Măcel la Cupa Mondială: 16-0, record, iar jucătorul dorit de Real Madrid a înscris și el

Africanii au reușit un succes răsunător și au stabilit și recordul din istoria turneului final U17.

Umilință maximă la Cupa Mondială U17. Maroc a stabilit un record

Concret, Maroc U17 s-a impus cu 16-0 în fața celor din Noua Caledonie U17, meci care s-a dezechilibrat încă din prima repriză, când doi jucători ai învinșilor au fost eliminați. Atunci scorul era deja 3-0 pentru cei din Maroc, care până la pauză au mai marcat de 4 ori și au făcut ca rezultatul să fie deja unul umilitor pentru adversari, care chiar și în 11 contra 11 nu aveau vreo șansă reală la a scoate un rezultat bun, dar cu doi oameni mai puțin pe teren.

A urmat însă un dezastru și mai mare în repriza secundă pentru cei de la Noua Caledonie U17. Pe teren a intrat și Abdellah Ouazane, fotbalist de doar 16 ani care în această vară a fost dorit de toate marile cluburi din Europa, inclusiv sau Barcelona. Acesta a preferat însă să rămână acolo unde joacă deja la nivel de seniori, pentru Jong Ajax, formație de este în liga secundă din Olanda.

Abdellah Ouazane, noul star al lui Ajax, care a fost dorit de Real Madrid, a marcat și el

Mijlocașul ofensiv, care e privit ca un mare talent, a marcat și el de două ori în repriza secundă și a desăvârșit umilința de pe teren. Scorul final a fost 16-0 pentru Maroc U17, iar statisticile spun totul despre măcelul care a fost pe gazon. Nu mai puțin de 80 de șuturi au trimis marocanii, dintre care 29 dintre acestea au fost pe spațiul porții.

La aceste statistici se adaugă și 18 cornere care spun că africanii au stat practic numai în careul advers pe durata meciului. De altfel, această victorie, 16-0, este un record al competiției, care probabil va fi foarte de greu bătut în viitorul apropiat. Interesant este că Noua Caledonie U17 a făcut un punct, după un 0-0 cu Japonia U17, în timp ce Marocanii au obținut primele 3 puncte și termină grupa pe locul 3, cu speranță că se vor califica mai departe.