Maamma Mia! Surpriză colosală în finala Campionatului Mondial U20 și un jucător fabulos care calcă pe urmele lui Romulus Gabor

Echipa națională U-20 a Marocului a scris istorie în Chile, învingând cu 2-0 Argentina și câștigând primul său titlu mondial. Echipa lui Mohamed Ouahbi a devenit astfel a doua echipă africană care a câștigat CM U-20, după Ghana, învingătoare în 2009.

Marocul a câștigat finala Campionatului Mondial U20

Argentina era favorită detașat. C , în timp ce Marocul participa la această competiție pentru prima dată. Mai mult, Albiceleste câștigase toate cele șase meciuri disputate, marcând 15 goluri și primind doar două. Până la finală, Marocul pierduse în fața Mexicului și trecuse de Franța doar la loviturile de departajare.

Marocul a preluat însă controlul încă din primele minute, deschizând scorul în minutul 15, după lovitura liberă executată excepțional de Zabiri, un șut cu efect care l-a lăsat mască pe portarul argentinian. Zabiri, jucător în Portugalia, la Famalicao, a marcat din nou în minutul 28 cu o voleu spectaculos, dublând avantajul Marocului și adâncind frustrarea Argentinei.

În ciuda nenumăratelor încercări ofensive și a unei dominări certe, sud-americanii au fost constant blocați de apărarea disciplinată și bine organizată a Marocului. Echipa antrenată de Mohamed Ouahbi a reușit astfel să păstreze avantajul de două goluri până la fluierul final.

What a beauty from Zabiri! 😍🇲🇦 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup)

Argentina a rămas cu șase titluri mondiale

Victoria istorică a Marocului vine după o serie de rezultate bune în turneu, cu victorii împotriva Spaniei, Braziliei, Coreei de Sud, Statelor Unite și Franței. Câștigătoarea a avut în Chile un lot cu jucători de la echipe precum Anderlecht, Monaco, Venezia, Girona, Sturm Graz, Marseille, Charleroi sau Den Bosch.

Africanii au devenit prima echipă, din ultimii 42 de ani, care a învins Argentina într-o finală a Cupei Mondiale FIFA U-20. De când Jorginho, Dunga, Geovani, Bebeto și colegii lor și-au învins rivalii, în finala din Mexic 1983, Argentina a învins Brazilia, Uruguay, Ghana, Nigeria și Cehia pentru a ridica trofeul.

Ultimele cinci ediții ale CM U20 au fost câștigate de Uruguay (2023), Ucraina (2019), Anglia (2017), Serbia (2015), Franța (2013). Au mai fost campioane Mondiale U20 Brazilia, Portugalia, Uruguay, Ghana, Rusia și RFG. Argentina are șase titluri, iar Brazilia cinci.

🇲🇦🏆 MOROCCO ARE CHAMPIONS! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup)

Othmane Maamma a câștigat Balonul de Aur al competiției

Rezultatul încununează un an de aur pentru fotbalul marocan, în care prima reprezentativă s-a calificat en-fanfare la CM 2026, după ce la ediția precedentă Hakimi și compania au ajuns în semifinale.

Marocul a dat și Balonul de Aur al competiției. Cel mai bun fotbalist al turneului a fost desemnat Othmane Maamma. Fost la Montepellier, acesta a semnat în vară cu Watford. Maamma a obținut astfel , când România s-a clasat pe locul trei, la turneul din Australia. Romulus Gabor a primit Balonul de Aur, după ce trofeul fusese câștigat, în 1979, de Diego Maradona.

Yassir Zabiri, care a marcat ambele goluri în victoria Marocului cu 2-0 în finală, și argentinianul Milton Delgado au primit Balonul de Argint adidas și, respectiv, Balonul de Bronz adidas.

Benjamin Cremaschi – golgheterul turneului

Benjamin Cremaschi (SUA), Neyser Villareal (Columbia) și Lucas Michal (Franța) au terminat turneul cu câte cinci goluri, primul dintre ei câștigând Balonul de Aur adidas datorită numărului mai mare de pase decisive. Printre câștigătorii anteriori ai premiului se numără Oleg Salenko, Messi, Aguero și Erling Haaland.

Mănușa de Aur adidas i-a revenit lui Santino Barbi. Portarul echipei Talleres a păstrat poarta intactă în patru meciuri consecutive, ajutând Argentina să ajungă în finală.