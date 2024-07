Mad Stuntman de la Real2Real, super trupa anilor ’90, dezvăluie, în exclusivitate, motivul destrămării trupei: “Mi-a spus că nu va mai lucra cu mine niciodată”

Celebrul solist al super hit-ului ”I like to move it” face dezvăluiri fără precedent despre viața personală. Ne vorbește despre familia și copiii lui, pe care nu i-a prezentat încă în mediul online.

Mad Stuntman de la Real2Real a renunțat, la 16 ani, să mai meargă la școală

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, solistul trupei care făcea furori în anii ’90, Real2Real, mărturisește că s-a apucat de muzică pentru că dorea să devină celebru. Mad Stuntman nu știe să înoate, are fobie de șerpi și puțină lume știe că are familie și copii, pe care nu i-a expus niciodată până acum. Aflăm, în exclusivitate, motivul despărțirii de Erik Morillo, fondatorul trupei Real2Real și recunoaște că niciodată nu s-a așteptat ca piesă ”I like to move it” să fie actuală timp de 31 de ani.

“Mad Stuntman este încă aici și Dumnezeu să-l ierte pe Erik Morillo”

Împreună cu Dj Erik Morillo ai fondat trupa Real2Real, în 1992, sau el avea deja numele luat? Cum v-ați cunoscut?

-În 1992 Erik Morillo și prietenii lui deja aveau numele de Real2Real. L-am cunoscut pe Morillo printr-un prieten comun, un artist spaniol din Panama. Ne-am văzut și, din acel moment, totul este istorie.

Când mi-a făcut cunoștință cu Erik și am mers la el acasă, Erik cânta dance și i-am spus “ mereu mi-am dorit să pun stilul meu raggae pe acest gen de muzică”. Mi-a zis “ bine, hai să vedem ce putem face”. Am intrat în cabina, el cânta, eu am improvizat și așa s-a născut piesa ”Go on move”.

În timpul anilor, membrii trupei s-au schimbat sau au rămas aceeași?

-De fapt, membrii trupei nu s-au prea schimbat. A fost doar un cântăreț, pe care-l cheamă Mad Stuntman sau Mr. Mark Quashie. El avea două voci diferite: vocea normală și vocea cu care cânta I like to move it, move it ( râde, n.red.).

Nici măcar dansatorii nu s-au schimbat, erau mici când au venit și au rămas cu noi. Deci nu trupa s-a schimbat, doar dansatorii se roteau, în funcție de spectacole. Mad Stuntman este încă aici și Dumnezeu să-l ierte pe Erik Morillo.

Mad Stuntman recunoaște: “Nu ne-am dat seama că acest cântec va avea acest succes uriaș”

În 1993 a venit succesul odată cu lansarea piesei ”I like to move it”. V-ați așteptat la un asemenea succes?

-Cântecul s-a lansat în 1993 și a devenit un mega hit între ’93 și ’94. Nu am avut idee că ”I like to move it” va deveni un hit global. De asemenea nu ne-am gândit niciodată că această piesă va avea și . Nu ne-am dat seama că acest cântec va avea acest succes uriaș.

“Orice cântec poate deveni un hit pentru că asta depinde de fani”

După un asemenea hit cât de greu este să mai faci o piesă la fel, sau cât de cât asemănătoare?

– ”I like to move it” este foarte greu să faci încă o piesă la fel. Dacă ai producătorii potriviți însă, așa cum a fost Erik Morillo, mai puteai să scoți o piesă la fel de tare. Trebuie să faci o melodie care să prindă imediat, linia melodică, versurile. Orice cântec poate deveni un hit pentru că asta depinde de fani.

Trebuie să faci piese pentru urechile experimentate ale fanilor, care aud tot felul de melodii de peste tot. Noi n-am zis niciodată că urmează să mai scoatem un hit ca I like to move it. Am zis doar că o să facem cântece bune pentru fanii noștri.

Mad Stuntman și Erik Morillo s-au despărțit în 1997

Erați tineri și faimoși deja. Cum ați reușit să faceți față acestui succes?

-Da, am avut succes și a fost tare bine, dar Erik și cu mine ne-am despărțit în 1997, am decis să nu mai lucrăm împreună. Au existat niște probleme personale între noi, el nu a fost de acord cu mine, eu n-am fost de acord cu ce spunea el. Că să merg mai departe a fost foarte greu. Dar atunci, când aveam o altă vârstă și gândire, când nu-mi prea păsa de ce se întâmplă în jur, a fost mai simplu.

A fost o lecție din care am învățat că trebuie să merg mai departe. Am învățat că, atunci când am o problemă cu cineva, să nu discut la nervi niciodată. Dacă ambele părți cad de acord că nu se înțeleg, e cel mai bine. În 1997 fiecare a luat-o pe drumul lui.

Erați tineri, frumoși, înconjurați de fane. Ați reușit să rezistați?

-Nu a fost greu deloc (râde, n. red. ). Da, m-am îndrăgostit de fete, pentru că numai despre ele am cântat, despre fete și femei. Da, am fost ispitit de nenumărate ori, de foarte multe ori așa că o să mă opresc aici și nu voi mai dezvălui nimic (râde, n. red. ).

Destrămarea trupei Real2Real: “Mi-a spus că nu va mai lucra cu mine niciodată”

Care a fost cel mai greu moment din cariera ta?

-Cel mai greu moment din viața mea a fost când m-am despărțit de Erik Morillo în 1997. Am avut niște probleme, trebuia să zburăm la un concert și eu nu m-am simțit bine, eram în spital. Erik a insistat să mă duc și i-am zis că nu pot urca în avion, el a tot insistat. Mi-a spus că mă pot duce la medic în altă țară, numai să plec. I-am spus că rămân în spital, el s-a supărat, ne-am certat și asta a fost.

I-am zis că nu voi urca în avion, cu niște cuvinte foarte urâte pe care nu le voi reproduce aici. Când am văzut că insistă i-am spus să mă scoată din contract, din concerte și asta a fost. Cel mai greu moment a fost atunci când mi-a spus că nu va mai lucra cu mine niciodată și că se va asigura că nimeni nu va mai lucra cu mine. Asta a fost lupta noastră, niciodată nu am spus motivul real al despărțirii în niciun interviu până acum.

“Când ești tânăr te descurci cu puțin”

Cum ai reuși să mergi mai departe?

-După incidentul din spital a trebuit să-mi revin. Crescusem într-o familie puternică, unită, mereu am știut cum să ne motivăm unii pe alții. Mi-a fost ușor să merg mai departe. Când n-au mai venit banii a fost greu, dar am reușit să mă țin pe linia de plutire. Când ești tânăr te descurci cu puțin, nu ai multe cheltuieli.

M-am descurcat, am făcut în continuare lucrurile care-mi plac, am produs pentru mine și sunt tot aici, după 31 de ani.

În 2005, ”I like to move it„ a devenit coloana sonoră a filmului de desene animate Madagascar

Sunt 31 de ani din 1994. Cum ai reușit să păstrezi ”I like to move it” atât de actuală, să rămâi pe piață?

-Timpul zboară atât de repede. Când o piesă ca ”I like to move it” este cântată în continuare, după 31 de ani, înseamnă că ți-ai răspuns la întrebare. Piesa a fost un succes din 1993, când s-a lansat, până în 2005 când a fost coloana sonoră din filmul de desene animate Madagascar. Gândește-te că generația tânără habar nu avea cine este Mad Stuntman de la Real2Real, ei știau doar cine-i King Julian din Madagascar.

Pentru 31 de ani, ”I like to move it” a fost mereu în ‘cărți’. Nu a existat an în care să nu fii auzit piesa asta acasă, la radio, în vreo reclamă, la un joc de fotbal. Nu a fost greu deloc să rămân pe piață atât de mulți ani.

Cum a fost copilăria ta?

-Nu prea îmi aduc aminte multe din copilărie. Mă jucăm cu copiii, am fost născut în Trinidad și am crescut în Belmont. Sunt foarte mândru că sunt din Trinidad Tobago. Îmi aduc aminte când mama a zis că plecăm în America, asta e singurul lucru pe care mi-l amintesc din copilărie.

“La 16 ani am renunțat la școală, nu am absolvit liceul”

Cum a fost la liceu? Erai timidul sau rebelul?

-Am fost un adolescent liniștit în liceu, mai tăcut. Eram curios, mă uitam după fete, atunci au apărut fetele în viața mea ( râde, n.red.). Nu am fost niciodată un rebel, mi-a plăcut mereu compania fetelor, îmi făceam temele.

La vârsta de 16 ani am renunțat la liceu, mi s-a părut că așa e bine. Mă prefăceam că mă duc dimineață la școală, ca să mă vadă mama că plec. Nu am absolvit liceul și nu sunt mândru să spun asta, dar e adevărul.

Ai copiat vreodată la vreun examen?

-Mă mai uitam pe foile colegilor mei, asta înseamnă că mai copiam. Dar nu știam dacă răspunsurile erau bune sau proaste. Când ești tânăr faci o grămadă de lucruri așa că nu o să pozez în vreun inocent. Adevărul este că am copiat, da (râde, n.red. ).

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-Cred că în adolescență. Pe la 17 ani m-am îndrăgostit cu adevărat. Prima mea iubire nu mi-o mai amintesc însă.

Care a fost cea mai mare greșeală pe care ai făcut-o într-o relație?

-Cea mai mare greșeală pe care poți s-o faci, într-o relație, este să-ți înșeli iubita.

Mad Stuntman vorbește despre primii bani câștigați: “Haine și o mașină”

Când ai câștigat primii bani și pe ce i-ai cheltuit?

-Mi-am câștigat primii bani cu piesa ”I like to move it”. Mi-am cheltuit banii pe haine cu care să urc pe scenă, pe mâncare, mi-am luat și o mașină. Să nu uităm limuzinele, am o grămadă de limuzine în jurul casei (râde, n. red.).

“Am vrut să devin celebru, de aia m-am apucat de muzică”

De ce muzică, ce te-a determinat să urmezi această carieră?

-M-am lansat în muzică pentru că a fost cel mai la îndemână lucru pe care puteam să-l fac. Când iubești muzica și auzi alți artiști cântând asta vrei să faci și tu. Am vrut să devin celebru, de aia m-am apucat de muzică. Mi-am spus că, într-o zi, voi fi ca toți artiștii pe care-a vedeam pe scenă.

Reggae a fost muzica cu care am crescut, cu prietenii mei. Muzica era distractivă, voiam să mă vadă fetele, femeile cântând, să mă placă. Mereu am vrut să devin celebru, de aia am ales această carieră.

Care a fost cel mai haios moment pe care l-ai trăit pe scenă?

-Cel mai de neuitat moment al meu a fost când aproape am căzut de pe scenă cântând ”I like to move it”. Eram pe marginea scenei, dar am avut noroc că m-au împins fanii. Eram și foarte slab pe vremea aceea așa că le-a fost ușor să mă împingă. Dacă existau camere atunci să filmeze cred că momentul ar fi rămas în istorie.

Mad Stuntman adoră să gătească: “Mă descurc în bucătărie, mai ales ca să impresionez doamnele”

Îți place să gătești?

-Îmi place mult să gătesc. Am și un cântec despre gătit, reggae, înainte să-l cunosc pe Erik Morillo, Bucătarul se numea piesa. Gătesc orice, pentru oamenii care-și doresc. Îmi place să gătesc și-mi place alcoolul (râde, n. red. ). Nu sunt un chef profesionist, dar mă descurc în bucătărie, mai ales ca să impresionez doamnele.

Mad Stuntman nu știe să înoate și are fobie de șerpi

Ce nu știe lumea despre tine?

-Nu știu să înot ( râde, n. red.). Știu, sunt din Trinidad, dar nu știu să înot, vă rog nu mă băgați în apă. Și nu-mi plac înălțimile, montagne rouss-urile, să mă cațăr pe munți. Cea mai mare înălțime este într-un avion, odată am fost într-un elicopter și m-a prins un ciclon. Nu mai fac asta niciodată în viață mea.

Nu pescuiesc pentru că nu-mi place apa, nici pe bărcuțele alea nu mă prinzi. Îmi place doar muzica, fotbalul, boxul. Mi-e foarte frică de șerpi, să nu-mi aduceți vreunul, nici viermișorii sau orice se târăște.

Puțină lume știe că eu am o familie, copii, dar nu prea vorbesc despre ei și nici nu i-am arătat publicului. În curând o s-o fac. Și, cu cât sunt mai multe femei în jur, cu atât sunt mai fericit.

Mad Stuntman pune punctul pe i: “Nu ai cum să fii celebru și să ai și viață privată”

A existat vreun moment când celebritatea ți s-a urcat la cap?

-Toată viață mea am fost celebru, am ajuns o legendă, dar niciodată acest lucru nu mi s-a urcat la cap. Sunt aceeași persoană, umil, nu ies afară să zic cine sunt. Niciodată nu m-a atins vedetismul și toți apropiații pot confirma asta. Lumea asta ar fi mai bună dacă multe dintre celebrități ar învăța să fie mai umile. Atunci când succesul te atinge și paparazzii te urmăresc, trebuie să-ți placă.

Mie îmi place, asta ne asumăm ca artiști. Dacă vrei sau ai viață privată nu te mai apuca de muzică, nu ai cum să fii celebru și să ai și viață privată atunci când ieși pe stradă. Nu am lăsat niciodată succesul să mi se urce la cap.

“Am plecat de lângă Erik Morillo, nu aș mai face asta niciodată în viața mea”

Dacă ar fi s-o iei de la început, ce greșeală nu ai mai repeta?

-Dacă aș lua-o de la început nu aș mai pleca de la casa de discuri. Am plecat de lângă Erik Morillo din cauza unui conflict pe care nu am știut să-l gestionăm. Nu aș mai face asta niciodată în viața mea.

Niciodată nu aș mai cheltui atât de mulți bani fără să pun ceva deoparte. Am încercat să nu mai fac niciodată aceste greșeli, le spun tuturor acum să-și pună bani deoparte, să nu-i mai cheltuie pe toate prostiile. Când vine vremea rea și n-ai bani, nimeni să-ți dea, atunci nici tu n-ai de unde.

Care a fost cel mai scump cadou pe care ți l-ai făcut?

-A fost o mașină mare, de teren, în 1998. A fost cel mai scump cadou pe care mi l-am luat. Puteam să-mi iau altceva, dar asta mi-am dorit. Unii și-ar fi luat o casă dar eu mi-am luat o mașină.

“Intenționez să “move it, move it” toată viața mea”

Ce proiecte ai pentru perioada următoare?

-Sunt producător și lucrez cu mulți alți producători de toate vârstele. Facem muzică nouă, îmi place în continuare sitlul anilor ’90. Mereu scriu cântece bune, lucrez cu o mulțime de cântăreți. Mi s-a dat o șansă să devin un artist, o persoană cunoscută, așa că vreau să ofer și eu această șansă tinerilor artiști.

Reggae, reggaeo ton, rap, dance, orice fel de muzică o pot face, nu există să mă limitez la ceva. Fac muzică nouă, în stilul meu, am multe proiecte noi în desfășurare. Lume, ai grijă, Mad Stuntmand și echipa lui aduc muzică bună în 2024. Un nou look, aceeași energie. Intenționez să “move it, move it” toată viața mea.

Când sunt pe scenă și cânt hiturile anilor ‘90 sunt tot eu, Mad Stuntman de la Real2Real. Dar când performez muzică nouă sunt doar Mad Stuntman, cu noul look. Și nu uitați, adevărul King Julian este cu voi (râde, n. red.).