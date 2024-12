Mădălin Ionescu a ajuns din nou pe mâna medicilor: „De luni sunt internat”. Cu ce probleme de sănătate se confruntă prezentatorul de la Antena Stars

Mădălin Ionescu a fost nevoit să se interneze. Starea de sănătate a prezentatorului de la Antena Stars s-a înrăutățit, motiv pentru care a ajuns pe mâna medicilor, riscând chiar să-și petreacă sărbătorile de iarnă în spital.

Mădălin Ionescu a ajuns la spital

. Prezentatorul de la Antena Stars a dezvăluit, pe pagina sa personală de Facebook, că de luni, 16 decembrie 2024, este internat pentru a primi tratamentul de care are nevoie.

Soțul Cristinei Șișcanu a publicat o fotografie chiar de pe patul de spital, în care este vizibil obosit. În descriere, el a specificat că se confruntă cu pneumonia de care a aflat recent, dar și cu burnout-ul.

Astfel, tot ce își dorește în aceste clipe este să nu fie departe de familia sa de Crăciun. „Sunt de luni seară internat. Sper să nu petrec sărbătorile în spital! Pneumonie, burnout…mai multe”, a scris Mădălin Ionescu pe Facebook.

Este pentru a doua oară luna aceasta când are nevoie de îngrijiri medicale

La începutul lunii decembrie, motiv pentru care va lipsi din emisiunea Viața fără filtru pe care o realizează la Antena Stars. Atunci, el spunea că nu este vorba despre o formă gravă.

Totuși, prezentatorul de televiziune mărturisea că nu se simte tocmai confortabil, deoarece boala îi amintește de perioada în care avea Covid. Pentru asta, medicii i-au recomandat un tratament cu antibiotic.

„Prieteni, din păcate, timp de câteva zile nu voi putea prezenta emisiunea „Viața fără filtru” de la Antena Stars, din motive obiective. În doar patru zile de la debutul simptomelor, adică de vineri până aseară am ajuns să fac pneumonie.

Nu e o formă gravă de pneumonie, cu toate astea, ținând cont de ce am trăit în Covid, am avut un grad de afectare destul de mare prima oară când am făcut Covid, nu mă simt foarte confortabil, și sper ca antibioticul pe care mi l-au recomandat medicii de la Matei Balș să fie cât se poate de eficient. Nu am Covid, nu am gripă, e o situație specială, nu mă așteptam să trec prin aşa ceva. (…)

Aveți mare grijă, folosiți măști, evitați orice situație în care puteți să ajungeți în starea aceasta. Am pneumonie interstiţială, pneumonie în faza de început, dar nici astăzi nu sunt bine, cu toate că am început să iau un alt antibiotic de aseară. (…) Sper să îmi revin în câteva zile pentru că aș prefera să prezint cinci emisiuni pe zi decât să trec prin aşa ceva. A

veți mare grijă, este plin de viroze, e plin de bolnavi la spitalul Matei Balş, unde am fost aseară. E plin de oameni cu probleme pulmonare. Este o perioadă urâtă și nu este vorba despre Covid sau Gripă. Sănătate!”, a spus Mădălin Ionescu, pe pagina sa de Facebook.