Sport
Macalou a dinamitat meciul FCSB – U Cluj: „Ei cred că suntem echipa mai slabă, dar noi suntem în play-off”

Macalou pune presiune pe FCSB înaintea ultimei etape din sezonul regulat. Ce a declarat, de fapt, vedeta lui U Cluj. „Mergem în play-off și jucăm pentru ambele trofee, Cupa și SuperLiga”.
Alex Bodnariu
03.03.2026 | 23:31
Macalou, înțepături pentru FCSB după ce campioana a ratat calificarea în play-off
U Cluj trece printr-o perioadă excelentă. Echipa de pe malul Someșului s-a calificat în play-off-ul SuperLigii României și a obținut biletele pentru semifinalele Cupei. La finalul meciului cu FC Hermannstadt, Macalou, atacantul ardelenilor, i-a înțepat pe cei de la FCSB. Studenții vor juca în următoarea etapă cu campioana en-titre.

U Cluj e în semifinalele Cupei României Betano!

Echipa lui Cristiano Bergodi și-a îndeplinit un nou obiectiv marți seara. Universitatea Cluj a eliminat-o pe Hermannstadt din sferturile de finală ale Cupei României Betano și s-a calificat în careul de ași. Ardelenii vor juca fie cu FC Argeș, fie cu Gloria Bistrița.

De asemenea, U Cluj este sigură de locul în play-off-ul SuperLigii României. În ultima etapă a sezonului regulat, studenții vor juca în deplasare, pe Arena Națională, cu FCSB, campioana en-titre. Roș-albaștrii nu pot urca mai sus de locul 7 și se mulțumesc doar cu play-out-ul.

Macalou, înțepături pentru FCSB după ce campioana a ratat calificarea în play-off

Macalou, atacantul celor de la U Cluj, a înscris golul victoriei în meciul cu Hermannstadt și a avut un mesaj pentru contestatari. În plus, acesta a spus câteva cuvinte și despre meciul pe care echipa sa îl va juca în weekend cu campioana ultimelor două sezoane, FCSB.

„Am fost foarte, foarte fericit, pentru că a fost foarte important să câștigăm acest meci. Cred că am început prost, dar, pas cu pas, am început să jucăm mai bine și asta e cel mai important. Este calitatea mea când sunt unu contra unu, știu că pot trece de adversar și să dau genul acesta de gol, am calitatea să fac genul acesta de acțiune și sunt foarte fericit.

Este o performanță foarte bună pentru club, e foarte important pentru noi că am ajuns în semifinală. Mergem în play-off și jucăm pentru ambele trofee, Cupa și SuperLiga. Lăsăm lumea să vorbească încă de la începutul sezonului, toată lumea vorbește așa. Ei cred că noi suntem echipa mai slabă (n.r. contra FCSB), dar acum suntem în play-off și lăsăm lumea să vorbească. Vreau să câștigăm orice competiție în care jucăm, asta e mentalitatea corectă dacă vrem să facem ceva la sfârșitul sezonului”, a declarat Macalou, conform Digi Sport.

