Măcelul istoric de pe Camp Nou! Cum a fost umilit Jose Mourinho la debutul în ”El Clasico”

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. Antrenorul are rezultate echilibrate împortiva Barcelonei, din postura de antrenor al lui Real Madrid. Totuși, primul contact cu derby-ul i-a lăsat un gust amar tehnicianului portughez.

Jose Mourinho a avut un debut de coșmar în ”El Clasico”

Totul s-a întâmplat pe 29 octombrie 2010, tot în etapa 13 din La Liga. Atunci, catalanii erau lideri în ierarhia spaniolă, cu 34 de puncte, în timp ce Real Madrid ocupa poziția secundă, la doar două lungimi în spatele marii rivale. Deși partida putea genera rocada în clasament între cele două echipe, rezultatul a marcat contrariul.

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Barcelona a început mult mai bine duelul de pe Camp Nou și a deschis scorul după doar 10 minute, grație reușitei semnate de Xavi. Opt minute mai târziu, Pedro a mărit avantajul la plus 2 și a securizat avantajul pe care catalanii l-au adjudecat în prima repriză. Pauza nu a schimbat cursul jocului, în ciuda modificării făcute de Jose Mourinho. Mesut Ozil fusese schimbat cu Mahamadou Diarra, însă impactul său nu a fost cel scontat.

Catalanii au continuat asediul la poarta lui Iker Casillas și au continuat să puncteze. Proaspătul campion mondial la acel moment, David Villa, a marcat în minutul 55, pentru ca 3 minute mai târziu să semneze ”dubla”. Real Madrid nu și-a revenit în partida respectivă. Mai mult, scorul final a fost decis în primul minut de prelungire, când Jeffren Suarez a înscris golul cu numărul 5.

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Finalul partidei a adus un moment tensonat. Imediat după golul lui Jeffren Suarez, Lionel Messi a pornit, cu mingea la picior, spre poarta lui Iker Casillas. Nervii lui Sergio Ramos au cedat și a avut o intrare violentă asupra . Puyol și Xavi au intrat în altercație cu Sergio Ramos, iar ”centralul” partidei, Iturralde González, nu l-a iertat pe fundaș, arătându-i direct cartonașul roșu.

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Victoria a marcat începutul drumului catalanilor spre titlul de campioană în La Liga. În returul de pe Santiago Bernabeu, cele două rivale au remizat, 1-1. Până la sfârșitul sezonului, elevii lui Pep Guardiola nu au mai cedat primul loc. Echipa lui Jose Mourinho a terminat sezonul pe locul 2, la 4 puncte în spatele rivalei. Astfel, în cazul în care s-ar fi impus în duelurile directe, ar fi detronat marea rivală din fruntea campionatului.

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Bilanțul lui Jose Mourinho în ”El Clasico”

Jose Mourinho a pregătit pe Real Madrid în 17 episoade din ”El Clasico”. Recordul său este într-un echilibru aproape perfect: 5 victorii, 6 egaluri și 6 înfrângeri. În cazul unui succes duminică, 25 octombrie, ar reuși o egalitate completă a rezultatelor. Nici golaverajul său în cel mai aprins derby spaniol nu este pozitiv. Cu Mourinho pe bancă, Real Madrid a marcat 25 de goluri împotriva Barcelonei și a încasat 31.

Ultimele dueluri de ”El Clasico” din mandatul anterior au avut rezultate pozitive. Jose Mourinho nu a pierdut în ultimele 5 meciuri: 2 victorii și 3 rezultate de egalitate au fost înregistrate. Mai mult, Mourinho a câștigat Cupa Spaniei, chiar în fața rivalei.

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