Mădălin Ionescu a făcut plângere la poliție din cauza unor hărțuiri care nu îi dau pace de aproape doi ani. Prezentatorul precizează că este vorba despre o rețea internațională în care hărțuitorii folosesc imagini ale anumitor persoane pentru a aborda femeile.

Soțul Cristinei Șișcanu nu a mai putut suporta această situație, pe care nu a luat-o în serios la început, și a depus plângere la poliție, sprerând că lucrurle se vor rezolva.

Prezentatorul susține că i-au scris mai multe femei care au fost victima acestor hărțuitori și abia după un timp a realizat că nu este vorba doar de o farsă sau o glumă proastă.

Mădălin Ionescu a făcut plângere la poliție. „Sunt hărțuit de vreo doi ani”

Mădălin Ionescu a luat decizia de a depune plângere la poliție după ce s-a săturat de rețeaua de hărțuitori care i-a adus numai probleme. Oamenii își făceau conturi false și foloseau fotografiile lui pentru a contacta diverse femei. Mai mult, infractorii au folosit poze ale soției și fiicei sale, lucru care i-a pus capac prezentatorului.

La început, Mădălin Ionescu nu și-a dat seama că situația este atât de gravă și a crezut că sunt doar niște glume proaste și copilărești, însă întâmplările aveau loc din ce în ce mai des.

Hărțuitorii și-au luat „treaba” în serios și au contactat multe persoane, iar prezentatorul a început să primească mesaje de la femei necunoscute, cele care au fost victimele acestei rețele de infractori.

„Am făcut o plângere la poliție pentru că sunt hărțuit efectiv de vreo 2 ani. La început am crezut că este o joacă sau cel mult niște manifestări haotice ale unor scelerați. Sau a unor ”stalkeri”, a unor hărțuitori clasici. Nu e chiar așa și am constatat că în timp acești hărțuitori și-au dezvoltat extrem de mult acțiunile, pare să fie o rețea și am început să primesc mesaje de la persoane de sex feminin din toată lumea care-mi reclamau faptul că au fost abordate de indivizi pe Facebook sau pe Instagram care foloseau pozele mele, au creat conturi false. Au folosit pozele mele și ale fiicei mele, Petra, abordând femei din toată lumea. În Statele Unite există chiar permise de conducere cu fața mea de care se folosesc acești escroci”, a povestit Mădălin Ionescu într-un live pe Facebook, informează wowbiz.ro.

Prezentatorul a fost hărțuit timp de doi ani

Mădălin Ionescu și-a dat seama cât de gravă este situația în momentul în care a văzut că mesajele pe care le primea de la femei nu mai încetau. Mai mult, unele dintre ele l-au avertizat că sunt mulți infractori care se folosesc de fotografiile și numele unei persoane pentru a escroca femei.

Imaginile partenerului de viață al Cristinei Șișcanu au ajuns și în Africa, unde au fost folosite de un tânăr pentru a cuceri o femeie din Vietnam.

„Există și românce care mi-au scris și mi-au spus că există astfel de tentative de escrocare a lor din partea unor personaje care folosesc pozele mele și care sub diverse pretexte încearcă să le escrocheze pe aceste femei. Sunt femei care chiar au plătit bani, cel puțin așa mi-au spus, pentru a se întâlni cu acești escroci, cu mine, cum ar veni. Nu înțeleg cum reușesc să cadă atât de ușor în plasă dar o fac și în acest moment există câteva sute de conturi false pe Intsagram în mod special cu pozele mele. Probabil că sunt cel mai clonat bărbat din România.

O tipă din Vietnam mi-a scris că cel cu care vorbea, fiind îndrăgostită de pozele mele, i-a mărturisit, după ce ea a devenit suspicioasă, că nu este real contul și că este un puști din Africa și că există o rețea care se folosește de imaginea mea.

Aceste femei mi-au trimis numere de telefon de pe care au fost sunate, conversații, mi-au făcut mărturisiri legate de dramele prin care trec, unele dintre ele căsătorite și ajunseseră să fie șantajate după ce, din păcate le oferiseră acestor escroci poze cu ele din intimitate crezând că mi le dau mie. Mă rugau să intervin pe lângă acești infractori să le scap de șantaj. Ei bine, povestea este cât se poate de gravă, am făcut plângere la poliția din Otopeni”, a mai spus vedeta.

Mădălin Ionescu este un fost prezentator și moderator TV care a lucrat 17 ani în domeniul jurnalismului. Cei mai mulți ani i-a petrecut la Kanal D, unde a prezentat emisiunea WOWbiz. Din 2015, acesta prezintă talk-show-uri pe pagina sa de Facebook.

A fost căsătorit cu Mihaela Coșerariu timp de 14 ani și au divprțat în 2011. Cei doi au un băiat și o fată din prima căsătorie. Fiul su, Filip, a fost diagnosticat cu o boală neurologică gravă, motiv pentru care prezentatorul a decis să se retragă din viața mondenă.