„Mă surprinde, pentru că sunt băieți deștepți”. Mircea Lucescu, reacție de ultimă oră despre Steaua: „Lăcătuș nu crede ce spune. Nu văd cum să nu se împace cele două părți!”

unde a comentat declarațiile acide ale lui Marius Lăcătuș și Tudorel Stoica. Foștii mari jucători ai Stelei i-au transmis selecționerului că este invidios că nu a antrenat niciodată în Ghencea.

Mircea Lucescu îi răspunde lui Marius Lăcătuș și lui Tudorel Stoica: „E foarte greu să accepți că Steaua nu mai există”

Mircea Lucescu nu a primit foarte bine : „Mă surprinde că sunt băieți deștepți și nu își dau seama că de fapt intervenția mea întâmplătoare, pentru că nu mi-am dat seama, așa cum Puiu a vorbit de Steaua lui Becali, cum nici eu nu mi-am dat seama cu FCSB”.

Selecționerul României își explică declarațiile referitoare la FCSB și Steaua: „E mai greu de trecut de la 40-50 de ani de confruntare directă Dinamo-Steaua, cu jucători care au făcut istorie în fotbalul românesc alături de clubul lor, e foarte greu să accepți că Steaua nu mai există.

Ce înseamnă Steaua acuma? Joacă în Diviza B, cu echipe din comune. Le ia jucătorilor Stelei din drepturile lor de a se simți participanți la toată istoria clubului”, a mai spus selecționerul la FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care e LIVE în fiecare luni, marți și vineri pe FANATIK.RO.

Mircea Lucescu, mesaj pentru Marius Lăcătuș și Tudorel Stoica: „Eu îi apăr pe ei”

Mircea Lucescu consideră că echipa de fotbal din Liga 2 nu are niciun viitor: „Au niște probleme și ar fi trebuit să se bucure că cineva le atrage atenția că ei trebuie să fie continuatorii Stelei mari, care a făcut performanțe și nu echipei care e în Liga 2 acum și are perspective mici să promoveze și să joace în cupele europene”.

Selecționerul României nu înțelege reacțiile foștilor mari jucători ai Stelei: „Ei n-au înțeles de fapt că n-am făcut cu niciun fel de răutate. Mi-a venit în gură Steaua. Eu îi apăr pe ei și le dau posibilitatea să fie continuatorii. Că până la urmă ce înseamnă FCSB? Dai la o parte F și C și rămâne Steaua București. Ca să nu mai fie… Nu pot să ne nu se împace cele două entități. Nu văd cum.

Unii au făcut performanță cu Steaua și trebuie să se bată pentru continuitatea acelei echipe. Trebuie să rămână măcar ca istorie în conștiința lor a lui Lăcătuș, Iordănescu, ca ceva cu totul deosebit”.

Selecționerul României, noi comentarii acide: „Ăștia care sunt cu FCSB au uitat de Steaua care a făcut performanțe”

„Il Luce” mai atrage atenția asupra unui lucru: „Eu nu înțeleg cum poți să treci de la una la alta. Pentru suporteri tricoul unei echipe rămâne același. Te desparți și de soție, copiii pleacă. tu rămâi toată viața suporterul acelei echipe. Nu poți să treci așa de o dată, nu mai suntem cu Steaua, suntem cu FCSB.

Sau ăștia care sunt cu FCSB au uitat de Steaua care a făcut performanțe. Nu există așa ceva. Nu e o problemă de instanță. Am greșit când am zis că nu respect instanța. Dar asta era făcută pentru FCSB, nu pentru cei de-afară, pentru toți suporterii. Nu vorbesc de FCSB, sunt Steaua”.

Lucescu aduce din nou aminte că Anghel Iordănescu a spus Steaua referindu-se la echipa din SuperLiga: „E normal, atâția ani. Și Iordănescu a spus Steaua pentru că îți rămâne în subconștient. Și după i-au pus pe băieții ăștia să facă declarații. Eu n-am nimic cu ei, îi respect pentru că au fost jucători mari de tot. N-ar fi trebuit să cadă în capcana asta și să protesteze”.

Replici pentru Marius Lăcătuș și Tudorel Stoica: „Mă apucă râsul”

Mircea Lucescu evită să îi răspundă în mod direct lui Marius Lăcătuș: „Mă apucă râsul. N-are niciun rost să îi răspund pentru că sunt convins că nu crede ceea ce spune. Mai și spune că mi-am dorit să fiu la Steaua. Am fost chemat de Bolteanu, am fost la ei la minister, am refuzat categoric când eram la Corvinul Hunedoara.

Eu Steaua o respect pentru că am fost un suporter al lui CCA extraordinar. Ei au stat la baza istoriei. Sau cum e acum FCSB. Filiera nu poți să nu o urmezi sentimental măcar. Eu nu am niciun fel de problemă.

Tudorel Stoica îmi aduc aminte că am fost după el la Galați să vorbesc cu el. Nu a acceptat să vină la Dinamo. Apoi nu a mai venit la națională după ce l-am chemat. Am încercat și cu Alexandrescu să îl convingă”, a concluzionat selecționerul.

Mircea Lucescu reacționează după criticile lui Marius Lăcătuș și Tudorel Stoica