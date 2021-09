Macedonia de Nord – România, Live video ora 21:45. Meciul marilor speranţe. Echipele probabile

Meciul are loc miercuri, 8 septembrie, cu începere de la ora 21:45, în cadrul etapei a 6-a din grupa J a preliminariilor CM 2022 zona europeană.

Este un meci de extremă importanţă pentru ambele echipe, acum când s-a intrat în partea a doua a calificărilor pentru Qatar 2022. România are 9 puncte şi ocupă locul 3, la o lungime în spatele Armeniei, iar adversarii noştri au 8 puncte, situându-se pe locul 4.

Unde se joacă meciul Macedonia de Nord – România

Confruntarea Macedonia de Nord – România se joacă miercuri, 8 septembrie, de la ora 21:45, pe stadionul Naţional „Teodor Proeski” din capitala Skopje, acolo unde se desfăşoară, de altfel, toate partidele oficiale şi multe amicale ale acestei reprezentative.

„Tricolorii” sunt îngrijoraţi de starea gazonului, o situaţie cu care ne-am confruntat şi noi multă vreme la Arena Naţională. Selecţionerul Mirel Rădoi și mulți dintre jucători au subliniat acest aspect ca fiind unul care poate acţiona împotriva noastră şi favorizându-i pe nord-macedoneni.

Cine transmite la TV partida Macedonia de Nord – România

Partida Macedonia de Nord – România se joacă miercuri, 8 septembrie, de la ora 21:45, pe stadionul Naţional din Skopje, şi este transmisă pe micile ecrane în exclusivitate de postul PRO TV, care mai deţine drepturile de difuzare pentru meciurile echipei naţionale doar până la finalul acestor preliminarii. O mai puteţi urmări şi pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

În capitala Macedoniei de Nord este o vreme ideală pentru fotbal, maxima zilei urmând a urca până la 24 de grade, dar la ora partidei vor fi probabil în jur de 19-20 de grade, fără pericol de precipitaţii. Partida va fi condusă de către experimentatul arbitru spaniol Matheu Lahoz, 44 de ani, prezent la turneele finale CM 2014 şi 2018, EURO 2016 şi 2020.

Ce jucători importanţi lipsesc din întâlnirea Macedonia de Nord – România

Noul selecţioner al Macedoniei de Nord, Blagoja Milevski, instalat după participarea la turneul final al EURO 2020, nu poate conta pe atacantul Nestorovski, accidentat, dar cea mai mare pierdere pentru gazde este retragerea veteranului de 38 de ani Goran Pandev, unul dintre cei mai mari jucători ai acestei ţări din toate timpurile.

este pur şi simplu sufocat de problemele de lot. Nu i-a convocat pe Bancu, Puşcaş şi Maxim, pentru că aveau suspendări, Florinel Coman. Florin Tănase şi Andrei Ivan au fost out cu accidentări înainte de reunirea lotului, Claudiu Keşeru şi Florin Andone nu jucau la echipele de club.

Apoi, meciul din Islanda ne-a costat două accidentări, cea mai grea fiind a lui Denis Alibec, iar Denis Drăguş s-a accidentat şi el la antrenament. Iar înaintea partidei de la Skopje, portarul Marin Aioani a părăsit cantonamentul din cauza unei accidentări, pentru ca în preziua meciului Ianis Hagi să fie testat pozitiv de COVID.

Echipele probabile la Macedonia de Nord – România

Macedonia de Nord: Dimitrievski – Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski – Spirovski, Bardhi, Elmas – Kostadinov, Ristovski, Churlinov. Selecționer: Blagoja Milevski

Dimitrievski – Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski – Spirovski, Bardhi, Elmas – Kostadinov, Ristovski, Churlinov. Blagoja Milevski România: Niță – Rațiu, Chiricheș, Nedelcearu, Toșcaora – Cicâldău, Nedelcu, Stanciu – Cordea, Man, Sorescu. Selecționer: Mirel Rădoi

Ne trebuie cel puţin un rezultat de egalitate

obiectivul fiind clasarea pe locul 2 şi participarea la un dublu meci de baraj cu ocupantele alteor poziţii secunde din alte grupe. Armenia ocupă încă locul 2, a fost lider până runda trecută, când seria de zece partide fără eşec s-a oprit în Germania cu o înfrângere la scor de set de tenis luat la zero. Are toate şansele să rămână pe locul 2 şi după această etapă, deoarece joacă acasă cu Liechtenstein.

„Tricolorii” mai un singur meci infernal afară, în octombrie, în Germania şi un altul în noiembrie, cu care încheiem preliminariile, în Liechtenstein, şi două jocuri acasă, cu Armenia şi Islanda. O victorie la Skopje ne-ar deschide destul de larg uşa spre locul 2, un egal ne-ar menţine şansele cu obligaţia de a nu greşi nimic, exceptând deplasarea din Germania.

Cote la pariuri pentru jocul Macedonia de Nord – România

Casele de pariuri văd naţionala ţării gazdă ca având prima şansă în acest meci. Macedonia de Nord are cotă 2,40 pentru a lua cele trei puncte, iar România are cotă 3,40 pentru a fi ea echipa învingătoare la Skopje. Un gol al „tricolorilor” are o excelentă cotă de 1,45, problema e că ne lipseşte omul din gura porţii după atâtea accidentări şi îmbolnăviri.

Bilanţul meciurilor directe este favorabil clar „tricolorilor”, care au pierdut doar în 2015, acasă, într-un meci amical. Însă, în preliminarii de CM ne-am impus tur-retur şi pentru Mondialul din 1998, a fost 3-0 la Skopje şi 4-2 la Bucureşti şi pentru cel din 2006, dublă victorie românească la scorul de 2-1.