Mădălin Ionescu a ajuns pe mâinile medicilor. Ce probleme de sănătate l-au trimis pe prezentator direct la spital

Mădălin Ionescu nu traversează cea mai bună perioadă a vieții sale. Prezentatorul a fost nevoit să absenteze din platoul emisiunii pe care o moderează din cauza unor probleme de sănătate.

Mădălin Ionescu a ajuns la spital

Mădălin Ionescu trece prin momente dificile. Soțul Cristinei Șișcanu nu a putut fi prezent în platoul emisiunii ”Viața fără filtru”, din cauză că se confruntă cu probleme de sănătate.

Absent de pe micul ecran, Mădălin Ionescu a decis că le datorează celor de acasă explicații. Astfel, îndrăgitul prezentator le-a povestit tuturor prin ce trece și a recunoscut că nu se simte deloc bine.

, după ce a început să se simtă rău. Ajuns pe mâinile medicilor, prezentatorul de la Antena Stars le-a spus fanilor ce diagnostic a primit.

Se pare că stările de rău pe care le-a avut în ultima vreme au fost cauzat de o pneumonie interstițială. Prezentatorul le-a spus tuturor celor care îl urmăresc să nu își facă griji pentru el, căci totul este sub control.

Prezentatorul va lipsi câteva zile de pe micile ecrane

Mădălin Ionescu s-a prezentat la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Prof. Dr. Matei Balș”. Acolo, medicii i-au făcut mai multe analize și i-au recomandat un antibiotic. Prezentatorul va urma cu sfințenie recomandările cadrelor medicale și speră ca totul să fie bine.

Soțul Cristinei Șișcanu le-a spus fanilor că, din fericire, nu se confruntă cu o formă gravă de pneumonie. Totuși, din cauză că în urmă cu câțiva ani a avut o formă gravă de Covid, acum are o stare de disconfort.

Pentru a se asigura că se va simți mult mai bine zilele viitoare, de la emisiunea de pe Antena Stars. Și-a înștiințat publicul că va lipsi de la ”Viața fără filtru”, dar va reveni cu forțe proaspete.

”Prieteni, din păcate, timp de câteva zile nu voi putea prezenta emisiunea ”Viața fără filtru” de la Antena Stars, din motive obiective. În doar patru zile de la debutul simptomelor, adică de vineri până aseară, am ajuns să fac pneumonie.

Nu e o formă gravă de pneumonie, cu toate astea, ținând cont de ce am trăit în Covid, am avut un grad de afectare destul de mare prima oară când am făcut Covid, nu mă simt foarte confortabil. Sper ca antibioticul pe care mi l-au recomandat medicii de la Matei Balș să fie eficient.”, a spus Mădălin Ionescu fanilor.