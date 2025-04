„Mă simțeam singură, a nimănui”! Betty, fiica lui Florin Salam, 16 ani de când a rămas fără mamă! Cât de profundă este relația cu tatăl ei?

Betty Stoian, fiica lui Florin Salam, și-a deschis sufletul și a povestit cum a fost viața ei, în cei 16 ani de când a rămas fără mamă. Artista dezvăluie, pentru prima dată, de ce s-a temut să aibă copii, și mai ales, care a fost cea mai mare durere în momentul în care, la rândul ei, a devenit mămică.

Betty, fiica lui Florin Salam, 16 ani de când a rămas fără mamă!

În ultima perioadă, , a preferat să fie o prezență mai discretă. Fiica lui Florin Salam dezvăluie că a luat această decizie pentru că, nu vrea să apară dacă nu are nimic notabil de zis. Însă, la invitația lui Meme, la podcast-ul ”Fără mască”, vedeta a făcut confesiuni emoționante despre ceea ce este ea, dar și despre relația profundă pe care o are cu cei din jur.

ADVERTISEMENT

La 16 ani de la pierderea mamei, Betty admite că s-a îndepărtat de oamenii din trecut și că, a fost responsabilizată de la o vârstă mult prea fragedă. Lucru care i-a furat copilărie, pe care simte că o trăiește abia cum, la 24, alături de fiul ei, Mattias.

„Eu nu am mai păstrat legătura cu oamenii din trecutul meu. Nu știu să spun exact de ce, probabil pentru că m-am debarasat de vechea mea viață. Am 24 de ani, și abia acum mă simt ca la 15 ani. Eu abia acum copilăresc, pentru că nu am avut timp. A trebuit tot timpul să am responsabilități. Am și acum, dar parcă mai mici.

ADVERTISEMENT

Am avut grijă de Dani, fratele meu. Eram și mamă pentru el și soră. Mi s-a pus oarecum în brațe, dar nu-mi pare rău. Chestia asta m-a legat de el foarte mult, și Dani de mine. Nu puteam să stau fără el sau el fără mine. Noi nu ne-am certa niciodată sau se ne batem, cum o mai fac frații. am avut o altfel de relație. Eu vorbesc cu el foarte deschis lucruri personale și nu-mi este rușine de el.”, a spus Betty Salam, .

„Oamenii au așteptări mai mari de la mine pentru că sunt fata lui Florin Salam”

În multe momente, nu i-a fost ușor, deși unii ar spune că fix atunci era pe val. Cu toate acestea, în sufletul ei, răutatea oamenilor din jur nu-i dădeau voie să se bucure de ceea ce obținuse prin muncă multă și sacrificiu.

ADVERTISEMENT

„Cel mai greu în viață mi-a fost înainte să mă îngraș, în afara pierderii mamei mele. Nu mai rezonam cu nimeni. Pur și simplu nu mă mai înțelegeam eu cu mine. Nu mai rezonam cu nimic din ce era în viața mea. Cred că ajunsesem la limita puterilor din cauza oboselii.

ADVERTISEMENT

Era perioada când îmi prinsese toate piesele pe care le lansasem, era în centrul atenției, totul obținut prin muncă. Doar că eu nu eram pregătită pentru hate. Oamenii au așteptări mai mari de la mine pentru că sunt fata lui Florin Salam. A fost o presiune foarte mare pe mine, până când am înțeles asta. În ziua de astăzi nu mă mai interesează.”, a adăugat interpreta.

„Dacă pe el îl doare un deget, mă doare și pe mine pentru că este o conexiune foarte mare între mine și el”

Seria mărturisirilor lui Betty continuă, , aceasta susține că au o legătură într-atât de puternică, că își simt durerea unul celuilat. Fie ea fizică sau de natură emoțională.

„Eu cu tata am avut o altfel de relație de tată-fiică. Cea mai frumoasă relație. Dacă el plânge, plâng și eu. Dacă el râde după plâns, râd și eu. Dacă pe el îl doare un deget, mă doare și pe mine pentru că este o conexiune foarte mare între mine și el. Tata pe mine m-a învățat cum să merg pe stradă, cum să mănânc, ce să mănânc. Când eram mai mică mă ridica de la masă dacă vedea că mănânc ma mult. Avea foarte mare grijă de mine. Era atent la cum să mă îmbrac, cum să apar pe la televizor.

Oamenii nu știu, pentru că niciodată nu am spus lucrul acesta. Mă ceartă frumos. De fapt, la el nu este ceartă, la el este o lecție. De exemplu, nu prea îmi plăcea să mă duc la școală când eram mică. Nu îmi plăcea să mă trezesc de dimineață. Aveam și niște colegi mai răi. Și el atunci, m-a luat deoparte și mi-a spus: „Ce-ți dorești tu să faci în viață? Ce vrei să devii?”. Nu știam ce să răspund, nu îmi imaginam că eu vreau să cânt. Dar i-am zis: „Nu știu, vreau să ajung ca tine așa mare”.

Și atunci el mi-a spus că trebuie să învăț să calculez și să citesc. Plus, să îmi fac prieteni noi. Așa încerca să mă scoată din starea aceea, când eu nu voiam să văd pe nimeni. Că asta face el, știe cum să pună problema.

Când am crescut veneau foarte multe prietene la mine. Le cumpăra și lor telefon, cizme, doar să mă vadă pe mine fericită. Să nu fiu singură. El mă cunoaște, știe că sunt genul de om care se hrănește cu oameni. Așa este și el! Este o chestie genetică!”, mai povestește fiica lui Florin Salam.

De ce nu mai merge Betty Salam la momântul mamei ei

Ieri, pe 12 aprilie 2025, s-au împlinit 16 ani de când Fănica, mama lui Betty Salam și-a dat ultima suflare. În cadrul podcast-ului mai sus menționat, artista și-a deschis inima și a povestit, cu lacrimi în ochi, care este cea mai mare durere a ei. De asemenea, explică de ce nu mai poate merge la mormântul celei care i-a dat viață.

„Când cineva mă întreabă de lucruri legate de mama, mă simt prost. Nu știu cât de multe lucruri îmi amintesc cu ea. Stau câteodată și mă gândesc și mă întreb ce să zic. Am rămas cu amintirile urâte, mai mult. Imaginile cu ea când o vedeam că îi era rău. Dar am și amintiri frumoase cu ea. Mama mea era o copilă, în primul rând, se asemâna mult și cu mine, cu tata. Se încredea mult în oameni. Era o femeie sinceră, sufletistă. Dani seamănă extraordinar de mult cu ea.

Sper rușinea mea, nu am mai fost în ultima perioadă la mormânt la ea. Îți zic și de ce. Când eram mică mă duceam zilnic, acum cresc, și după ce plec de acolo, plec cu o energie… în loc să mă descarc, nu mai sunt bună de nimic. În loc să vorbesc cu ea, față în față, vorbesc cu o cruce. Mai bine o fac seara de la mine din pat, că ea mă vede mereu”, a mai zis vedeta.

„De aici cred că a plecat și motivul pentru care nu am vrut să fac un copil”

În încheiere, Betty a rememorat cel mai dificil moment al ei, chiar când și-a adus pe lume micuțul. Aceasta a simțit atunci că, indiferent câtă lume îi este aproape, ca mama ei nu va fi nimeni.

„Eu când l-am născut pe Mattias, nu știu dacă am zis vreodată așa ceva, eram la spital. Când mi l-a adus în cameră, erau foarte mulți oameni lângă mine, dar eu nu am vrut să văd pe nimeni. Mă simțeam singură, a nimănui.

De aici cred că a plecat și motivul pentru care nu am vrut să fac un copil, pentru care nici nu mai vreau să-l am pe al doilea. Un copil e greu să-l crești, mai ales când ești mamă tânără. E foarte trist, e trist! Momentan nu simt să am și al doilea acopil, pentru că o femeie are nevoie de o mamă lângă ea când are mai mulți copii.”, a spus, în final, Betty Salam.