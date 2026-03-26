„Mă pot retrage fericit dacă ajungem la Mondial”. Anunț-șoc înaintea barajului

Barajele pentru Campionatul Mondial 2026 sunt aici. Atacantul care a scris istorie pentru Kosovo este gata să se retragă dacă ajunge la turneul final. Ce a declarat Vedat Muriqi (31 de ani) înaintea meciurilor decisive pentru prezența naționalei sale la competiția organizată în vara acestui an de SUA, Mexic și Canada. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Vedat Muriqi se retrage dacă se califică cu Kosovo la Campionatul Mondial

Campionatul Mondial din vara acestui an reprezintă un adevărat vis pentru mulți jucători de fotbal, indiferent de vârstele lor. Se pare că vârful legendar al naționalei din Kosovo este gata să facă un pas în spate dacă ajunge la turneul final. Mai exact, , a spus că se va retrage dacă va juca alături de țara sa la Cupa Mondială.

„Jucăm la nivel înalt de doar zece ani, ceea ce, în termeni fotbalistici, înseamnă aproape nimic. Suntem aici să dăm tot ce avem și să luptăm pentru un loc la Cupa Mondială. Este o oportunitate uriașă pentru noi. Întreaga țară vibrează de emoție. Toată lumea este în al nouălea cer. La nivel personal, este ceva foarte special pentru mine. Împlinesc 32 de ani anul acesta, iar unul dintre visurile mele este să reprezint Kosovo la o Cupă Mondială sau la un Campionat European. Ar fi o etapă importantă în cariera mea.

Să joc pentru Kosovo la Cupa Mondială ar fi o modalitate excelentă de a-mi încheia cariera. Aș putea spune că am dat totul și că acum e momentul să-mi agăț ghetele în cui. Nu sunt sigur că aș mai continua să joc mult timp. Am discutat despre asta cu prietenii mei. În ultima vreme, îmi este foarte greu să adorm după meciuri. Las totul pe teren. Înainte eram plin de energie și nerăbdător să încep următorul antrenament, dar acum am nevoie de mai mult timp pentru a-mi reveni.

Am nevoie de câteva zile pentru a-mi reveni complet. Încă mai am pofta și dorința de a juca, asta e sigur. Mi-ar plăcea să joc la Cupa Mondială și apoi să ajung și la EURO peste doi ani, dar trebuie să accept realitatea. Mi-ar plăcea să ating apogeul carierei jucând la Cupa Mondială, iar dacă apoi decid să mă retrag, aș dormi mult mai liniștit, știind că mi-am îndeplinit visul!”, a spus Vedat Muriqi conform

Ce a spus Vedat Muriqi despre naționala României

a vorbit și despre naționala noastră în contextul unui baraj final pe teren propriu. Muriqi a spus că va fi o misiune extrem de dificilă pentru Kosovo să treacă de Slovacia, iar ulterior va fi și mai greu contra uneia dintre Turcia sau România.

„E întotdeauna bine să visezi. La orice. Eu încă visez. Până în ziua de azi, am ajuns atât de departe visând la lucruri mărețe. Încerc doar să nu mă gândesc prea mult la asta, pentru că știu că, dacă vom câștiga și finala se va juca acasă, va fi o sărbătoare fotbalistică fără egal. Am avea sprijinul întregii țări. Dar să înfruntăm Slovacia în deplasare nu va fi o sarcină ușoară. Va fi o misiune dificilă, dar nicidecum imposibilă. Dacă reușim să ajungem în finală, Turcia va fi o adversară incredibil de dificilă pentru noi. La fel ca România, o echipă cu care ne-am confruntat de nenumărate ori fără să reușim vreodată să o învingem”, a mai spus atacantul.