„Măcel” în Suedia – Bosnia, din grupa României de Liga Națiunilor! Cât a fost scorul la pauză

CE TREBUIE SĂ ȘTII Suedia a făcut spectacol în prima repriză cu Bosnia în grupa României din Liga Națiunilor

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Sâmbătă seară, când în e , în aceeași grupă Suedia a primit vizita echipei din Bosnia, la Solna, pe „Strawberry Arena”. Partida era una decisivă pentru ocuparea primului loc în această grupă B4. Doar că, cel puțin în prima repriză, meciul nu a avut practic istoric.

Suedia a făcut spectacol în prima repriză cu Bosnia în grupa României din Liga Națiunilor

Suedezii au avut un început fulminant de joc și s-au desprins la 2-0 pe tabela de marcaj după doar 11 minute, grație golurilor marcate de Svensson și Gyokeres, din penalty. Ulterior, în minutul 23, a punctat și Isak, doar că ulterior reușita lui a fost invalidată după intervenția VAR pe motiv de offside.

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În cele din urmă s-a făcut totuși 3-0 pentru Suedia până la pauză, după ce Gyokeres a înscris din nou, în minutul 45+2, tot din lovitură de la 11 metri. Imediat după pauză însă, mai exact în minutul 48, bosniacii au reușit să reducă din diferență, grație golului marcat de Gigovic. Mai mult, în minutul 62, a înscris și Kolasinac pentru oaspeți, astfel încât scorul a ajuns la 3-2 pentru Suedia.

Nordicii au început acest meci într-un sistem de joc de tip 4-4-2, cu Johansson în poartă și pe linia de fund cu Svensson, Lagerbielke, Lindelof și Gudmundsson. La mijloc au fost titularizați Elanga, Larsson, Ayari și Nanasi, în vreme ce în atac au fost trimise pe teren din primul minut vedetele Gyokeres și Isak. De partea cealaltă, bosniacii s-au prezentat tot într-un 4-4-2.

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Zlomislic a fost în poartă, iar fundașii titularizați au fost Dedic, Katic, Radeljic și Kolasinac. La mijloc au fost aleși din primul minut Bajraktarevic, Basic, Gigovic și Alajbegovic. În atac au fost trimiși pe teren din primul minut Demirovic și Tabakovic.