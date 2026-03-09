Măcel în Brazilia! Finala s-a transformat într-o bătaie generală: 23 de cartonașe roșii! Video

ADVERTISEMENT

Scene reprobabile în Brazilia, în timpul meciului dintre Cruzeiro și Atletico Mineiro, jucat în finala play-off-ului din campionatul Mineiro. Jucătorii celor două echipe rivale s-au luat la bătaie pe finalul partidei. A fost haos general. Arbitrul a acordat în total 23 de cartonașe roșii.

Scene incredibile în Brazilia! Arbitrul a rămas spectator la o bătaie generală

Este binecunoscut faptul că în Brazilia fotbalul se trăiește la intensitate maximă, însă ceea ce s-a întâmplat pe finalul duelului dintre Cruzeiro și Atletico Mineiro este greu de explicat. Echipa gazdă conducea în minutul 90 cu 1-0, după un gol înscris de Kaio Jorge, iar în prelungiri s-a declanșat nebunia.

ADVERTISEMENT

Totul a început în minutele de prelungire, în momentul în care Christian, atacantul celor de la Cruzeiro, l-a lovit pe portarul celor de la Atletico Mineiro în încercarea de a ajunge la o pasă în profunzime. Goalkeeperul a explodat. Și-a pus ambii genunchi pe capul adversarului pentru a se răzbuna.

🚨 UNREAL SCENES! 🤯 A real WAR broke out between the players of Cruzeiro and Atletico Mineiro today. 🇧🇷 — Polymarket FC (@PolymarketFC)

În doar câteva secunde, jucătorii de la Cruzeiro au ajuns în fața porții pentru a-și apăra colegii. Portarul celor de la Atletico a fost împins de un adversar și, în cădere, a dat cu capul de bară. Au urmat apoi minute bune de bătaie generală, în care s-au împărțit pumni și picioare. Arbitrul nu a putut interveni pentru a calma spiritele.

ADVERTISEMENT

Pe transmisiunea live a partidei s-a putut observa cum jucătorii celor două echipe au uitat complet de fotbal și s-au luat la bătaie. Printre protagoniști s-a numărat și Pe teren au intrat forțele de ordine, dar și poliția militară, întrucât situația a escaladat.

ADVERTISEMENT

🚨🚨| Crazy scenes as things got heated up between Cruzeiro and Atletico Mineiro in Brazil. FOOTBALL OR WWE EXTREME RULES. 🤔 — Goals Side (@goalsside)

Record incredibil în fotbalul brazilian! 23 de jucători eliminați după scandalul monstru din finală

Jurnaliștii brazilieni de la O Globo au consultat raportul de meci al arbitrului. Nu mai puțin de 23 de cartonașe roșii au fost arătate, un record absolut în fotbalul din Brazilia. Centralul partidei a privit practic neputincios cum jucătorii de pe teren au transformat partida într-un meci de .

„Nu îmi amintesc să fi participat la vreun act de violență într-un meci de fotbal. Nu voi obosi niciodată să îmi cer scuze. Am încercat să liniștim lucrurile, dar când ești stăpânit de nervi și îți vezi un coechipier agresat, reacționezi instinctiv. Totuși, totul ar fi putut fi evitat”, a declarat Hulk după meci.