unui stop cardio-respirator.

“Din păcate, Cornelia Catanga s-a prăpădit. Sunt împietrită, efectiv. Un stop cardiorespirator suprapus cu un Covid a răpus-o, acum o oră, la Spitalul Universitar din Capitală. Dumnezeu să o ierte!”, este mesajul transmis de Mara Bănică, la scurt timp după ce a primit vestea morții Corneliei Catanga.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Aurel Pădureanu: “Mai bine mori acasă decât să ajungi la spital”

Zilele trecute, Aurel Pădureanu dezvăluia, pentru FANATIK.RO, că infecția cu COVID-19 a lovit și în familia sa și recunoștea că atât el, cât și cântăreața “sunt răciți” și iau medicamente.

“Soțul fiicei mele e și el internat cu Covid, dar e într-o stare bună, slavă Domnului. Toată lumea e răcită în ultima vreme, și noi suntem răciți, ne luăm medicamentele. Când vine boala asta parcă totul s-a terminat. Mai bine mori acasă decât să ajungi la spital. Vedeți câte se întâmplă. Ți-e și frică. Eu am o vârstă, Cornelia la fel, dar nu am văzut până la vârsta asta a mea așa ceva, am dat examene cu viața foarte multe. Parcă s-a luat pofta de viață, nici nu știu ce să mai spunem”, declarat Aurel Pădureanu, în urmă cu câteva zile, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT