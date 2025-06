”Mă tem de răzbunarea clanului Duduianu”. Criminalul lui Emi Pian, ”răsfățat” la regim semideschis, în penitenciarul din Drobeta

Moartea lui Ciprian Pian (pe numele real Laurențiu Duduianu) a reprezentat o surpriză inclusiv pentru Emanuel Richard Gheorghe, interlopul din clanul Rinu, condamnat pentru uciderea lui Emi Pian. Tânărul execută o pedeapsă de zece ani de închisoare, pe care o execută în regim semideschis.

Unde se afla criminalul lui Emi Pian când a murit Laurențiu Duduianu

, în timp ce executa o pedeapsă de 3 ani și 8 luni de închisoare pentru tentativă de omor și lipsire de libertate (într-un dosar separat). Ciprian și fratele lui, Grațian, au fost judecați și condamnați împreună cu asasinul lui Emi Pian, după ce l-ar fi lovit cu topoarele pe Richard Emanuel Gheorghe. Incidentul s-a produs în 2020, în noaptea în care a murit și Emi Pian.

De cealaltă parte, Richard Emanuel a fost condamnat la zece ani de închisoare pentru omor, iar autoritățile au luat decizia de a-l trimite să-și execute pedeapsa într-un alt oraș. Motivul principal ar fi acela că asasinul lui Pian a reclamat că ar pregăti o răzbunare și că nu se simte în siguranță în București.

Așa a ajuns Richard Emanuel la , acolo unde a stat încă din momentul arestării sale preventive, în 2020.

Richard Emanuel: ”Mă simt în siguranță aici și nu doresc mutarea”

Până anul trecut, tânărul condamnat pentru crimă, nu acumulase nicio sancțiune disciplinară pentru abateri comise în penitenciar, beneficiase de trei recompense și participase la 76 de programe și activități în domeniul educațional.

Singura ”contră” cu șefii penitenciarului a fost un litigiu în care Richard Emanuel a cerut în instanță schimbarea regimului din închis, în semideschis, lucru care s-a și întâmplat. În cererea sa, criminalul lui Emi Pian le-a transmis judecătorilor că, în patru ani petrecuți la Drobeta, nu a avut nici măcar un conflict cu un alt deținut și că își dorește să execute restul pedepsei la penitenciarul din această localitate.

”La Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin mă simt în siguranță și nu doresc mutarea în alt penitenciar pentru că mă tem de răzbunarea clanului Duduianu”, le-a spus Richard Emanuel judecătorilor, potrivit informațiilor din dosarul consultat de FANATIK.

Richard Emanuel Gheorghe, cunoscut drept Ciprian al lui Napi, tremură de frica Duduienilor de mult timp. Încă din momentul încarcerării sale, avocatul a solicitat ca acesta să fie păzit, mai ales că au apărut informații, inclusiv în presă, că ”Duduienii au jurat răzbunare”. De cealaltă parte, frații Duduianu au negat că acest lucru ar fi adevărat.

Criminalul lui Emi Pian a refuzat protecția suplimentară

Interesant este că Richard Emanuel Gheorghe a refuzat includerea sa în categoria deținuților vulnerabili, care se bucură de măsuri suplimentare de protecție.

În România sunt considerați vulnerabili acei deținuți asupra cărora planează suspiciunea că ar reprezenta un pericol pentru ei înșiși, pentru ceilalți sau pentru siguranța locului de deținere. Criteriile privind vulnerabilitatea deținuților țin de: orientarea sexuală, dizabilități, tulburări psihice, etnie, infectarea cu HIV/SIDA, săvârșirea de infracțiuni asupra minorilor sau profesia deținută anterior arestării.

Printre măsurile aplicate deținuților vulnerabili se numără: cazarea într-o cameră de deținere specială, stabilirea locului și a intervalului orar de desfășurare a activităților, a itinerarelor de deplasare și a persoanelor cu care aceștia intră în contact.

Una peste alta, includerea criminalului lui Emi Pian în regim semideschis pare să fie, la prima vedere, una surprinzătoare. De cele mai multe ori, condamnații pentru fapte cu violență sunt la regim închis.

Richard Emanuel poate părăsi celula oricând

Regimul închis este mai sever decât cel semideschis. Deținuții sunt cazați în camere închise permanent, iar mișcările sunt strict controlate. Ieșirile din cameră (pentru muncă, educație, vizite etc.) se fac doar sub pază. Activitățile în comun sunt mai limitate și permanent sub supraveghere directă. Se aplică, de regulă, celor condamnați la pedepse mai mari (10 ani plus) sau celor care prezintă risc ridicat de evadare sau comportament violent.

De cealaltă parte, regimul semideschis este mai relaxat iar deținuții pot părăsi camerele de detenție în timpul zilei, pentru activități (muncă, educație, sport etc.), fără pază, dar sub supraveghere. Camerele se închid doar noaptea, iar în restul timpului ușile sunt, de regulă, deschise. Deținuții pot participa la activități comune, pot lucra în interiorul sau chiar în afara penitenciarului (în condiții controlate). Este destinat celor cu comportament bun, riscuri mai mici și pedepse mai scurte sau avansate în executare.

În martie 2025, judecătorul de supraveghere a libertății a menținut regimul semideschis de executare a pedepsei, cu termen de reanalizare pentru luna septembrie. În cazul în care conducerea penitenciarului va constata că deținutul a avut un comportament foarte bun, acesta ar putea fi încadrat la regim deschis.